Гимнастика для гения. Как развить способности ребёнка

АиФ Здоровье №14. Как снять боль без лекарств 28/07/2020

Мечтаете, чтобы ваш ребёнок вырос ну уж если не гением, то, по крайней мере, человеком с высокими интеллектуальными возможностями? Достичь этого вполне реально. Но вовсе не благодаря зубрёжке с утра до ночи, а с помощью особой гимнастики.

Наш эксперт – нейропсихолог Надежда Анисимова.

Речь не о простой зарядке, которая тоже, несомненно, нужна и полезна каждому ребёнку, а о той гимнастике, что тренирует межполушарные связи, с помощью которых оба полушария головного мозга могут легче договориться друг с другом.

И правым, и левым

Бытовавшее ранее представление о разных «специализациях» левого (якобы отвечающего за логику и анализ) и правого (ведающего воображением и творческими способностями) полушарий давно устарело. Теперь нейробиологи уверены, что оба полушария дублируют и дополняют друг друга, а разделения между ними хоть и есть, но минимальные. Например, правое полушарие всё-таки немного лучше воспринимает цветовые нюансы, чем левое. Но тем не менее, если в правой части мозга по каким-то причинам возникли нарушения, утраченные функции вполне может взять на себя левая часть. Ведь мозг, к счасть­ю, очень пластичен. Однако зачастую его работе может мешать некое недопонимание между двумя его ­полноправными частями.

Важно уметь договариваться

Между двумя полушариями головного мозга расположено мозолистое тело. Эта структура, представляющая собой пучок нервных волокон, отвечает именно за связь между левым и правым полушариями. И если разрушить эту преграду, в голове начнётся полная неразбериха. Мозолистое тело развивается у человека до 7–8 лет. Если к этому возрасту связи между полушариями недостаточно хорошо сформированы, одно из них может блокироваться. Чаще это левое полушарие. Из-за этого обычно страдает логика.

При нарушении взаимо­связи между обоими полушариями мозг неправильно обрабатывает информацию, и в результате у ребёнка возникают сложности в обучении (проблемы в письме, устной речи, запоминании, счёте, а также в целом затруднения с восприятием знаний). Чтобы дети лучше соображали и могли полнее развить все свои способности, крайне важно достичь синхронизации работы обоих полушарий головного мозга. А развитию этих связей способствуют особые упражнения. Чтобы эффект от «гимнастики для ума» был максимальным, важно выполнять её:

регулярно, лучше ежедневно;

недолго, чтобы ребёнок не переутомился (хватит и 5–10 минут в день);

без принуждения, в хорошем настроении. Ребёнок, приступая к занятиям, не должен быть уставшим, сонным, голодным. Лучше гимнастику проводить в виде игры. Если у ребёнка сразу что-то не получается, нужно его подбодрить, ни в коем случае не стыдить и ни с кем не сравнивать.

От 2 до 5 лет

В этом возрасте за укрепление «дружественных» связей между полушариями мозга отвечает пальчиковая гимнастика. Недаром ещё великий педагог Сухомлинский сказал, что «ум ребёнка находится на кончиках его пальцев». Есть много вариантов, как проводить такую гимнастику. Например, можно делать это, произнося весёлые стишки. Например, мама начинает читать про «сороку-ворону», а малыш при этом будет поочерёдно загибать пальчики, считая, сколько деток птичка накормила кашей. Или вот известный стишок «Мы делили апельсин». Ребёнок слушает стихи: «Эта долька – для утят, эта долька – для котят» – и разжимает каждый пальчик, зажатый в кулачке, пока вся ладошка не откроется.

Можно использовать также специальные массажные колечки су-джок в виде круговой пружинки. Такое колечко надо надевать малышу по очереди на каждый пальчик. Дети постарше могут справиться с этим и самостоятельно. Полезно осваивать любые комбинации из пальцев (например, делать «пистолетик» или даже складывать фигу).

Также есть интересное упражнение «Чётки», которое хорошо тренирует кинестетическое восприятие ребёнка, так как стимулирует нервные окончания, да ещё и успокаивает нервы. Очень рекомендуется возбудимым детишкам, имеющим проблемы со сном. Но для выполнения этого упражнения родителям придётся потрудиться. Надо изготовить чётки, нанизав на резинку бусинки разных форм, сделанные из разных материалов: дерева, пластика, камня, обработанного стекла, шишек и прочего. Малыш с закрытыми глазами должен перебирать чётки правой рукой и представлять, как выглядит та или иная бусина и из чего она изготовлена. Важно чётки сделать безопасными, чтобы о них ребёнок не мог пораниться.

Очень полезно поочерёдное перебирание пальцев. Сначала ребёнку надо будет соединить в колечко большой и указательный, затем большой и средний пальцы и так далее, до мизинца. А затем – в обратную сторону. Сначала это упражнение нужно делать на пальцах одной руки, потом одновременно двумя руками. Кроме того, полезно «стрелять» глазами и двигать языком в разные стороны.

С 5 до 12 лет

Детям-дошколятам по силам и более сложные упражнения. Например: «ладонь, ребро, кулак». Надо по очереди выполнять эти команды сначала одной рукой (разжимая ладонь, ставя кисть на ребро и сжимая её в кулак), потом другой, а затем сразу обеими. Или вот ещё упражнение: «Ухо – нос»: надо правой рукой взяться за левое ухо, а левой рукой за нос, а через минуту зеркально поменять руки. Ещё сложнее гладить по кругу правой рукой себе живот, а левой в это время стучать себе по голове. Также полезно пальцем рисовать в воздухе восьмёрки, сначала одной рукой, потом обеими.

Чем старше ребёнок, тем более заковыристые упражнения следует ему предлагать. Например, младшие школьники наверняка смогут выполнить упражнение «Пятка – носок». Ноги должны работать одновременно: когда правую ставим на носок, левая должна стоять на пятке и наоборот. А теперь убыстряем темп.

Также хорошо тренируют межполушарные связи рисунки обеими руками. Взяв в руки по фломастеру, надо рисовать одновременно двумя руками круги (сначала в одну сторону, например, по часовой стрелке, затем в разные стороны). Когда начнёт получаться, можно усложнить задачу и попробовать одной рукой рисовать квадрат, а другой – круг. Если и этим ребёнок овладел, пусть постарается рисовать одновременно квадрат и треугольник. Затем фигуры можно усложнить.

Кстати

Учёные из разных стран сходятся во мнении, что чем лучше развита мелкая моторика ребёнка, тем быстрее малыш начинает говорить. Ведь области головного мозга, которые отвечают за тонкие движения пальцев и речь, находятся совсем рядом.

Кроме пальчиковой гимнастики в развитии мелкой моторики помогут игры с маленькими предметами (бусинами, крупой), лепка, рисование пальцами по бумаге, вырезание бумажных фигурок.

Важно

Заподозрить нарушение межполушарных связей можно, если ребёнок: