Не останавливаясь на экспериментах, попробовала приготовить еще один вариант всеми известного пирожного "Киндер-Делис".

В этом варианте - более плотный шоколадный бисквит с медовым ароматом и нежный, молочный крем.

Здесь можно посмотреть еще один вариант вкусного пирожного из серии "Киндер"

Для приготовления бисквита яйца разделить на белки и желтки.

Желтки взбить с сахаром до пышной массы, белки - до крепких пиков.

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К желткам добавить мед и масло, перемешать.

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В миске смешать муку, разрыхлитель и какао.

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Высыпать к желтковой массе.

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Перемешать, добавить молоко.

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Вмешать взбитые белки.

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Противень (30*20) застелить бумагой для выпечки, вылить тесто, аккуратно разровнять. Выпекать при температуре 180 градусов до готовности, примерно 10-13 минут.

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Готовый бисквит разрезать на две равные части, обрезать неровные края, если требуется.

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Сливочный сыр соединить со сгущенным молоком.

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Тщательно перемешать.

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На бисквит выложить крем.

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Накрыть бисквитом, немного придавить рукой.

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Острым ножом нарезать на полоски.

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Покрыть растопленным шоколадом. Охладить пирожное в холодильнике.

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Пирожное а-ля «Киндер-Делис» готово.

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