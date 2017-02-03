ДЕТСКАЯ ПОЧЕМУЧКА

Потому что дойка имитирует сосание

Выделение молока (лактация) у самок регулируется гормонами, прежде всего пролактином. При стимуляции сосков происходит выброс этого гормона, и организм матери выделяет молоко в течение всего времени, пока она кормит потомство — будь то недели или месяцы. У диких зверей после перехода детеныша на твердую пищу лактация постепенно угасает. Однако у домашних животных постоянная дойка, которая имитирует сосание, поддерживает выделение пролактина. Так же бывает и с кормящими женщинами: в некоторых культурах детей кормили грудью до 5–6 лет, и все это время у матерей было молоко, а профессиональные кормилицы могли давать молоко десятилетиями.