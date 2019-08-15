Почему они такие: пять главных вопросов психологу о подростках, забивших сверстника

Эти подростки напали на сверстника

Фото: Vk.com

В Рыбинске толпа подростков избила мальчика. Издевательства не прекращались даже тогда, когда мальчонка начал громко стонать. В главных действующих лицах — девушки, которым сейчас по 15 лет. Откуда в них такая жестокость? Что в будущем вырастет из этих людей? И что делать тем ребятам, которые в школе подвергаются насилию и издевательствам со стороны сверстников? Со всеми этими вопросами мы обратились к ярославскому психологу Алёне Ивановой. — Откуда в детях такая жестокость? — Причины детской и подростковой жестокости в первую очередь идут из семьи, тех морально-психологических аспектов, которые формируются через детско-родительские и семейные отношения. Дети не рождаются агрессивным и жестокими — они становятся такими в процессе воспитания. Жестокое обращение внутри семьи создаёт у ребёнка агрессивную модель поведения, которая после воспринимается и транслируется как норма, — рассказывает Алёна.

— В этой ситуации главные герои — девушки. Разве они более агрессивны, чем парни? — Считается, что мальчики более агрессивны, чем девочки. Чаще всего агрессивность мальчиков проявляется физически, а девочек — вербально. — Почему дети сбиваются в стаи и нападают толпой на одного? — Подростки проявляют агрессию к тем, кто слабее (старики, младшие, животные), либо нападают группой, так как в этом случае ответственность подсознательно распределяется между всеми участниками жестокого поведения: «Все били и я бил». В таких случаях всегда существует неформальный лидер, с которым в первую очередь нужно работать. — Как избежать подобных ситуаций? — Необходимо, чтобы внутри школы классные руководители, психологи и социальные педагоги отслеживали потенциальных неформальных лидеров с агрессивным поведением и склонностью к жестокости, проводились консультации и беседы для выяснения причин подобного поведения и работы с этим. Со стороны родителей всегда самым важным остаётся уметь слушать и слышать своего ребёнка, интересоваться компанией, в которой он проводит время, поддерживать доверительные отношения.