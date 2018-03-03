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Запеченный картофель с начинкой

Запеченный картофель с начинкой

Ингредиенты:
Запеченный картофель — 4 шт.
Творожный сыр для кулинарии — 120 г
Яичный желток — 3 шт.
Сладкий перец — 100 г
Молотая паприка, соль, перец — по вкусу
Сливочное масло — по желанию
Жареный бекон — 150 г
Зелень, сметана — для подачи
На 100 г — 198 ккал
Приготовление:
Разрезаем запеченный картофель на половинки.


Аккуратно удаляем сердцевину.
Смешиваем предварительно обжаренный бекон с нарезанным сладким перцем, творожным сыром для кулинарии, желтками, солью и молотым перцем.
Начиняем массой половинки картофеля.
Присыпаем молотой паприкой.
Запекаем при 180 °C 15-20 минут.
Подаем со сметаной и зеленью.

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