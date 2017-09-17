На что рассчитывают в Татарстане, саботируя указания Владимира Путина

После весьма недвусмысленных сигналов, которые Владимир Путин послал татарстанской этнократии (и которые она предпочла не заметить), резко возросла активность родителей школьников, ободренных позицией президента России.

Они уже не боятся говорить, писать и подавать заявления на отказ от принудительного обучения детей татарскому языку. Это вызывает все большее озлобление татарских националистов.

Глава Татарстана Рустам Минниханов и государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев (слева направо) беседуют на открытии скульптуры «Загадки Шурале» на площади перед театром имени Галиаскара Камала

Особую ярость вызывают у них родители-татары, которые выражают солидарность с родителями русскоязычных детей. Причем некоторые уже перешли от слов к делу — они подают заявления на отказ от обучения татарскому и пишут жалобы на дирекцию школ в Генпрокуратуру РФ. В частности, в Набережных Челнах такое заявление подала Алсу Газизова.

В этой связи характерны рассуждения бывшего начальника Управления образования исполкома Казани Марата Лотфуллина, который озвучил логику рассуждений татарских националистов на дебатах «Татарский язык в системе образования России: быть или ???».

Когда Лотфуллину стали говорить о том, что почти три десятилетия эксперимента по принудительному обучению татарскому ничего в итоге не дали, он заявил, что еще 150 лет назад абсолютное большинство татар не умело говорить по-русски, а преподавать русский язык среди татар во второй половине XIX века стал просветитель-одиночка Каюм Насыри (1825−1902), и вот, спустя полтора столетия, все татары умеют говорить на русском.

«Вы еле-еле этот татарский язык начали изучать с нуля 30 лет тому назад, — обращаясь к родителям, заявил Лотфуллин, — и уже хотите получить результат. Вот потерпите 150 лет, и всё будет хорошо»…

Вероятно, понимая абсурдность таких заявлений и невозможность внятной аргументации, некоторые татарские националисты начинают срываться, забывая о приличиях. Доходит до обвинений русских в шовинизме, а на форумах татарских националистических СМИ уже открыто говорят, что если кому-то что-то в Татарстане не нравится, то пора ехать в «те регионы, где не заставляют изучать татарский язык».

Это возмущает русскоязычных родителей и тех татар, которые понимают, что добровольность изучения татарского языка является единственным выходом. На этом фоне изменилась тактика местной прессы, которая, в подавляющем большинстве, озвучивает позицию властей Татарстана — там стали публиковать интервью и статьи с «этнически русскими» сторонниками сохранения принудительного обучения татарскому.

Наряду с этим в официозных СМИ стали появляться тексты, где аккуратно проводится мысль, которую в течение многих лет излагал, например, председатель Общества русской культуры Татарстана Михаил Щеглов: сохранение татарского языка — это дело самих татар, и бессмысленно надеяться, что русские станут носителями татарского языка.

Соответственно, тратить силы и средства на обучение русского населения татарскому не надо, следует сконцентрироваться на том, чтобы повысить интерес к нему среди самих татар.

Характерна в этой связи статья «Никто не спасет татарский язык, кроме самих татар», вышедшая в главном рупоре национально ориентированной части татарской интеллигенции «деловой газете» «Бизнес Онлайн» и написанная от имени редакции (в которой работают, примущественно, сотрудники с русскими фамилиями).

Она представляет своего рода программу действий, чтобы татарский язык захотели изучать добровольно. Авторы советуют (по-видимому, своим сторонникам-националистам) не устраивать акций протеста: «Имеет ли смысл в этих условиях Татарстану входить в клинч с федеральным центром по языковому вопросу?

Сценарий эскалации рисуется легко. Генпрокуратура пишет представление, республика его обжалует в суде, вплоть до Конституционного. Все это на фоне родительских митингов и хорошо организованной истерии в федеральной прессе. А дальше все новые „санкции“… И чем больше республика будет сопротивляться, тем выше окажется репутационная цена поражения».

Подобные тексты, публикуемые «не в интересах истины, а в интересах правды», а точнее, по воле татарской правящей элиты, все яснее свидетельствуют, что этнократия в Татарстане осознает собственное политическое и идейное банкротство: в условиях, когда значительная масса населения начинает высказывать недовольство, сохранить прежний порядок вещей (довольно абсурдный) все сложнее.

Первый раз такое недовольство проявилось в связи с банковским кризисом в Татарстане в конце 2016-го — в начале 2017-го года, когда 6 региональных банков (Татфондбанк, Анкорбанк, Интехбанк, Булгарбанк, Татагропромбанк, Спурт Банк) в республике друг за другом лопнули, а власти не смогли помочь вкладчикам.

Поток критики со стороны населения был огромным, причем он был персонально направлен в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова. Жалкие попытки спасти имидж руководства со стороны местного агитпропа — «перевести стрелки» в адрес Москвы, якобы виновной в случившемся, успеха не имели.

Более того, появилась народная версия, что «родственник первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева глава Татфондбанка Роберт Мусин вывел деньги в зарубежные активы, после чего банк и лопнул».

Нынешнее упорство «элиты» относительно обязательного обучения татарскому еще больше способствует росту недовольства. Имидж руководства Татарстана среди русскоязычных жителей, дети которых в новом учебном году вновь мучаются от принудиловки (фактически, Татарстан остался единственным регионом в РФ, где власти заставляют школьников учить татарский язык вне зависимости от их национальности и желания) прогрессивно падает.

На этом фоне приунывшие за четверть века русские активисты-общественники и родители из «новых поколений» с надеждой смотрят и слушают федеральные новости.

