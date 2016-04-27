ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 20

|Тело, погруженное в жидкость…
|Максим вечером собирается купаться, в ванну набирается вода… Вот мальчик и кричит:
— Мама, бабушка!!! Там уже много воды! ПОГРУЖАЙТЕ меня!!!
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|Мало места
|Говорю бабушке:
— Смотри, как ребенок вырос!
Она (в задумчивости):
— Да-а-а, был такой маленький, а теперь вон какой большой стал…
Тут чадо реагирует:
— Да! Но места всё равно мало занимаю!
|Об отдыхе
|Денис ездил с бабушкой на море. После возвращения:
— Денис, чем занимались на юге?
— Купаться ходили, в парке гуляли, на аттракционах катались, в ДЕЛЬФИНАРНИК ездили…
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|Шкурка
|Данька, 5 лет, изучает с бабушкой-биологом стоящие в банке с водой одуванчики.
Бабушка:
— Вот видишь, желтенькие лепестки завяли и отваливаются, а там под ними беленькие парашютики…
Данька:
— Бабушка, это они шкурку меняют, да?
|Пернатый папа
|Валера четырех лет смотрит на брови отца и спрашивает:
— А зачем у тебя пёрышки?
|Наверно, это любовь
|Я Даньку привела в детсад, переодела, он пошел в комнату для игр, а я побежала на работу. Оглянувшись, увидела, что он смотрит в окошко. Воспитательница спросила:
— Данечка, ты что загрустил?
Даня ответил, грустно смотря в окно:
— Мама, ты куда, любовь моя?..
|Красиво
|Борька пришел из садика - кофта надета задом наперед. Я:
— Ой, у тебя картинка на спине.
— Зато на спине красиво.
|А вот и свадьба…
|Маша рассматривает царапину на пальце.
— О! До свадьбы зажило!
|Лучше о папе
|Даня идет с бабушкой из детского сада. Бабушка расспрашивает внука, как он себя вел в детском саду.
— Даня, ты сегодня не хулиганил?
Даня молчит…
— А ты сам кушал, или тебя воспитательница кормила?
Даня молчит…
— Дань, а с кем ты играл сегодня?
— Баба, - вздыхает Даня, - давай лучше о папе поговорим, хорошо?
|Метод убеждения
|Наблюдаю в магазине картину: мальчишка лет трех тянет мать за рукав и голосит на весь зал:
- Ну купи, ну купи-и-и-и!!!
Маме неудобно за прилюдную истерику сына, и она сурово так отвечает:
- Нет! у нас нет денег на машинку, - и добавляет помягче: - у тебя их дома много.
Сын притих, ходит веревочкой за мамой, у овощного ларька вдруг дергает ее за рукав:
- Ну так купишь, или по новой начинать?!
|Марианна рассказывает сказку о Снежной королеве:
— Из окна высунулась красивая морда в короне, и мальчик Кай убежал…
|Какая мама?
|— Мама! Ты вся кожаная!
— ?!
— И лоб, и щёки… А у папы ещё колючки!
|Ну и жених!
|В сказке царевна говорит жениху:
— Властелин души моей.
Услышала эту сказку трехлетняя Ира и пересказала восклицание царевны по-своему:
— Пластилин души моей.
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|Сила любви
|Сева, три года:
- Мама! Я тебя люблю так сильно, как гадюка кусает.
|Родственные связи
|Андрей недавно уложил в голове родственные связи (типа бабушка Люся - мамина мама, а бабушка Таня - папина мама).
После очередного раздумья на данную тему выдает:
— Мам, если бы у бабушки Люси вместо тебя родился сынок, то у меня сейчас было бы два папы!!!
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