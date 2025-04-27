Ингредиенты
Сахар - 40 г
Яйцо куриное - 2 шт.
Мука пшеничная - 2 ст.л.
Разрыхлитель - 0.5 ч.л.
Какао-порошок - 2 ст.л.
Мед - 1 ст.л.
Масло растительное - 50 мл
Молоко - 2 ст.л.Крем:
Сыр сливочный - 100 г
Сгущенное молоко - 100 г
Шоколад черный - 50 г
- 306 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Не останавливаясь на экспериментах, попробовала приготовить еще один вариант всеми известного пирожного "Киндер-Делис".
Здесь можно посмотреть еще один вариант вкусного пирожного из серии "Киндер"
Для приготовления бисквита яйца разделить на белки и желтки.
Желтки взбить с сахаром до пышной массы, белки - до крепких пиков.
К желткам добавить мед и масло, перемешать.
В миске смешать муку, разрыхлитель и какао.
Высыпать к желтковой массе.
Перемешать, добавить молоко.
Вмешать взбитые белки.
Противень (30*20) застелить бумагой для выпечки, вылить тесто, аккуратно разровнять. Выпекать при температуре 180 градусов до готовности, примерно 10-13 минут.
Готовый бисквит разрезать на две равные части, обрезать неровные края, если требуется.
Сливочный сыр соединить со сгущенным молоком.
Тщательно перемешать.
На бисквит выложить крем.
Накрыть бисквитом, немного придавить рукой.
Острым ножом нарезать на полоски.
Покрыть растопленным шоколадом. Охладить пирожное в холодильнике.
Пирожное а-ля «Киндер-Делис» готово.
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