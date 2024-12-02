Я разрешила детям есть всё, и вот что из этого получилось

С Улей, наоборот, долгое время способ «еще ложечку» работал, но зато она была довольно привередлива в еде. В какой-то момент она отказалась и от рыбы, и от мяса – перестали помогать даже прибаутки, мольбы и угрозы. Всем же знакома такая ситуация: надо пообедать и убегать, а ребёнок сидит над тарелкой супа и не ест. Ты бы, может, и плюнул, но ведь потом – дорога, занятия, проголодается, будет капризничать и просить «неправильную» еду. Приходилось заставлять. Уля сопротивлялась и плакала. И если за Сашу я в целом была спокойна (что так не съест, то сможет компенсировать грудным молоком), то питание Ульяны меня очень волновало. Я чувствовала, что нужно что-то менять