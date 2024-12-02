Я разрешила детям есть всё, и вот что из этого получилось

Организм ребенка сам знает, что ему нужно
И Уля (6 лет), и Саша (3,5 года) были на грудном вскармливании по требованию. Прикорм, как и положено, мы начинали месяцев в 5-6.
Сын изначально был на педприкорме, и всегда съедал ровно столько, сколько хотел. Ни за маму, ни за самолёт он не ел. Я с этим как-то сразу смирилась.
С Улей, наоборот, долгое время способ «еще ложечку» работал, но зато она была довольно привередлива в еде. В какой-то момент она отказалась и от рыбы, и от мяса – перестали помогать даже прибаутки, мольбы и угрозы. Всем же знакома такая ситуация: надо пообедать и убегать, а ребёнок сидит над тарелкой супа и не ест. Ты бы, может, и плюнул, но ведь потом – дорога, занятия, проголодается, будет капризничать и просить «неправильную» еду. Приходилось заставлять. Уля сопротивлялась и плакала. И если за Сашу я в целом была спокойна (что так не съест, то сможет компенсировать грудным молоком), то питание Ульяны меня очень волновало. Я чувствовала, что нужно что-то менять
Суть интуитивного питания заключается в том, что нужно прислушиваться к потребностям организма, который сам может понять, что ему нужно в данный момент. На подобное способен даже организм ребёнка – если тот знает, что у него есть эта свобода выбора и нет ограничений.Дарья Кувшинниковамама двоих детей
Мифы о еде, в которые я не верю
Главное, что я почерпнула, изучая тему интуитивного питания, – насколько многое из того, чем мы руководствуемся, не имеет под собой никакой научной базы. Вот мифы о питании, которые популярны среди родителей не только в России, но и в других странах.
1) Если ты поешь сейчас, то испортишь аппетит. Подожди, скоро мы все вместе будем ужинать.
Этими словами на самом деле мы говорим ребёнку: «Ты не должен есть тогда, когда ты голоден. Ты должен есть тогда, когда я хочу, чтобы ты ел». У ребенка в этом случае формируется ощущение беспомощности: «Моему телу нельзя доверять. Мне нужно спросить у мамы, действительно ли я голоден».
2) Не ешь это: перебьешь аппетит и не съешь ужин.
Этот миф делит еду на «хорошую» и «плохую». На ту, которую можно есть в любое время, и ту, которую можно только в какие-то особенные моменты. Так еда становится скучным мероприятием: исчезает удовольствие, ведь оно заключается в том, чтобы съесть определенный продукт в тот момент, когда я хочу его съесть, а не тогда, когда другие считают это правильным.
3) Сбалансированное питание — это основа здоровья и долголетия.
Принято считать, что у ребенка должен быть четкий режим питания, состоящий из 3-4 приемов пищи в день и включающий определенный набор белков, жиров и углеводов. Но мы забываем, что этот самый набор должен соблюдаться 1-2 недели – после его стоит переигрывать. Плюс – многим кажется, что правильная еда — горячая, но это ошибочная позиция. Хорошее детское питание может быть и холодным.
4) Здоровый ребенок съедает все, что есть на тарелке.
На самом деле количество еды, которое ребенок готов съесть в определенный час, может разниться. Сегодня он гулял, катался с горки, устал и проголодался. Завтра будет сидеть дома и лепить — и не проголодается. Когда мы говорим: «Нужно обязательно съедать все до конца», мы не учитываем этого.
Часто миф про «Общество чистых тарелок» сопровождается наградой за съеденное в виде конфеты или планшета. Но награда за еду уже встроена в наше тело – это ощущение удовлетворения и сытости.Дарья Кувшинниковамама двоих детей
Классический приём родителей – «за маму, за папу, за тетю Августу» – сообщает ребенку, что он ест не для себя. Если ты ешь за маму, то делаешь ей хорошо, а если отказываешься, то ты тем самым наносишь ей какой-то вред. Это очень страшная мысль для ребенка. И он открывает рот и ест. К этой же категории относятся случаи, когда мы пытаемся подкупить ребенка, играем с ним, отвлекаем мультиками, лишь бы только он открывал рот.
Дочка перестала есть и просила только торт
Когда я сказала Уле, что она может есть что угодно и когда угодно, дочь устроила настоящее испытание родительским нервам. Она перестала есть вообще. И просила только торт (он у нас был), но съедала половину кусочка за день. К концу недели она была, как нам казалось, в полуобморочном состоянии – вялая, капризная, у нее болел живот. Бабушка не выдержала и, заговаривая зубы, накормила Улю котлетой. Ночью дочку от этой котлеты стошнило.
