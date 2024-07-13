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Пирожки в духовке без дрожжей на воде

Такие пирожки пекла впервые, хоть с томатным тестом знакома очень давно. Удивлена, что даже на воде они получаются очень мягкими и слоеными. Начинка в этих пирожках может быть любой по вашему вкусу, но важно правильно завернуть тесто, чтобы оно не лопнуло при выпечке. Очень советую попробовать, а все тонкости укажу в рецепте.

Ингредиенты

Тесто:

Вода (38-40°C) - 200 мл

Соль (по вкусу) - 5 г

Сахар - 1 ч.л.

Томатная паста - 1 ч.л.

Растительное масло - 100 г

Сливочное масло (растопить) - 70 г

Сода - 1/3 ч.л. (или разрыхлитель - 1ч.л.)

Мука - 500-550 г

Начинка:

Капуста пекинская - 600 г

Лук зеленый - 100 г

Яйцо вареное - 3 шт.

Масло растительное - 1 ст.л.

Специи, перец - по вкусу и желанию

Получается 18-20 пирожков
  • 208 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 4.37
  • Ж: 10.8
  • У: 23.53

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления пирожков в духовке без дрожжей на воде возьмем такую начинку. У меня это пекинская капуста, но можно взять и обычную, только тепловая обработка у нее будет подольше. Вы можете по своему вкусу соединять ингредиенты: сыр, брынзу, картофель и прочее - всё, что вам нравится.

Фото 1

А для томатного теста нам понадобятся все продукты на фото.

Фото 2

В теплой воде растворите соль и сахар. Добавьте томатную пасту и размешайте. Затем влейте растительное масло и растопленное сливочное.

Фото 3

Добавьте половину всей муки, сразу же добавьте в муку соду или разрыхлитель, перемешайте. И только потом всыпьте оставшуюся муку.

Фото 4

Вывалите тесто на стол и вымесите до гладкости. Тесто получается жирноватым, но при выпечке этого вы не почувствуете. Накройте комок теста пленкой и уберите в холодильник, пока будете готовить начинку.

Фото 5

Пекинскую капусту нарежьте мелко. Ее можно просто обдать кипятком, но я решила чуть потомить её в сковороде с ложкой масла и ложкой воды. Огонь при этом слабый. Капуста очень быстро оседает и становится мягкой. Для белокочанной времени понадобится больше. Следите, чтобы на дне сковороды совсем не осталось жидкости. Посолите капусту по вкусу, добавьте любимые специи или просто черный молотый перец. Я добавила кавказскую ореховую приправу с черным перцем.

Фото 6

Остудите капусту в миске, добавьте зеленый лук и рубленые вареные яйца. Перемешайте, попробуйте на соль - если нужно, то досолите еще. Начинка к пирожкам готова.

Фото 7

Достаньте тесто из холодильника и поделите на 18-20 шариков. Подкатайте каждый шарик до гладкости. Размер - побольше грецкого ореха.

Фото 8

Каждый шарик нужно раскатать в овал шириной 10 см, а длина должна быть примерно 20 см. Желательно место, куда будете выкладывать начинку, сделать чуть толще, а края - тоньше. Начинку выложите на утолщенный край теста, прижмите и заверните рулончиком. Боковые части теста подверните внутрь сразу же, на первом витке. У вас должно получиться не менее двух оборотов, иначе тесто может лопнуть при выпечке.

Фото 9

Сформируйте подобным образом все пирожки. Выровняйте их на столе, слегка прокатывая по твердой поверхности. Выложите на противень с силиконизированным пергаментом. Выпекайте в разогретой до 190-200 градусов духовке минут 20-25, ориентируйтесь по своей духовке.

Фото 10

Пирожки в духовке без дрожжей на воде готовы. Они такие мягкие, слегка слоеные и просто тают во рту.

Фото 11

Приятного вам!

Фото 12
Пирожки в духовке без дрожжей на воде, рецепт с фото
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