После выступления президента России Владимир Путина на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле 20 июля о недопустимости обязательного изучения неродных языков в ущерб русскому языку было дано указание Генпрокуратуре РФ и Рособрнадзору «проверить до 30 ноября этого года соблюдение прав граждан на добровольное изучение языков из числа языков народов России и государственных языков республик».

Родители рассчитывают, что Генпрокуратура выявит факты принудительного обучения татарскому.

Хотя чего их выявлять?

Достаточно поговорить с родителями «без протокола»… Нужно отметить, что президент РФ дал поручение именно Генпрокуратуре, а не региональным надзорным ведомствам, которые находятся в зависимости от местных властей.

Ведь ожидать от них, что они станут выявлять и пресекать факты ущемления права изучать русский язык и принудительного обучения татарскому, не приходится. И это неудивительно, ведь все прежние неоднократные попытки обратить на это внимание республиканской прокуратуры в Татарстане заканчивались отписками: все в порядке, никаких нарушений не видим. Или не хотим видеть?

Пока же власти Татарстана откровенно саботируют указания из федерального центра по языковому вопросу. Видимо, расчет у них такой: сделать несколько уступок в процессе преподавания татарского языка, но никакой добровольности не позволять.

Ревизоры из Генпрокуратуры РФ наверняка будут встречены с традиционным гостеприимством, с широким размахом, с тем, чтобы потом они могли в Москве отрапортовать, что в Татарстане «все нормально».

Наконец, «татарские стратеги» могут пойти на хитрость: пообещать ревизорам исправить ситуацию. На это косвенно указывает постановление премьер-министра Татарстана Алексея Песошина «о доведении с 1 января 2018 года объемов изучения русского языка до объемов, рекомендуемых Минобрнауки РФ» (однако не указано, до какого конкретно объема).

Но когда Генпрокуратура завершит проверку, поверив обещаниям Казани все изменить, все останется, как было. А там «либо ишак помрет, либо падишах» — излюбленная тактика татарстанских правителей. Да и выборы президента РФ не за горами…

А как бы поступили действительно мудрые правители, а не татарские националисты-временщики?

Изучение татарского языка давно нужно было сделать добровольным, а русский язык и русскую литературу преподавать в том же объеме, в каком ее преподают по всей России, при этом сохранив право всех желающих изучать татарский язык в любой школе республики и сохранив штат учителей татарского языка.

Да, в таком случае не только масса родителей русских детей, но и существенный процент родителей татарских детей, особенно городских, предпочтет не изучать татарский язык. Но ведь останется та часть татар (а, вероятно, и русских), для которых важно, чтобы их дети изучали татарский в школах.

И вот эту часть надо поддерживать и приветствовать. Есть же примеры, когда люди старшего возраста идут на курсы изучения татарского языка, как это можно наблюдать в Казани.

У учителей татарского языка будет сидеть не по 15 человек в классе (в школах Татарстана, большинство из которых смешанные, каждый класс делят на русскую и татарскую группы, с каждой из которых занимается по отдельности две учительницы татарского языка), а поменьше, но любой учитель вам подтвердит, что преподавать легче язык перед небольшой аудиторией.

При этом, обратите внимание: ни один другой предмет в школах Татарстана не вызывает такого отторжения, как татарский язык. Но все это возмущение спадет, как только его обучение сделают добровольным. Также будут сэкономлены деньги, которые сейчас безрезультатно тратятся на обучение русскоязычных школьников и на подготовку и содержание оргромного числа учителей.

Пойдут ли на это нынешние власти Татарстана?

Вряд ли. Ведь это будет означать политическое банкротство, полный отказ от «татарской государственности», одним из атрибутов которой, наряду с должностью президента, договора с Москвой, является и обязательный для изучения татарский язык. Поэтому здесь Казанский кремль будет стоять твердо. Правда, не исключен ряд уступок.

В частности, председатель Комитета по делам национальностей Госдумы России Ильдар Гильмутдинов (один из главных лоббистов «интересов Татарстана») сообщает, что уже вовсю идет разработка новой методики обучения татарскому языку русскоязычных детей, где будет снижена нагрузка в плане обучения, а упор будет сделан на разговорном общении, а не на грамматике.

Это подразумевает и уменьшение часов татарского языка в школьном расписании (правда, не уточняется сколько), и отказ от обучению татарскому в старших классах: «Жизнь показывает, что для русскоязычных детей в том объеме, который преподается, он не нужен».

Правда, на полную добровольность власти Татарстана не согласны — «обязательное изучение татарского языка должно сохраниться во что бы то ни стало».

Все это будет сопровождаться выступлениями не только татарских «родителей-патриотов», но и речами «правильных» русских родителей. Последних особенно станут выпячивать и предоставлять им трибуну в местных СМИ, показывая, что есть среди массы крикунов разумные люди.

Они согласны, чтобы их дети изучали русский язык меньше, чем по всей России, они согласны платить репетиторам, но так они проявляют «уважение к народу, на земле которого живут».

В этой связи весьма примечательны уже опубликованные рассуждения одного из таких «русских публицистов» Марка Шишкина, который заявил: «Как только вырастет первое татароязычное поколение русских Татарстана, этническая история Волго-Уралья выйдет на качественно новый этап».

Рискну предположить, что сам мыслитель Шишкин пока остается на качественно старом этапе, поскольку татарского языка не выучил.

Кстати, если перейти от теории к практике, то велика вероятность, что Казанский кремль подключит свой репрессивный аппарат и на активистов заведут административное или даже уголовное дело «за экстремизм». Такое уже неоднократно бывало в Татарстане.

Как известно, зачем решать проблему, когда можно заткнуть тех, кто слишком часто говорит о ней?

Автор: Руслан Обоев