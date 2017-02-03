ДЕТСКАЯ ПОЧЕМУЧКА

Зачем отверстие в колпачке шариковых ручек?
Для безопасности детей
Ребенок часто пробует мелкие предметы на зуб. И если колпачок от ручки случайно застрянет у него в горле, он сможет дышать через отверстие, пока чужеродный предмет не будет извлечен. Еще одна дырочка имеется в самой ручке, но уже для того, чтобы давление внутри корпуса было равно атмосферному. В противном случае паста из нее может протечь.
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Почему у коровы молоко выделяется постоянно?
Выделение молока (лактация) у самок регулируется гормонами, прежде всего пролактином. При стимуляции сосков происходит выброс этого гормона, и организм матери выделяет молоко в течение всего времени, пока она кормит потомство — будь то недели или месяцы. У диких зверей после перехода детеныша на твердую пищу лактация постепенно угасает. Однако у домашних животных постоянная дойка, которая имитирует сосание, поддерживает выделение пролактина. Так же бывает и с кормящими женщинами: в некоторых культурах детей кормили грудью до 5–6 лет, и все это время у матерей было молоко, а профессиональные кормилицы могли давать молоко десятилетиями.
Какое количество укусов пчел смертельно для человека?
Обычно несколько сотен.
Для человека среднего веса смертельная доза пчелиного яда составляет 0,2 г, что соответствует укусам 250–500 пчел. Но человек с аллергией на пчелиный яд может умереть и от единственного укуса.
Для человека среднего веса смертельная доза пчелиного яда составляет 0,2 г, что соответствует укусам 250–500 пчел. Но человек с аллергией на пчелиный яд может умереть и от единственного укуса.
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