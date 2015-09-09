Поборы в школах – за что платить, а что обязаны предоставить бесплатно?

С началом учебного года родители учащихся задаются вопросами о законности денежных сборов в школах. Правовая инструкция 9111.ru расскажет, какие нормы закона должны соблюдать образовательные организации, привлекая внебюджетные средства.

В каких случаях сбор денег с родителей законен?

В России широко распространена практика взимания денежных средств с родителей школьников. Целевое назначение таких средств предполагается самое разнообразное: на охрану, питание, ремонт, учебные материалы и др. Однако такие взносы, независимо от целей использования, всегда должны быть добровольными и отказ в их совершении не может послужить причиной наступления неблагоприятных последствий для обучающегося.

Внесение денежных средств, определяемых как пожертвования, родителями (законными представителями обучающихся) осуществляется в соответствии с ч.1 ст.582 ГК РФ и Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Также должны учитываться разъяснения Минобразования РФ, приведенные в Инструктивном письме от 15.12.1998 N 57 «О внебюджетных средствах образовательных учреждений».

В соответствии с законом, денежные средства должны вноситься на внебюджетный счет образовательного учреждения, а в случае отсутствия счета – сдаваться в бухгалтерию органа управления образования. Поступающие пожертвования должны учитываться согласно правилам бухгалтерского учета, что позволит контролировать количество внесенных денег и будет являться гарантией их целевого использования. Лица, вносящие денежные средства, вправе требовать выдачи им документа (квитанции, копии приходного ордера и т. п.), подтверждающего факт внесения определенной суммы на нужды образовательного учреждения (Информация прокуратуры Приморского края от 14.97.1999 № 30-1-99 «О взимании денежных средств с родителей учеников средних школ»).

Что должно предоставляться бесплатно?

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Полное государственное обеспечение распространяется только на отдельные категории обучающихся (ст. 34 Закона «Об образовании в РФ»). Поскольку ФЗ «Об образовании» предусмотрена возможность введения форменной одежды, законами субъектов РФ может обеспечиваться бесплатное предоставление такой одежды. Также бесплатно обучающиеся должны быть снабжены учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания, но только в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.

Помимо детей, находящихся на полном гособеспечении, обучающиеся могут наделяться правом на бесплатные завтраки и обеды региональными законами. Указ Президента РФ от 05.05.1992 N 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» обязывает субъекты РФ обеспечить такие гарантии для детей из многодетных семей. Однако перечень льготных категорий на региональном уровне может быть шире. Как правило, в него входят дети из социально-незащищенных слоев населения и имеющие проблемы со здоровьем.

Стоит ли судиться со школой?

Судебная практика по искам родителей к школам не имеет широкого распространения, так как обращения в прокуратуру и отделы образования дают необходимые результаты, исключающие необходимость подавать иск в суд. Большинство исков к школам подается прокуратурой (Апелляционное определение Омского областного суда от 15.04.2015 по делу N 33-2033/2015 О признании незаконным бездействия в части создания безопасных условий обучения).