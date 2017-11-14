ВОСПИТАНИЕ НА УШКО

Хочу поделиться с Вами одним простым приемом, который я называю “воспитание на ушко”. Часто случались ситуации, когда к нам приходили гости (или мы приходили в гости), а дочка начинала вести себя как‑то некрасиво. Я уверена в том, что ребенка не стоит ругать при посторонних, даже при бабушках‑дедушках.

Когда ситуации случались дома, я чаще просто терпела, а после ухода гостей объясняла дочке, что к чему. Но ребенок двух лет не всегда мог вспомнить, а за что же его ругают, поэтому приходилось еще объяснять, что было не так. Кроме того, сами гости порой делали замечания ребенку, а иногда и мне: “Почему ты ничего не говоришь?”. Если я не выдерживала и делала замечание при посторонних, то понимала, что тоже поступаю неправильно. В общем, сложно все.

За то, что я нашла для себя этот метод “воспитания на ушко”, хочу сказать большое спасибо моей маме. Если при чужих людях я еще как‑то сдерживалась, чтобы не ругать дочку, то при маме позволяла себе это всегда (думаю, так поступают очень многие). И моя мама ругала меня, говорила, что нельзя “воспитывать” дочку даже при ней.

Вскоре все сложилось само собой. В ситуации, когда нужно сделать замечание, я отзывала дочку в сторонку (или вообще в другую комнату) и тихо‑тихо на ушко шептала ей, что она делает не так. Потом мы возвращались и обычно на этом решение проблемы и исчерпывалось.

Теперь, как в аптеке: особенности применения этого метода.

Отзывать ребенка нужно исключительно доброжелательным голосом: “Солнышко, идем пошепчемся”. Взять за ручку и ласково, спокойно отвести в другую комнату. Делаю на этом ударение, потому что иногда хочется схватить своего котенка за шкирку, а там, в сторонке, нашипеть на него, как змея, а не пошептать.

Но если вы сделаете это грубо или демонстративно (чтобы оправдаться перед окружающими), то уже накажете ребенка при посторонних и унизите его. В таком случае теряется смысл самого подхода. Кроме того, можете в результате получить бунт. А в следующий раз ребенок с Вами не пойдет, и чтобы отозвать его, придется таки тащить. Проверено. Когда я уже отозвала дочку, то стараюсь все объяснить в шутливой форме.

Чем чаще у меня это стало получаться, тем охотнее дочка шла на контакт и реагировала на просьбу. Иногда, конечно, совсем уже не до шуток. Тогда хотя бы нужно все объяснять спокойно, без угроз и шантажа. Дети очень хорошо реагируют на просьбы с пожалуйста (как ни странно): “Пожалуйста, я прошу тебя так не делать. Дедушке это неприятно”, или “Я очень расстраиваюсь, когда вижу это”. Никаких фраз типа” ты ведешь себя как свинья”, или “так поступают только плохие мальчики” и т.д. Говорите только о своих чувствах, чувствах других людей, правилах поведения в гостях или с гостями и т.д.

И вообще, как хотите, чтобы с Вами поступали люди, так и Вы поступайте с ними. Представьте себя на месте ребенка. Как бы Вы хотели, чтобы Вам это объяснили?

Когда я беседую с дочкой, то присаживаюсь рядом с ней, а не наклоняюсь, смотрю в глаза, обнимаю. Перед тем, как отпустить дочку обратно, я всегда спрашиваю: “Мы договорились?” И дожидаюсь утвердительного ответа.

Поначалу бывали еще ситуации, когда после такой беседы дочка опять начинала делать то, что нельзя. В этом случае я отзывала ее опять и уже более серьезно, без шуток (но спокойно!), говорила, что если она будет продолжать делать это, то мы сейчас же уйдем домой или что дома она будет наказана. Разумеется, если Вы уже заикнулись об этом, то нужно выполнять. А если не собираетесь действительно этого делать, то лучше и не говорите.

Вижу по дочке – дети, на которых не давят и не унижают при посторонних, не нуждаются в демонстрации своего непослушания родителям, а также в бунте.

Сейчас, когда все моменты взаимодействия уже проработаны, дочка спокойно идет со мной пошептаться и обычно одного объяснения достаточно. Правда, тут же она может найти себе другое не менее интересное занятие и приходится шептаться снова. Но тут уж ничего не поделать : )

Терпение и труд – все перетрут!

Татьяна Иванко