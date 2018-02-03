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Творожно-шоколадный десерт с бананом

Творожно-шоколадный десерт с бананом 🍌

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Ингредиенты:
Шоколад — 110 г
Творог — 200 г
Вафельные коржи — 2 шт.
Масло сливочное — 60 г
Банан — 1,5 шт.
Приготовление:
1. В блендере измельчить вафельные коржи. Творог размять вилкой. Добавить к творогу вафельную крошку. Хорошо перемешать.
2. Шоколад (90 г) поломать на кусочки и поместить в емкость вместе со сливочным маслом. Растопить. Хорошо перемешать. Добавить шоколадно-масляную смесь к творогу. Хорошо перемешать. Попробовать полученную массу, сладкоежки могут добавить еще сахарной пудры по вкусу.
3. Первый вариант подачи десерта. Шоколадно-творожную массу распределить на пищевой пленке. Сверху положить банан. Сформировать “колбаску”. Убрать в холодильник минут на 20 для застывания.
4. Второй вариант подачи: банан порезать на кружочки. От теста отщипывать небольшой кусочек, сделать лепешку. В центр лепешки положить кусочек банана. Скатать в шарики. Также убрать в холодильник на 20 минут.
5. Через 20 минут натереть шоколад (20 г) на мелкой терке и обвалять в нем нашу “колбаску” и шарики.
И можно подавать к столу.
Приятного аппетита!


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