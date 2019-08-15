Почему они такие: пять главных вопросов психологу о подростках, забивших сверстника

Дети из Ярославской области издевались над мальчиком и снимали на видео
Эти подростки напали на сверстника
Фото: Vk.com
В Рыбинске толпа подростков избила мальчика. Издевательства не прекращались даже тогда, когда мальчонка начал громко стонать. В главных действующих лицах — девушки, которым сейчас по 15 лет.
— Откуда в детях такая жестокость?
— Причины детской и подростковой жестокости в первую очередь идут из семьи, тех морально-психологических аспектов, которые формируются через детско-родительские и семейные отношения. Дети не рождаются агрессивным и жестокими — они становятся такими в процессе воспитания. Жестокое обращение внутри семьи создаёт у ребёнка агрессивную модель поведения, которая после воспринимается и транслируется как норма, — рассказывает Алёна.
— В этой ситуации главные герои — девушки. Разве они более агрессивны, чем парни?
— Считается, что мальчики более агрессивны, чем девочки. Чаще всего агрессивность мальчиков проявляется физически, а девочек — вербально.
— Почему дети сбиваются в стаи и нападают толпой на одного?
— Подростки проявляют агрессию к тем, кто слабее (старики, младшие, животные), либо нападают группой, так как в этом случае ответственность подсознательно распределяется между всеми участниками жестокого поведения: «Все били и я бил».
— Как избежать подобных ситуаций?
— Необходимо, чтобы внутри школы классные руководители, психологи и социальные педагоги отслеживали потенциальных неформальных лидеров с агрессивным поведением и склонностью к жестокости, проводились консультации и беседы для выяснения причин подобного поведения и работы с этим. Со стороны родителей всегда самым важным остаётся уметь слушать и слышать своего ребёнка, интересоваться компанией, в которой он проводит время, поддерживать доверительные отношения.
— Что делать тому, кого уже окружила толпа? Можно ли как-то воздействовать на неё? Начать кричать о помощи, например?
— На самом деле, толпа — уже как животные. Если уверен на 100 процентов, что кто-то сможет помочь, то можно кричать и звать на помощь. Но как здесь... Когда у речки в кустах. Это ещё больше всех заведёт по принципу «кто не с нами, тот против нас». Убегать, только если уверен, что справишься. Потому что иначе человек становится мишенью. Это как львы, которые гонятся за антилопой. Догнали — значит, победили. И в любом случае будет проявлена агрессия. Единственный вариант — это как-то повлиять на неформального лидера.
Напомним, что сразу после того, как скандальное видео попало в соцсети, полиция и следователи начали проводить проверку.
