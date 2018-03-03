Запеченный картофель с начинкой

Ингредиенты:

Запеченный картофель — 4 шт.

Творожный сыр для кулинарии — 120 г

Яичный желток — 3 шт.

Сладкий перец — 100 г

Молотая паприка, соль, перец — по вкусу

Сливочное масло — по желанию

Жареный бекон — 150 г

Зелень, сметана — для подачи

На 100 г — 198 ккал

Приготовление:

Разрезаем запеченный картофель на половинки. Новости СМИ2

Аккуратно удаляем сердцевину.

Смешиваем предварительно обжаренный бекон с нарезанным сладким перцем, творожным сыром для кулинарии, желтками, солью и молотым перцем.

Начиняем массой половинки картофеля.

Присыпаем молотой паприкой.

Запекаем при 180 °C 15-20 минут.

Подаем со сметаной и зеленью.