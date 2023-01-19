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Уборка детских игрушек без скандалов: 5 способов навести порядок

Верите ли вы в то, что добиться чистоты в детской без слез и лишних нервов возможно? Сегодня для вас 5 хитрых и веселых способов убрать игрушки по местам при этом, не поседев от детского «не хочу и не буду».

1. Все на самоизоляцию!

Больше всего протестов из-за необходимости убрать игрушки по местам возникает вечером, когда чадо уже устало и хочет спать или в самый разгар интереснейшей игры.

Предложите малышу отправить свои автомобили и плюшевых зайчат на самоизоляцию.Ведь злой вирус опасен, поэтому лучше переждать дома.

Уборка детских игрушек без скандалов: 5 способов навести порядок

Это сработает, ведь вряд ли малыш захочет, чтобы любимый паровозик, который не попал в уютный ангар вовремя, подхватил опасную хворь.

  • Задействуйте «полицейских» - одну из любимых игрушек. Пусть он контролирует, как игрушки возвращаются по домам, и комментирует этот процесс маминым голосом.

2. Я пошла в магазин

Представьте, что вы с малышом отправились в супермаркет за покупками. Корзиной для приобретений может послужить большой картонный ящик, который легко толкать перед собой по комнате.

Пусть ребенок «купит» сначала только зеленые предметы и забросит их в импровизированную корзину, потом только машинки, а после только круглые игрушки.

В такой веселой игре уборка пройдет быстрее и продуктивнее.

3. Реверсивная психология

Помните, про запретный плод? Испробуйте подобный подход на своем карапузе.

  • Как только детка решит положить хотя бы одну деталь от конструктора на место, строгим голосом запретите ему это делать.
  • После на глазах удивленного чада самостоятельно наведите порядок в его комнате со словами: «Это могут делать только взрослые! Малышам такое не под силу!».

Поверьте, через пару недель таких запретов малыш обязательно захочет почувствовать себя взрослым и станет убирать свои разбросанные вещи тайком от вас.

4. Тогда придет плохая тетя

Спорный в психологии метод, ведь приучение к порядку в нем происходит через страх лишиться важных для малыша вещей. Однако с большинством детишек он срабатывает.

Если детка артачится и отказывается убирать игрушки, предупредите, что он, конечно же, может оставить свои вещи разбросанными, но ночью придет плохая тетя и заберет несколько игрушек, которые ей понравятся больше всего на пару-тройку дней.

Уборка детских игрушек без скандалов: 5 способов навести порядок

Жадность и боязнь потерять на продолжительный период самые любимые игрушки может подействовать, и в детской будет царить чистота.

5. «Кто больше?»

Предложите ребенку пройти квест: «Кто больше соберет разбросанных вещей?» Вручайте малышу и папе по удобной коробке и засекайте время.

Детка обязательно будет стараться собрать как можно больше предметов, чтобы победить взрослого папу.

Ну и желательно, чтобы папе никак не удавалось выиграть у малыша, тогда такой «фокус» можно будет проделывать не один раз.

А как в вашей семье проходит процесс уборки в детской?

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воспитание

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