Кому и зачем нужен миф о 80% грамотных детей в царской России?

Одним из несомненных достижений большевиков является всеобщая грамотность населения, но и это сторонники «России, которую мы потеряли», намерены отнять у создателей первого в мире государства рабочих и крестьян

Получившие образование в Советском Союзе граждане со школьной скамьи знали, что подавляющее большинство населения дореволюционной России было неграмотным, а пришедшие к власти после Великой Октябрьской социалистической революции большевики разработали и реализовали программу всеобщего образования. И этот, казалось бы, незыблемый факт даже в годы перестройки не подвергался сомнению.

После перестройки о нём просто перестали говорить, а учителя в школах, особенно из нового поколения, чаще рассказывали детям о «кровавых большевиках», нежели о достижениях Советского правительства. Безусловно, что такая трактовка ничего, кроме отвращения к истории собственной страны, вызвать не может. Но есть и другие последствия подобной трактовки. Если всё время мазать чёрной краской большевиков, то у человека подсознательно может сложиться предубеждение, что они по определению не могли сделать ничего хорошего.

В итоге то тут, то там приходится слышать, что достижения Советской власти вовсе не являются достижениями, а якобы унаследованы большевиками от царской России. Коснулось это и вопроса об образовании.

«Еще один интересный пример. В 1920 году новоявленное Министерство просвещения, которое тогда называлось Наркомпрос, решило изучить, какова же грамотность в совдепии — новой тогда Советской России. И была проведена перепись грамотного населения в этой самой отсталой, безграмотной, темной России. 1920 год — это третий год Гражданской войны. Понимаем, что большинство школ не работает, разруха, платить учителям — всегда огромные проблемы и прочее. Так вот, выяснилось, что подростки с 12 до 16 лет на 86% грамотны», — заявил епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) во время лекции «Февральская революция: что это было?», которая прошла 3 сентября 2017 года в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» города Екатеринбурга. И далее он делает вывод о том, что все эти дети стали грамотными ещё в царской России.

Заявление громкое, а озвученные цифры шокируют. Возможно, что уважаемый епископ Тихон взял эту «статистику» у кого-то, то есть просто процитировал, не сославшись на автора, а прямо упомянул данные первоисточника. Лично мне не удалось найти подобного высказывания из уст какого-либо историка, а большинство поисковых запросов в интернете прямо ведет на высказывание Шевкунова. Более того, уже неоднократно приходилось слышать нечто подобное от молодых телеведущих во время исторических дебатов и встречать в виде «аргумента» от пользователей в социальных сетях. Все они повторяли процитированное выше на свой лад, ссылаясь на ту же перепись. Причём говорится, то ли 80% грамотных детей было вообще, то ли 80% грамотных «призывников», то ли только городских детей.

Можно предположить, что есть и другие источники, но раз это озвучил в Екатеринбурге именно Шевкунов и ссылается он на перепись 1920 года, то разберём его цитату, заглянув в упомянутую перепись, благо это не секретная информация и каждый может найти её в открытом доступе.

В предварительных итогах переписи, которые начали публиковаться почти сразу, изначально вообще не было возрастного разделения. В ней приводится состояние народного образования в 1920−21 учебном году. Учитываются образовательные учреждения: дошкольные, школьные, училища и даже избы-читальни. Переписаны учащиеся школ I и II уровня, общее число которых составляет 5,9 млн детей. Та же перепись, в которой даны интерполированные величины, определяет и общее число граждан РСФСР и Украины (без учёта территорий, на которых продолжалась Гражданская война). Оно составляло 131,5 млн человек. В более поздних бюллетенях Центрального статистического управления 1922−23 годов указана грамотность населения по итогам переписи 1920 года. Для всех граждан старше пяти лет она составляет чуть более 37%. При этом есть разбивка по возрастам, но не заявленные епископом Тихоном от 12 до 16 лет, а от 8 до 15 лет. Причём рассчитано не в абсолютных величинах, а на 1000 человек данного возраста — 49% грамотных детей от 8 до 15 лет.

Сколько всего было детей на тот момент? Средние величины современного времени — более трети населения. Но Россия начала XX века была намного более «молодой». В более точной всесоюзной переписи населения 1926 года, в которой приведены возрастные группы, из 147 млн человек граждан до 19 лет — 71,3 млн. При этом рассчитать, сколько было детей от 12 до 16 лет, также невозможно, так как в переписи представлены возрастные группы от 10 до 14 и от 15 до 19 лет. Если суммировать их, то получаем 33,9 млн человек, из которых грамотными являются 20,3 млн жителей СССР от 10 до 19 лет. Как видите, это две трети (которые попадают и под школьников, и под призывников), а вовсе не 86%, заявленные епископом Тихоном, причём это данные 1926 года, а не 1920 года.

