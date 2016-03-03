Недетские судьбы, или Куда пропадают вундеркинды, когда вырастают

Время от времени в СМИ появляются сообщения о необычных детях, чрезвычайно одаренных от рождения. Павел Коноплев, Ника Турбина, Надя Рушева, Андрей Хлопин, Евгений Кисин — их таланты заставляют рукоплескать весь мир, а уровень IQ иногда превышает показатели среднестатистического взрослого человека. Но что происходит с вундеркиндами, когда они вырастают? Об их дальнейшей судьбе говорят нечасто.

Источник: kulturologia.ru

Паша Коноплев в 5-летнем возрасте

К сожалению, судьба многих вундеркиндов складывается трагично, особенно в том случае, когда пресса проявляет к их персонам повышенный интерес. Многие не выдерживают испытания славой, но чаще всего не справляются с грузом ответственности перед завышенными ожиданиями общества. «Синдром бывшего вундеркинда» — так психологи называют специфический невроз, который выражается в болезненном самолюбии, желании постоянно демонстрировать свои способности, непрерывно самоутверждаться.

На этом фото Паше Коноплеву 6 лет. Уровень IQ — 169

В 1980-е газеты часто писали о Паше Коноплеве. В 3 года он научился читать и производить в уме сложные вычисления, в 5 лет самостоятельно научился играть на пианино, в 8 лет решал сложные физические задачи. В 15 он уже был студентом московского вуза, в 18 — аспирантом. К сожалению, психика юноши не выдержала перегрузок — он попал в психиатрическую больницу, откуда так и не вышел. Он умер от тромбоза легочной артерии, когда ему было всего 29 лет.

Ника Турбина

По статистике, одаренные люди живут на 10-15 лет меньше. Часто гениальность сопровождается такими недугами, как аутизм, шизофрения, нервные расстройства и бессонница. Среди вундеркиндов суицидов больше, чем среди обычных подростков. Дети-вундеркинды часто не способны адаптироваться в окружающем их обществе. Подтверждение тому — трагическая судьба Ники Турбиной.

В 4 года она писала недетские стихи, в 9 лет выпустила свой первый поэтический сборник «Черновик», переведенный на 12 языков, тиражом в 30 000 экземпляров. Ее знали не только в СССР, но и во всем мире. Но повзрослевшая Ника так и не нашла своего места в социуме и в 27 лет выбросилась из окна.

Надя Рушева

Надя Рушева начала рисовать в 5 лет. Она иллюстрировала детские сказки, произведения классической литературы, придуманные ею же балеты. В общей сложности она оставила после себя более 10 тысяч рисунков. Первая персональная выставка состоялась, когда ей было 12. В следующие 5 лет прошло еще 15 выставок. В 17 лет ее жизнь неожиданно оборвалась от кровоизлияния в мозг — оказалось, у Нади был врожденный дефект одного из сосудов головного мозга.

Андрей Хлопин

К сожалению, успешная реализация вундеркинда во взрослой жизни — скорее исключение из правил. Но есть и такие случаи. Об Андрее Хлопине заговорили в 2007 году, когда он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой автор трех научных гипотез — «Третьей гипотезы происхождения пояса астероидов», «Фаэтон был обитаем», «Тунгусский метеорит — космический айсберг». На тот момент мальчику было всего 10 лет.

Сейчас о занятиях астрономией Андрей говорит как о детском увлечении. В старших классах он начал заниматься боксом, заинтересовался историей и правом, поступил на юридический факультет. «А Книга Гиннесса помогает мне разве что личную жизнь налаживать, — заявляет Андрей. — Интересно же девушке узнать, что в числе знаменитостей есть парень, которого она видит перед собой».

Евгений Кисин

Лишь 10% вундеркиндов могут развить в себе вторичный, взрослый талант. Евгений Кисин прославился в 10 лет, исполнив с оркестром 20-й концерт Моцарта.

Через год он дал свой первый сольный концерт. В 1985 году Кисин впервые выехал с концертами за рубеж.