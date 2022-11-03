Зайчик, кошечка, му-сю. Стоит ли сюсюкать с детьми и до какого возраста?

Многие взрослые, когда видят маленьких детей, начинают с ними сюсюкать, меняя свой тембр голоса на более мягкий, текучий и искажая слова, уподобляясь детской речи. Нередко такая реакция происходит и при детях более старшего возраста. Одних родителей это умиляет, а другие просят так с их детьми не разговаривать или молча раздражаются. Насколько полезен подобный стиль общения с детьми, aif.ru спросил у гештальт-терапевта Марии Сосниной.

Если заглянуть в словарь Даля, то можно обнаружить, что под сюсюканьем понимается подстройка под уровень развития, образ мышления, речь ребенка или замена шипящих на свистящие в разговоре. По факту — это осознанное искажение слов, которое важно в общении с детьми до 3 лет по двум причинам: это смягчает голос и у взрослого появляется улыбка, что привлекает внимание малыша. Он чувствует себя комфортно и в безопасности, реагирует улыбкой и своим улюлюканьем или другими ответными звуками. Если с малышом разговаривать обычным взрослым голосом, он может испугаться, так как в младенчестве звуки воспринимаются иначе, чем в более старшем возрасте. Далее постепенно родители переходят на упрощенные слова: вместо машинка — би-би, вместо собачка гав-гав.

Пересюсюкали

Это важный переходный этап формирования детской речи от простых звуков к более длинным и сложным словам. С одной стороны, не стоит пропускать эти этапы, а с другой — затягивать их, потому что это может привести к отрицательным последствиям.

Если сюсюканье и уменьшительно-ласкательная речь переходят в систему, то такое общение может тормозить социально-психологическое взросление ребенка. Когда мама в любом возрасте называет ребенка «зайкой» или «котенком», то ей автоматически хочется больше заботиться о нем, что-то делать за него, что на самом деле он может сделать сам. Мама машинально берет чрезмерную ответственность на себя, потому что сюсюканье как будто уменьшает даже самостоятельного взрослого и появляется импульс чрезмерной опеки вне зависимости от возраста и пола человека. Возникает желание взять его на ручки, убаюкать. Девочек также не стоит чересчур перегружать сюсюканьем. Им, как и мальчикам, нужны развитые социально-психологические навыки. Они должны самостоятельно взаимодействовать в обществе и проявляться, несмотря на то, что изначально принято, что девочки слабее и беззащитнее.

Активная осознанная речь

Три-четыре года — это сензитивный период развития активной осознанной речи. В этом возрасте ребенку важно слышать нормальную взрослую речь без искажений. Если родители это игнорируют и продолжают сюсюкать, то у ребенка может создаться впечатление, что весь язык именно такой и разговаривать подобным образом — норма. Этим может замедляться овладение нормальной речью. Ребенок сталкивается с трудностями в школе, где ему приходится переучиваться в том числе при помощи различных специалистов.

Также родители сами могут закреплять некорректное произношение слов, даже не замечая этого. Когда в семье любимый ребенок говорит слово ТЛОН вместо СЛОН, а родители подхватывают, и вся семья употребляет «новое» название. Все понимают, о чем идет речь, никто не исправляет ребенка, и он запоминает, что именно такое произношение правильное. С одной стороны, это интересная семейная история, с другой — у ребенка могут быть сложности переучиться и понять, почему в какой-то момент обычное слово, которое говорила вся семья, стало неправильным.

Дети с разницей в три года

Если ребенку три года, и у него родился братик или сестричка, есть риск, что маме будет сложно постоянно переключаться с сюсюканья на нормальную речь. Это может привести к тому, что у трехлетнего ребенка не сформируется взрослый способ обращения в социуме. Важно, чтобы кто-то разговаривал с ребенком и знакомил его с полноценными взрослыми правильно произносимыми словами. Для ребенка старше 6 лет такой опасности нет, он скорее будет уподобляться маленькому для того, чтобы привлечь его внимание или льститься к маме и получать заботу от нее.

Мальчик или девочка?

До трех лет дети условно одинаковые, и первичное разделение происходит по внешним признакам: юбочка — девочка, штанишки — мальчик. Если их всех повернуть попами и надеть одинаковые шапочки, то не отличишь, кто есть кто. Сюсюкать можно и с теми, и с другими. В пять лет происходит переходный период и гендерный кризис, когда у детей появляется понимание своего пола. Мальчик уже не мальчик, он — мужчина. Обращение к нему «зайка, какие у тебя пухленькие щечки» даже им ощущается как нечто странное. Он хочет, чтобы его воспринимали как будущего мужчину, а не как малыша, и разговаривали с ним по-взрослому, нормальными, не исковерканными словами. Девочек, наоборот, впечатляет, когда обращение к ним дает много ласкового внимания. Они хотят, чтобы ими восхищались.

Гендер и ласковое имя

Несмотря на то, что в воспитании сейчас принято относиться к девочкам и мальчикам одинаково, до сих пор существует негласное правило, что к девочке нужно обращаться помягче, а к мальчику — построже. В связи с этим родители выбирают ласковые имена, в которые заложены определенные смыслы. Хорошо, чтобы интонация и содержание сходились воедино. Например, для мальчика — медвежонок — сила, но если зайчик, то происходит преуменьшение его мужественности. Также странно, если родители называют свою дочь ласково и нежно «Свинка ты моя». Такие обращения могут нести двойное послание, с которым ребенку будет сложно справиться. Так или иначе дети узнают себя через такую идентификацию и отчасти бессознательно присваивают ее, отражая это в своем поведении.

Не стоит злоупотреблять ласковыми названиями и все время называть ребенка «Зайка моя» вместо ее реального имени Оксана, например. Так девочка не узнает своего настоящего имени и будет считать себя Зайкой. Нормально, если это дополнение Оксана-Зайка, тогда девочка понимает, что она — Оксана, а «зайка» — это ласковое обращение, которое означает, что она любимая дочь. Каждому человеку, в том числе и ребенку, важно знать свое имя, фамилию, в какой стране он родился — это часть идентификации.

Сюсюканье с малышом до трех лет — это естественная реакция. Но чем старше становится ребенок, тем меньше хочется обращаться к мальчику или девочке подобным образом. И сами дети реагируют на такое обращение сопротивлением, так как это перестает соответствовать их возрастным задачам. С возрастом чрезмерное употребление уменьшительно-ласкательной формы обращения скорее инфантилизирует ребенка, чем напитывает любовью.