Тем более трудно объяснить тот факт, что именно 19 июля 1920 года вышел декрет Совета народных комиссаров Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (СНК РСФСР) о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности. А ведь создавалась она именно потому, что безграмотность большинства населения было тяжёлым наследием царского периода, которое большевики страстно желали преодолеть. И в итоге преодолели, что является несомненным фактом (сначала в СССР было 4-летнее всеобщее образование, затем 7-летнее и 10-летнее, а в конце 70-х — начале 80-х ставился вопрос о всеобщем высшем образовании).

При этом стоит отметить, что критерии оценки грамотности при переписи 1920 года были предельно расширены, в частности, в грамотные записывали всех, кто умел читать по слогам и написать свою фамилию на родном или русском языке. Для средневекового государства — это уровень, для модернизированных стран Европы того времени данный уровень знаний не годился. Тем более он не годился для Советской России, которой ещё предстояла модернизация.

Но зачем конструируется миф о якобы высоком уровне грамотности в Российской империи накануне её краха? Ответ даётся в той же лекции «Февральская революция: что это было?», которая была прочитана на открытии музея в Екатеринбурге.

«По общему распространенному мнению, царская Россия представлялась безнадежно отсталой, темной, нищей страной, народы которой угнетал бездарный и кровавый монархический режим», — сообщил епископ Егорьевский Тихон. И всё его дальнейшее повествование было направлено на опровержение этого «общего распространённого мнения».

Но дело в том, что отсылка к документальному историческому источнику, коим, безусловно, является перепись 1920 года, даже несмотря на то, что исходные критерии оценки грамотности вовсе не безусловны, является единственной, и как мы выяснили, некорректной. Всё остальное сказанное во время лекции (а речь шла не только об образовании) — это либо нарративные источники (высказывания известных исторических персонажей), которые являются субъективными повествованиями, либо констатация положительных статистических данных без учёта контекста эпохи.

Но ведь эти статистические данные о положении дел в дореволюционной России (также сохранились документы) и не оспаривались, даже в советский период истории. Никто в здравом уме никогда не отрицал, что Российская империя была развивающейся страной. Проблема была в том, что Россия развивалась недостаточно быстро, как того требовали вызовы эпохи, и среди индустриально развитых европейских держав, Россия продолжала оставаться аграрной страной. Ибо нельзя просто говорить о строительстве, допустим, ста новых заводов и тысячи километров железной дороги, не приводя при этом численность рабочего класса и плотность железнодорожного сообщения с учётом площади государства. Также нельзя ссылаться на советские документы, указывая цифры, которые после обращения к первоисточнику не выдерживают критики.

И приходится делать грустный вывод. Как и накануне перестройки, за которой последовал развал страны, в общество транслируются мифы о высоком уровне образования в дореволюционной России. Сообщают такие данные уважаемые люди, к чьему мнению прислушиваются, доверяют сказанному. Учитывая то, с какой скоростью распространяется миф о 80% грамотных, — уровень критичности восприятия достаточно низок

. А ведь достаточно всего лишь обратиться к первоисточнику, чтобы найти истину. Или первоисточникам по другим аспектам хозяйства и социально-экономического положения России накануне революции. Но, как и накануне 1991 года, часть граждан, увы, несмотря на горький опыт, верит «на слово».

Но кому всё это нужно делать? Видимо, тем, кто на протяжении почти трёх десятков лет конструирует образ «России, которую мы потеряли». Но если рассматривать эту Россию с опорой на реальные цифры и факты, то мы неизбежно придём к выводу, что Февральская и последовавшая за ней Великая Октябрьская социалистическая революция — это закономерные последствия существовавших в Российской империи социально-экономических проблем, а создание Советского государства — этап исторического восхождения России, а не «тупиковый путь развития».

И тогда неизбежно встаёт вопрос, как и по какому праву все эти реформаторы 90-х, которые никуда не ушли, по-прежнему «оптимизируют» российское образование, фактически обнуляя его? Ведь на наших глазах происходит возвращение в дореволюционную Россию. Страшно представить, но если процессы деградации школы и вузов не будут остановлены, то скоро мы будем переписывать как грамотных тех, кто умеет читать по слогам и писать своё имя на родном языке.

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