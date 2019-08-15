РЕБЁНОК.РУ
Почему они такие: пять главных вопросов психологу о подростках, забивших сверстника

Дети из Ярославской области издевались над мальчиком и снимали на видео

Эти подростки напали на сверстника

Фото: Vk.com

В Рыбинске толпа подростков избила мальчика. Издевательства не прекращались даже тогда, когда мальчонка начал громко стонать. В главных действующих лицах — девушки, которым сейчас по 15 лет.

Откуда в них такая жестокость? Что в будущем вырастет из этих людей? И что делать тем ребятам, которые в школе подвергаются насилию и издевательствам со стороны сверстников? Со всеми этими вопросами мы обратились к ярославскому психологу Алёне Ивановой.

— Откуда в детях такая жестокость?

— Причины детской и подростковой жестокости в первую очередь идут из семьи, тех морально-психологических аспектов, которые формируются через детско-родительские и семейные отношения. Дети не рождаются агрессивным и жестокими — они становятся такими в процессе воспитания. Жестокое обращение внутри семьи создаёт у ребёнка агрессивную модель поведения, которая после воспринимается и транслируется как норма, — рассказывает Алёна.

— В этой ситуации главные герои — девушки. Разве они более агрессивны, чем парни?

— Считается, что мальчики более агрессивны, чем девочки. Чаще всего агрессивность мальчиков проявляется физически, а девочек — вербально.

— Почему дети сбиваются в стаи и нападают толпой на одного?

— Подростки проявляют агрессию к тем, кто слабее (старики, младшие, животные), либо нападают группой, так как в этом случае ответственность подсознательно распределяется между всеми участниками жестокого поведения: «Все били и я бил».

В таких случаях всегда существует неформальный лидер, с которым в первую очередь нужно работать.

— Как избежать подобных ситуаций?

— Необходимо, чтобы внутри школы классные руководители, психологи и социальные педагоги отслеживали потенциальных неформальных лидеров с агрессивным поведением и склонностью к жестокости, проводились консультации и беседы для выяснения причин подобного поведения и работы с этим. Со стороны родителей всегда самым важным остаётся уметь слушать и слышать своего ребёнка, интересоваться компанией, в которой он проводит время, поддерживать доверительные отношения.

— Что делать тому, кого уже окружила толпа? Можно ли как-то воздействовать на неё? Начать кричать о помощи, например?

— На самом деле, толпа — уже как животные. Если уверен на 100 процентов, что кто-то сможет помочь, то можно кричать и звать на помощь. Но как здесь... Когда у речки в кустах. Это ещё больше всех заведёт по принципу «кто не с нами, тот против нас». Убегать, только если уверен, что справишься. Потому что иначе человек становится мишенью. Это как львы, которые гонятся за антилопой. Догнали — значит, победили. И в любом случае будет проявлена агрессия. Единственный вариант — это как-то повлиять на неформального лидера.

Напомним, что сразу после того, как скандальное видео попало в соцсети, полиция и следователи начали проводить проверку.

Вся хроника событий здесь.

