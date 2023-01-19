Уборка детских игрушек без скандалов: 5 способов навести порядок

Верите ли вы в то, что добиться чистоты в детской без слез и лишних нервов возможно? Сегодня для вас 5 хитрых и веселых способов убрать игрушки по местам при этом, не поседев от детского «не хочу и не буду».

1. Все на самоизоляцию!

Больше всего протестов из-за необходимости убрать игрушки по местам возникает вечером, когда чадо уже устало и хочет спать или в самый разгар интереснейшей игры.

Предложите малышу отправить свои автомобили и плюшевых зайчат на самоизоляцию.Ведь злой вирус опасен, поэтому лучше переждать дома.

Это сработает, ведь вряд ли малыш захочет, чтобы любимый паровозик, который не попал в уютный ангар вовремя, подхватил опасную хворь.

Задействуйте «полицейских» - одну из любимых игрушек. Пусть он контролирует, как игрушки возвращаются по домам, и комментирует этот процесс маминым голосом.

2. Я пошла в магазин

Представьте, что вы с малышом отправились в супермаркет за покупками. Корзиной для приобретений может послужить большой картонный ящик, который легко толкать перед собой по комнате.

Пусть ребенок «купит» сначала только зеленые предметы и забросит их в импровизированную корзину, потом только машинки, а после только круглые игрушки.

В такой веселой игре уборка пройдет быстрее и продуктивнее.

3. Реверсивная психология

Помните, про запретный плод? Испробуйте подобный подход на своем карапузе.

Как только детка решит положить хотя бы одну деталь от конструктора на место, строгим голосом запретите ему это делать.

После на глазах удивленного чада самостоятельно наведите порядок в его комнате со словами: «Это могут делать только взрослые! Малышам такое не под силу!».

Поверьте, через пару недель таких запретов малыш обязательно захочет почувствовать себя взрослым и станет убирать свои разбросанные вещи тайком от вас.

4. Тогда придет плохая тетя

Спорный в психологии метод, ведь приучение к порядку в нем происходит через страх лишиться важных для малыша вещей. Однако с большинством детишек он срабатывает.

Если детка артачится и отказывается убирать игрушки, предупредите, что он, конечно же, может оставить свои вещи разбросанными, но ночью придет плохая тетя и заберет несколько игрушек, которые ей понравятся больше всего на пару-тройку дней.

Жадность и боязнь потерять на продолжительный период самые любимые игрушки может подействовать, и в детской будет царить чистота.

5. «Кто больше?»

Предложите ребенку пройти квест: «Кто больше соберет разбросанных вещей?» Вручайте малышу и папе по удобной коробке и засекайте время.

Детка обязательно будет стараться собрать как можно больше предметов, чтобы победить взрослого папу.

Ну и желательно, чтобы папе никак не удавалось выиграть у малыша, тогда такой «фокус» можно будет проделывать не один раз.

А как в вашей семье проходит процесс уборки в детской?