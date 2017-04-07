11 самых важных вопросов детскому стоматологу

Вера Константинова

– Вера Евгеньевна, есть ли четкие сроки, когда зубы у малыша должны прорезываться? Нужно ли реагировать на их отсутствие?

– Безусловно. Первые молочные зубки – центральные резцы нижней, а затем и верхней челюстей – появляются у ребенка в период между 6 и 8 месяцами жизни. К 8-12 месяцам подходит черед боковых резцов сначала на нижней челюсти, а затем – на верхней. К 12-16 месяцам прорезываются первые коренные зубы, к 16-20 месяцам – клыки, к 20-30 месяцам – вторые коренные зубы, которые заканчивают формирование временного (молочного) прикуса.

Своевременный и последовательный рост зубов свидетельствует о нормальном формировании организма малыша, а его задержка может быть следствием:

– рахита и других нарушений кальциево-фосфорного обмена;

– нарушений переваривания и всасывания питательных веществ;

– тяжелых нарушений питания;

– снижения активности желез внутренней секреции (гипотиреоз);

– длительной хронической инфекции;

– наследственных нарушений обмена минералов и заболевания костно-хрящевой ткани.

Более раннее появление зубов также может указывать на эндокринные и обменные нарушения. Но если такая задержка происходит в рамках 2-3 месяцев, то это абсолютно нормально и еще не может рассматриваться как проявление какой-либо патологии.

Правильно и вовремя сформированный прикус играет важную роль в нормальном развитии организма ребенка. Нарушение сроков и очередности прорезывания зубов требуют привлечения внимания педиатра и стоматолога, так как могут свидетельствовать о патологии. Важно!

Следует отметить, что большую роль в прорезывании зубов играет наследственность. Более того, в последние годы отмечается тенденция к более позднему прорезыванию молочных зубов. Замечено также, что у некоторых детей, рожденных методом кесарева сечения, зубы появляются позже. Поскольку в организме каждого человека все очень индивидуально, лучше показываться специалисту при любых беспокойствах.

– Когда маме в первый раз надо вести малыша к стоматологу: как только появятся зубки или если будут жалобы? Что будет, если мама не приведет в этом возрасте малыша?

– Первый осмотр малыша стоматологом происходит еще на первой неделе жизни в роддоме (иногда это делает педиатр). Если этого не произошло, необходимо сделать его во время первого диспансерного визита на первом месяце жизни.

В первый раз стоматолог должен осмотреть полость рта ребенка на предмет правильно сформированного неба, слизистой оболочки и уздечки языка. Если уздечка языка укорочена, ее необходимо рассечь, поскольку это затрудняет процесс сосания у малыша, а в будущем будет влиять на прибавление веса.

В следующий раз обратиться к стоматологу следует при появлении первых зубов, чтобы оценить состояние эмали и получить рекомендации по уходу за полостью рта. Если мама не покажет ребенка стоматологу в эти сроки, то ничего критичного не произойдет, однако в дальнейшем риски возникновения кариеса зубов и проблем с прикусом возрастают.

– С какого возраста нужно начинать приучать ребенка чистить зубы?

– Как только у малыша появились первые зубки, его нужно начинать приучать к чистке зубов и следить за их состоянием. Поначалу это могут быть специальные салфетки или мягкий силиконовый напальчник. Со временем необходимо ввести зубную щетку со специальными мягкими щетинками. Начиная с трех лет ребенку уже можно будет пользоваться электрической щеткой. Производители предлагают варианты, разработанные специально для детей. Например, щетка Philips Sonicare for Kids обучает малышей правильному уходу за зубами с помощью интерактивного приложения для смартфона и планшета, тем самым прививая любовь к гигиене полости рта с первых лет жизни. Эту щетку можно использовать детям с трех лет: производитель позаботился о том, чтобы щетинки были ультрамягкими и не травмировали нежную зубную эмаль и десны малыша.

– С каким проблемами чаще всего к вам обращаются маленькие пациенты?

– Самой частой проблемой является кариес. И основной причиной этого становятся плохая, нерегулярная гигиена полости рта, неправильно подобранные зубные паста и щетка, а также неверные движения при чистке зубов. Вторая причина – слишком раннее и избыточное употребление сладостей. Кроме того, родители зачастую пропускают профилактические осмотры у стоматолога со своими детьми, когда можно выявить патологию на ранней стадии.

Другой распространенной проблемой являются травмы молочных и постоянных зубов. Здоровые дети очень активны и подвижны, потому травмы зубов дома, на детских площадках или в спортивных секциях неизбежны. Современная стоматология с легкостью решает подобные задачи.

Также можно выделить такие причины визитов ко врачу как стоматиты, проблемы с прикусом, врожденное нарушение структуры эмали, потемнение зубов, повышенное образование зубного налета и другие.

– Что делать, если зуб заболел внезапно – ночью или когда семья находится на отдыхе за границей, и возможности прямо сейчас обратиться к стоматологу нет? Какие медикаменты или подручные средства можно использовать в этом случае?

