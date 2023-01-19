Уборка детских игрушек без скандалов: 5 способов навести порядок

Верите ли вы в то, что добиться чистоты в детской без слез и лишних нервов возможно? Сегодня для вас 5 хитрых и веселых способов убрать игрушки по местам при этом, не поседев от детского «не хочу и не буду».
1. Все на самоизоляцию!
Больше всего протестов из-за необходимости убрать игрушки по местам возникает вечером, когда чадо уже устало и хочет спать или в самый разгар интереснейшей игры.
Предложите малышу отправить свои автомобили и плюшевых зайчат на самоизоляцию.Ведь злой вирус опасен, поэтому лучше переждать дома.
Это сработает, ведь вряд ли малыш захочет, чтобы любимый паровозик, который не попал в уютный ангар вовремя, подхватил опасную хворь.
- Задействуйте «полицейских» - одну из любимых игрушек. Пусть он контролирует, как игрушки возвращаются по домам, и комментирует этот процесс маминым голосом.
2. Я пошла в магазин
Представьте, что вы с малышом отправились в супермаркет за покупками. Корзиной для приобретений может послужить большой картонный ящик, который легко толкать перед собой по комнате.
Пусть ребенок «купит» сначала только зеленые предметы и забросит их в импровизированную корзину, потом только машинки, а после только круглые игрушки.
В такой веселой игре уборка пройдет быстрее и продуктивнее.
3. Реверсивная психология
Помните, про запретный плод? Испробуйте подобный подход на своем карапузе.
- Как только детка решит положить хотя бы одну деталь от конструктора на место, строгим голосом запретите ему это делать.
- После на глазах удивленного чада самостоятельно наведите порядок в его комнате со словами: «Это могут делать только взрослые! Малышам такое не под силу!».
Поверьте, через пару недель таких запретов малыш обязательно захочет почувствовать себя взрослым и станет убирать свои разбросанные вещи тайком от вас.
4. Тогда придет плохая тетя
Спорный в психологии метод, ведь приучение к порядку в нем происходит через страх лишиться важных для малыша вещей. Однако с большинством детишек он срабатывает.
Если детка артачится и отказывается убирать игрушки, предупредите, что он, конечно же, может оставить свои вещи разбросанными, но ночью придет плохая тетя и заберет несколько игрушек, которые ей понравятся больше всего на пару-тройку дней.
Жадность и боязнь потерять на продолжительный период самые любимые игрушки может подействовать, и в детской будет царить чистота.
5. «Кто больше?»
Предложите ребенку пройти квест: «Кто больше соберет разбросанных вещей?» Вручайте малышу и папе по удобной коробке и засекайте время.
Детка обязательно будет стараться собрать как можно больше предметов, чтобы победить взрослого папу.
Ну и желательно, чтобы папе никак не удавалось выиграть у малыша, тогда такой «фокус» можно будет проделывать не один раз.
А как в вашей семье проходит процесс уборки в детской?
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