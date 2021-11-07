"У ВАС 3 ЧАСА, ИНАЧЕ ЗАБЕРЁМ В ПРИЮТ". ОПЕКА РАЗРУШАЕТ СЕМЬИ, ХОТЯ ДОЛЖНА СПАСАТЬ

Забрать девочку-подростка прямо из школы в приют за фотографию, оказавшуюся в Сети. Отобрать внуков у бабушки, потому что в пожаре сгорел документ, дававший ей право воспитывать малышей. Думаете, фантастика? Нисколько. Всё это опека делает легко и даже без решения суда. Но где защита семьи? Почему для чиновников дети – просто ресурс?

В Сергиевом Посаде очередной беспредел со стороны органов опеки. Только представьте: ребёнок ушёл в школу, родители на работу – и тут звонок из полиции с примерным посылом "у вас 3 часа, чтобы приехать, иначе заберём вашу девочку в приют".

У Веры Дубровой (фамилия изменена) полиция забрала 14-летнюю дочь. Причина – фото, снятое школьницей в ванной: из одежды на ней только полотенце. Алёна отправила снимок мальчику из школы, а он... Далее события разворачивались стремительно: фотография пошла "гулять" по одноклассникам. Увидели её и учитель, и директор. Полиция пришла за Алёной прямо в класс. Вот что об этом рассказала Царьграду руководитель центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван чай" Элина Жгутова:

Приехала полиция и позвонила матери. И сказали, что в течение 3 часов вы должны сюда прибыть. Мать сказала, что она приехать не может, поскольку находится на работе. Ей ответили: ну хорошо, мы тогда её увозим в приют. И увезли. Когда у девочки спросили, где она сделала эти фотографии, Алёна ответила, что была у родственников. А родственники – это двое мужчин и одна женщина – жена одного из них. Конечно, тут же рисуется картина маслом. Мол, мать отправила девочку к двум мужикам, с телефона которых были сделаны эти ужасные фотографии. Вот какая картина в головах у этих людей – мать отправила дочь зарабатывать на панель, а девочка ещё и рекламой этого бизнеса занимается.

Мать Алёны бежит в опеку, умоляет отдать дочь. Заявление о возврате ребёнка от неё не принимают.

Телеканал Царьград не раз показывал, как в отделах опеки футболят одиноких матерей и бабушек, потому что постоять за них некому. Надежда только на общественность... Удастся ли переломить эту ситуацию? Пока удаётся. После того как информация о преступной работе опеки появилась в средствах массовой информации, девочку вернули в семью.

Элина Жгутова уверена, что только огласка помогла справиться с органами опеки.

https://vk.com/video-75679763_456258851

Нет бумажки – прощайтесь с детьми

А вот другой пример. У бабушки в Москве пытались забрать детей, потому что при пожаре в доме сгорели документы опекуна. Но обо всём по порядку.

Семья живёт на юго-западе Москвы. В день, когда загорелась квартира на 9-м этаже, 16-летняя Алина едва не прыгнула из окна, спасаясь от огня. Брат Паша успел выбежать в подъезд. Позднее мальчик рассказывал:

Я сидел у себя в комнате, а сестра в ванной была. Я услышал звук горения. Выхожу, а там половина большой комнаты горит.

Алину удалось спасти, пожарные успели вовремя. Семью тут же приютили соседи. Но очень скоро пришли сотрудники органов опеки. Почти с порога заявили: раз документы, подтверждающие опекунство, пропали в огне, значит, бабушка не может следить за ребятами.

Бабуля – единственный родной человек у этих детей. Мама Паши и Алины умерла от онкологического заболевания – рака груди. Отец не участвует в их жизни. Получается, детей заберут в приют?

"Рыдали, переживали. Алинка вообще психовала", – вспоминает бабушка, добавляя, что с помощи ремонтом сгоревшей квартиры опека не предложила. Хотя, казалось бы, именно помочь устроить жизнь после едва не случившейся трагедии и должны чиновники. Почему не предложили? На этот пробел указывает и эксперт Царьграда.

Сотрудники органов опеки должны делать всё, чтобы сохранить семью и оставить детей на привычной для них территории. Они должны сделать всё для того, чтобы быстрее была проведена экспертиза и начался ремонт в квартире, а для начала предложить альтернативу жилья, помочь с продуктами, с одеждой. А вместо них мы всё это собираем через интернет,

– рассказал руководитель наставнического центра Александр Гезалов.

Волонтёры центра объявили сбор. Люди со всей России стали перечислять деньги. Заметим: снова на помощь пришли обычные граждане. На данный момент уже собрано полтора миллиона рублей.

Система защищает. Но кого?

Чиновники настаивают, что действуют в интересах детей. Но даже эти две истории показывают, что органы опеки часто не решают проблему, а создают её. Разве не должно быть в приоритете право на семью? Разве нельзя направить все силы и ресурсы государственной машины на сохранение семьи, а не на её разрушение, как сейчас это происходит повсеместно?

Система у нас так работает. Если вы с ней один на один – она вас игнорирует. Поэтому нужно было, чтобы хоть кто-то с мамой Алёны съездил. Она работает массажистом, к ней приходит много людей, в том числе и православные женщины – это же в Сергиевом Посаде происходит, здесь живёт много православных людей. И вот они, эти женщины, и подняли тревогу,

– рассказала Элина Жгутова. Общественность надавила, юристы, волонтёры пошли единым фронтом и Алёну маме вернули.

А ведь за откровенное фото в соцсетях, а если быть совсем точными, из-за пакостного поступка знакомого мальчика, мать девочки без суда и следствия объявили плохой. Почему органы опеки не стали разбираться в происходящем? Почему не поддержали семьи, если там действительно есть трудный подросток? Где профилактика распада семьи, о которой нам так часто рассказывают? Вспомним, что недавно говорил депутат Госдумы Пётр Толстой:

Не понимаю, как можно всерьёз считать, что помещать ребенка в детдом – лучше, чем оставлять его у ближайших родственников. Или, по мнению чиновников, одна бумажка стоит искалеченных жизней? Государство должно стоять на стороне семей, а не разрушать их. А госорганам или функционерам, не понимающим, что такое семья и родной человек рядом, сидеть на своих местах осталось недолго. Верните детей. Не позорьтесь.

Общество вновь задаётся вопросом: почему мы на свои налоги содержим тёток из опеки, которые не спасают семьи, а добивают их? Почему чиновники допускают развращение молодёжи и свои копья не вонзают именно в тех, кто творит это безумие? Вместо этого врагом номер 1 объявлены родители.