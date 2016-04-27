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ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 20

Тело, погруженное в жидкость…
Максим вечером собирается купаться, в ванну набирается вода… Вот мальчик и кричит: 
— Мама, бабушка!!! Там уже много воды! ПОГРУЖАЙТЕ меня!!! 

ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 20

 
Мало места
Говорю бабушке: 
— Смотри, как ребенок вырос! 
Она (в задумчивости): 
— Да-а-а, был такой маленький, а теперь вон какой большой стал… 
Тут чадо реагирует: 
— Да! Но места всё равно мало занимаю! 
 
Об отдыхе
Денис ездил с бабушкой на море. После возвращения: 
— Денис, чем занимались на юге? 
— Купаться ходили, в парке гуляли, на аттракционах катались, в ДЕЛЬФИНАРНИК ездили… 

ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 20

 
Шкурка
Данька, 5 лет, изучает с бабушкой-биологом стоящие в банке с водой одуванчики. 
Бабушка: 
— Вот видишь, желтенькие лепестки завяли и отваливаются, а там под ними беленькие парашютики… 
Данька: 
— Бабушка, это они шкурку меняют, да? 
 
Пернатый папа
Валера четырех лет смотрит на брови отца и спрашивает: 
— А зачем у тебя пёрышки? 
Наверно, это любовь
Я Даньку привела в детсад, переодела, он пошел в комнату для игр, а я побежала на работу. Оглянувшись, увидела, что он смотрит в окошко. Воспитательница спросила: 
— Данечка, ты что загрустил? 
Даня ответил, грустно смотря в окно: 
— Мама, ты куда, любовь моя?
.. 
 
Красиво
Борька пришел из садика - кофта надета задом наперед. Я: 
— Ой, у тебя картинка на спине. 
— Зато на спине красиво. 
 
А вот и свадьба…
Маша рассматривает царапину на пальце. 
— О! До свадьбы зажило! 
 
Лучше о папе
Даня идет с бабушкой из детского сада. Бабушка расспрашивает внука, как он себя вел в детском саду. 
— Даня, ты сегодня не хулиганил? 
Даня молчит… 
— А ты сам кушал, или тебя воспитательница кормила? 
Даня молчит… 
— Дань, а с кем ты играл сегодня? 
— Баба, - вздыхает Даня, - давай лучше о папе поговорим, хорошо? 
 
Метод убеждения
Наблюдаю в магазине картину: мальчишка лет трех тянет мать за рукав и голосит на весь зал: 
- Ну купи, ну купи-и-и-и!!! 
Маме неудобно за прилюдную истерику сына, и она сурово так отвечает: 
- Нет! у нас нет денег на машинку, - и добавляет помягче: - у тебя их дома много. 
Сын притих, ходит веревочкой за мамой, у овощного ларька вдруг дергает ее за рукав: 
- Ну так купишь, или по новой начинать?! 

 

Марианна рассказывает сказку о Снежной королеве: 
— Из окна высунулась красивая морда в короне, и мальчик Кай убежал… 
 
Какая мама?
— Мама! Ты вся кожаная! 
— ?! 
— И лоб, и щёки… А у папы ещё колючки! 
 
Ну и жених!
В сказке царевна говорит жениху: 
— Властелин души моей. 
Услышала эту сказку трехлетняя Ира и пересказала восклицание царевны по-своему: 
— Пластилин души моей. 
 

ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 20
Сила любви
Сева, три года: 
- Мама! Я тебя люблю так сильно, как гадюка кусает. 
 
Родственные связи
Андрей недавно уложил в голове родственные связи (типа бабушка Люся - мамина мама, а бабушка Таня - папина мама). 
После очередного раздумья на данную тему выдает: 
— Мам, если бы у бабушки Люси вместо тебя родился сынок, то у меня сейчас было бы два папы!!! 
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