Но хватило недели, чтобы дочь поняла: можно и нужно есть, чтобы хорошо себя чувствовать. И после этого она стала питаться нормально. Я выяснила, какая еда у неё любимая. Ею оказались пирожные с кремом. Мы поехали в магазин, купили эти пирожные и конфеты.
На второй-третьей неделе я решила записывать все, что Уля ела. Число конфет и пирожных в ее рационе постепенно уменьшалось – при том, что дома они всегда были. После нескольких дней на сладком ребенок сам начал просить нормальную еду.
Спустя полтора месяца Уля могла съесть и суп, и фаршированные перцы. А могла весь день питаться греческими йогуртами с натуральным вкусом – на завтрак, обед и ужин. Ещё она стала пить много молока и обычной воды. И начала хоть изредка есть мясо.
Со стороны может показаться, что мои дети вообще не едят
Прошло полтора года с тех пор как мы перешли на интуитивное питание. Все живы и здоровы. Уля в 6 лет весит 24 кг, рост 120 см. Саше 3,5 года. Он весит 15 кг и вырос до 100 см.
Со стороны может показаться, что мои дети вообще не едят. Они едят понемногу. И не в то время, когда все остальные. Часто и от многого отказываются. Признаться, я и сама, иногда нервничаю, например, когда Саша требует на завтрак присыпку для кексов. И морс. И все. Или когда они оба решают, что не едят курицу, ни в каком виде.
Зато мои дети едят гречку. Едят мясо – особенно в ресторане, причем самое дорогое – филе миньон, например. Еще они едят свежие овощи и фрукты. Творог и творожки. Сметану. Любые блины, вафли, запеканки, сырники. Бульон. Макароны, пюре, красную рыбу. Хлеб. Рис. Но я теперь никогда не заставляю, не уговариваю, не угрожаю, не заговариваю уши. И очень стараюсь сохранять спокойствие. Потому что верю, что их организм разберётся сам.
Да, теперь еще я покупаю то, что дети просят, когда мы в магазине – всякие отвратительные мармеладки, леденцы и прочие химикаты. На мой взгляд, запретный плод хуже, чем 10 граммов вредной еды. Я разрешаю съедать пачку сгущенки, если очень хочется. И макать мясо в мёд. Разрешаю есть конфеты до еды.
Да, бабушки по-прежнему переживают, и пытаются накормить любым путём. Рассказываю детям, что они не должны есть больше, чем им хочется. Даже если кто-то грозит обидеться. Говорю о том, как важно прислушиваться к своему организму, чувству голода и насыщения. При этом я пытаюсь показать, что любая еда – это еда. И сладкое – это не награда за что-либо.
Со здоровьем проблем нет
Наш педиатр, у которого мы наблюдаемся с рождения, спокойно относится к вопросам питания. Считает, что ребёнок, живущий не на улице, от голода не умрет, и были времена, когда люди питались намного хуже, однообразнее. И тем не менее, они вырастали и нормально себя чувствовали.
К другим специалистам мы не ходим – нет необходимости. С зубами у моих детей проблем нет: Уле за все время мы поставили всего одну пломбу.
Я надеюсь, что интуитивное питание поможет мне научить детей и дальше прислушиваться к себе, к своим потребностям, не зависеть от толпы и не поддаваться влиянию маркетинга. И это, несомненно, оградит их от пищевых проблем, диет, похудательных массажей, антишлаковых добавок и прочего мракобесия.Дарья Кувшинниковамама двоих детей
Комментирует детский диетолог, главный научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, академик РАЕН Игорь Конь:
«Исследований по этому поводу не проводилось, то есть научных подтверждений пользы и вреда интуитивного питания нет. Однако если исходить из логических соображений, такой метод питания я бы не стал рекомендовать детям.
Во-первых, в этом возрасте организм вряд ли подскажет ребенку, что ему нужны такие полезные овощи.
Во-вторых, пищу надо принимать через определенные промежутки времени, а не бесконечно в течение дня.
В-третьих, с такой системой питания возможны проблемы с белками, жирами и углеводами. А все они нужны для организма. В детском рационе обязательно должен быть белок (мясо), углеводы (крупы), кальций (молочные продукты), пищевые волокна (овощи и фрукты).
Но, важный момент: даже если детям нравится творог, это не значит, что нужно его давать в неограниченном количестве. Такой метод как раз вреден. Я не могу его рекомендовать».
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