Правильная сладость. Как грамотно выбрать шоколад в подарок?

www.globallookpress.com В преддверии 8 марта АиФ.ru вместе с экспертами рассказывает, как выбрать лакомство, на что обращать внимание.

Одним из самых популярных подарков в период праздников является шоколад и шоколадные конфеты. Об этом сообщили 68 % опрошенных маркетинговой компанией Nielsen респондентов в 22 городах России с населением от полумиллиона человек. Поэтому в преддверии женского праздника эксперты Роскачества дали полезные рекомендации по выбору натурального и качественного молочного шоколада.

Какао, масло, сахар

«Идеальный шоколад должен состоять из трёх основных ингредиентов: какао-масла, тёртого какао и сахара, — говорит шеф-кондитер и преподаватель школы кондитерского мастерства Ольга Патракова. — Также в состав может входить лецитин, ванилин, сухое молоко. Эти компоненты допускаются в составе, но чем меньше вторичных ингредиентов, тем продукт натуральнее».

Большинство сладкоежек предпочитает именно молочный шоколад. Примечательно, что молочный шоколад отличается от тёмного и горького лишь процентным содержанием сухого остатка какао-продуктов, отсюда и более сладкий, мягкий вкус. «Так, в составе молочного шоколада должно быть не менее 28 % общего сухого остатка какао-продуктов, в тёмном — не менее 40 %, в горьком — не менее 55 %», — объясняет директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова.

Однако, по словам заместителя руководителя Роскачества Марии Сапунцовой, идентифицирующая надпись «молочный шоколад» на упаковке отнюдь не гарантирует, что состав продукта соответствует своему описанию. Таким образом, можно наткнуться на обычную кондитерскую плитку.

Исследования Роскачества показали, что в 25 % случаев потребитель рискует купить шоколадный продукт, содержащий эквиваленты какао-масла, в частности, пальмоядровый, кокосовый и кондитерский жир или их заменители. «Даже у элитных брендов и дорогих марок нужно всегда внимательно читать состав. Настоящий шоколад никогда не будет содержать в себе заменители животного жира!» — утверждает Сапунцова.

ГОСТы против ТУ

Чтобы не оказаться обманутым, всё-таки стоит обращать особое внимание на ГОСТ, который точно регулирует содержание какао-продуктов и сухого молока. «Несмотря на то, что ГОСТы не являются обязательными, как показало наше исследование, те производители, которые выводили на этикетку надпись „ Сделано по ГОСТу “ придерживались точной технологии этих стандартов», — комментирует заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова. Если же товар выпущен по ТУ, производитель вправе самостоятельно устанавливать массовую долю эквивалентов какао-масла и других заменителей. Таким образом, продукт, выпущенный по ТУ и названый «шоколад», может оказаться совсем не шоколадом.

Что касается консистенции и вкуса, то проверить эти качества непосредственно в магазине практически невозможно. Но всё же понять по внешнему виду, какой перед вами шоколад, можно. Если у продукта прозрачная обёртка, стоит внимательнее присмотреться к внешнему виду. Плитка должна быть твёрдой, гладкой и блестящей. Если же обёртка непрозрачная, на ней не должно быть никаких следов шоколада, и она не должна прилипать к продукту. В противном случае — продукт неправильно хранили. Ещё один признак неправильного хранения — местами присутствующий белый налёт. Такой шоколад покупать не рекомендуется, так как он уже испорчен.

Детальные результаты исследования по каждому образцу молочного шоколада доступны на портале Роскачества.