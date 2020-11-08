"Просто хочет обнулить всё": Инициатива Пескова о "сроке годности" дипломов вызвала панику

Инициатива спецпредставителя президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова об ограничении срока годности диплома о высшем образовании вызвала неприятие и даже панику в обществе. Люди считают, что чиновник "просто хочет обнулить всё", а высшее образование в таком случае должно стать бесплатным для всех.

У дипломов о высшем образовании должен быть тот или иной срок годности - об этом заявил, выступая на открытии проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 20.35", спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Существующую ныне систему выдачи дипломов "на всю жизнь" он назвал абсурдной, поскольку мир быстро меняется, и знания, полученные выпускником, через какое-то время будут уже неактуальными или просто забудутся. "Кто вам сказал, что он [выпускник] не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?" - заявил он.

Чиновник говорил о том, что вместо обычных дипломов необходимо ввести так называемые "дипломы по требованию". Песков призвал забыть о системе профессиональных и образовательных стандартов, а также различных квалификаций - он назвал этот "хлам" "катастрофической ошибкой для страны".

В обществе идею не поддержали и подвергли всесторонней критике. Люди напомнили, что проблема вовсе не в актуальности знаний, а в том, что огромная доля дипломов о высшем образовании в нашей стране просто покупаются, причём даже в таких сферах, как медицина и наука.

"Бред. Если человеку недостаточно знаний или опыта, его отправляют на курсы повышения квалификации или переподготовку!" - написала одна из пользовательниц "Яндекса", добавив, что в педагогической среде так и происходит.

Другие удивляются: "Если человек работает по специальности, указанной в дипломе, зачем что-то подтверждать? Он в процессе работы изучает новинки техники, новые технологии, оборудование".

Некоторые предлагают в таком случае ввести ещё и требование соответствия полученного образования роду деятельности. "Нет диплома юриста - до свидания правотворческой деятельности в Думе. Это пол-Думы разогнать надо будет".

А один из комментаторов пояснил, что многие специально подстраховывают себя и получают несколько образований, которые могут не совпадать с выбранной работой. "Получается, что все труды были бесполезны и он просто хочет обнулить всё?"