– Первое, что необходимо сделать – обезболить. Эффективнее всего с этим справляются лекарства на основе ибупрофена: в России к таким относится «Нурофен» для детей в виде сиропа, свечек или таблеток от 6 лет. Воспаленную десну можно обработать антисептиком («Хлоргексидин», «Мирамистин» или «Октинисепта») или же нанести лечебный гель («Камистад», «Холисал», «Метрагил дента», «Корсодил»).

Перед применением любого лекарства важно детально изучить инструкцию, чтобы понять, какая дозировка подходит ребенку и отсутствуют ли противопоказания. Если родители используют гомеопатические препараты, то перед поездкой нужно проконсультироваться со своим доктором, что лучше взять с собой.

Самую большую ошибку родители могут допустить, закладывая препараты и вещества в зуб ребенка, что ни в коем случае нельзя делать. Также нельзя греть щеку и накладывать различные компрессы. Важно!

Как правило, практически во всех крупных городах есть круглосуточные клиники детской стоматологии и можно обратиться туда. Во всех остальных случаях советую воспользоваться вышеуказанными рекомендациями, но лучше всего вовремя посетить стоматолога во избежание подобных «сюрпризов».

– Передаются ли проблемы с зубами наследственно?

– Наследственно передаются форма и строение зубов, структура эмали, соотношение челюстей, характер прикуса, а также отсутствие в зачатках некоторых зубов. Перечисленные факторы хоть и повышают риск развития патологий, но ни кариес, ни воспаление десен, ни «кривые» зубы и прочие проблемы напрямую по наследству не передаются. Эти заболевания являются результатом плохой гигиены полости рта, неправильного питания и несвоевременного обращения к стоматологу. Заболевания зубов – это тот случай, когда профилактика просто необходима.

– Какие есть основные методики защиты детских зубов от кариеса?

– Гигиену полости рта важно поддерживать правильной чисткой зубов дважды в день: утром – после завтрака и вечером – перед сном. При этом движения должны быть выметающими, чтобы обеспечить очищение зубов у самого края десен и между зубами.

Поддержать гигиену полости рта у детей помогут различные зубные нити, ополаскиватели, жевательные резинки без сахара, использование которых допустимо после консультации у специалиста. Врач может порекомендовать минеральные пасты, муссы и гели для укрепления эмали. При необходимости стоматолог проводит профессиональную гигиену полости рта и фторирование зубов (от 1 до 4 раз в год).

© Lori

В первые 2-3 года после прорезывания зубов может потребоваться герметизация – запечатывание фиссур жевательных зубов специальными защитными материалами.

Отличным способом защиты от кариеса является ограничение употребления вредной для зубов пищи: мягкой, сладкой и липкой (сладостей, простых сахаров, газированных напитков, чипсов и прочего).

– Можете назвать три основных заблуждения родителей о детских зубах?

– Одним из ключевых заблуждений является то, что молочные зубы не надо лечить, так как рано или поздно их сменят постоянные. Это является в корне неверным утверждением, так как многие заболевания молочных зубов, включая кариес, могут перейти на постоянные. К тому же даже молочный кариозный зуб является источником болезнетворных бактерий и инфекций, которые могут плохо сказаться на всем организме в целом. Отсюда вытекает и следующее заблуждение о том, что кариозные зубы можно не лечить, а сразу удалять, ожидая появления постоянных. Но такой подход может негативно сказаться на прикусе ребенка. При удалении молочного зуба остальные начинают смещаться со своих мест, поэтому постоянный зуб может прорезаться не на своем месте. В дальнейшем это может повлечь за собой не только косметические недостатки и нарушение развития лицевого скелета, но и проблемы с дикцией.

Еще одним заблуждением родителей является то, что они приводят малыша к стоматологу только тогда, когда у него появляются боли. На самом деле, важно совершать профилактические визиты два раза в год с момента рождения. Это поможет искоренить проблемы и заболевания в зародыше.

– Что делать, если ребенок не хочет чистить зубы?

– Если с рождения малыш видит, что взрослые члены семьи утром и вечером с удовольствием чистят зубы, он будет стремиться это повторить. Детям необходимо объяснять, почему это нужно и важно, читать книжки на соответствующие темы и показывать мультфильмы.

– Чем отличаются детские пасты от взрослых?

– Детские зубные пасты менее абразивны, то есть содержат меньше скребущих веществ, способных повредить мягкую незрелую эмаль детских зубов. Пасты для детей содержат специальные минеральные вещества для восстановления эмали и пониженное количество фтора, поскольку дети часто глотают зубную пасту. Сейчас существуют зубные пасты, которыми можно пользоваться даже детям до года, как только появился первый зуб.

© Lori

– Как выбрать детскую зубную щетку: на какие характеристики обратить внимание?

– Детские зубные щетки выпускаются в соответствии с возрастными потребностями ребенка. В первую очередь стоит обратить внимание на то, что головка зубной щетки должна быть маленькой, а щетинки – мягкими, частыми и густыми. Ручка зубной щетки должна легко удерживаться рукой ребенка, не скользить и не выпадать.

Существуют также и электрические зубные щетки для детей. Они не только имеют специальные мягкие щетинки, чтобы не повредить эмаль зубов малыша, но также помогают равномерно распределить давление на все зубы, что очень сложно сделать при чистке обычной щеткой.