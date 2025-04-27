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Пирожное а-ля «Киндер-Делис»

Ингредиенты

Бисквит:

Сахар - 40 г

Яйцо куриное - 2 шт.

Мука пшеничная - 2 ст.л.

Разрыхлитель - 0.5 ч.л.

Какао-порошок - 2 ст.л.

Мед - 1 ст.л.

Масло растительное - 50 мл

Молоко - 2 ст.л.

Крем:

Сыр сливочный - 100 г

Сгущенное молоко - 100 г

Шоколад черный - 50 г

  • 306 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Не останавливаясь на экспериментах, попробовала приготовить еще один вариант всеми известного пирожного "Киндер-Делис".

В этом варианте - более плотный шоколадный бисквит с медовым ароматом и нежный, молочный крем.

 

Здесь можно посмотреть еще один вариант вкусного пирожного из серии "Киндер"

 

Для приготовления бисквита яйца разделить на белки и желтки.

 

Желтки взбить с сахаром до пышной массы, белки - до крепких пиков.

 

Взбить отдельно белки и желтки с сахаром
Фото 1

 

 

К желткам добавить мед и масло, перемешать.

 

Положить к желткам мед и масло
Фото 2

 

 

В миске смешать муку, разрыхлитель и какао.

 

Смешать муку, разрыхлитель и какао
Фото 3

 

 

Высыпать к желтковой массе.

 

Всыпать сухие ингредиенты к желтковой массе
Фото 4

 

 

Перемешать, добавить молоко.

 

Влить молоко и взбить массу
Фото 5

 

 

Вмешать взбитые белки.

 

Ввести белки
Фото 6

 

 

Противень (30*20) застелить бумагой для выпечки, вылить тесто, аккуратно разровнять. Выпекать при температуре 180 градусов до готовности, примерно 10-13 минут.

 

Перелить тесто в форму
Фото 7

 

 

Готовый бисквит разрезать на две равные части, обрезать неровные края, если требуется.

 

Испечь бисквит
Фото 8

 

 

Сливочный сыр соединить со сгущенным молоком.

 

Смешать сливочный сыр и сгущенку
Фото 9

 

 

Тщательно перемешать.

 

Размешать сливочный сыр со сгущенкой
Фото 10

 

 

На бисквит выложить крем.

 

Положить крем на бисквит
Фото 11

 

 

Накрыть бисквитом, немного придавить рукой.

 

Накрыть крем бисквитом
Фото 12

 

 

Острым ножом нарезать на полоски.

 

Порезать бисквит с кремом
Фото 13

 

 

Покрыть растопленным шоколадом. Охладить пирожное в холодильнике.

 

Готовые пирожные а-ля «Киндер-Делис»
Фото 14

 

 

Пирожное а-ля «Киндер-Делис» готово.

 

Рецепт пирожного а-ля «Киндер-Делис»
Фото 15

 

 

 

Фото пирожного а-ля «Киндер-Делис»
Фото 16

 

 

Пирожное а-ля «Киндер-Делис», рецепт с фото
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