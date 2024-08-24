Дача, лето, дети. Сезонные неприятности, к которым стоит быть готовыми

Если у вас есть дети, будьте готовы к неожиданностям, причем не всегда приятным. Особенно летом, когда чада наконец-то вырываются на свободу, напрочь забывая обо всех предосторожностях, которым мы их учили.

Наши эксперты:

— ведущий сотрудник Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев

— травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии и ортопедии клиники Дмитрий Савицкий

— педиатр Марианна Борисенко

Летом на дачах сорванцы могут вляпаться в кучу неприятностей.

Раны и ссадины

Чем опасно:

Расскажем лишь о самых часто встречающихся ситуациях и дадим инструкцию, как минимизировать их последствия.

Недооценка травмы чревата серьезными бедами. Как минимум — дефектами внешности. Поэтому с глубокими и обширными ранами (длиннее 2 см) или теми, что имеют рваные края или расположены на лице, лучше обратиться в больницу или травмпункт. Такие надо зашивать. Также к врачу нужно обратиться, если и через 15 минут после травмы из раны все еще идет ярко-алая кровь (это похоже на кровотечение из артерии, что очень опасно). Обязательно идите к врачу, если рана очень сильно загрязнена или ребенок поранился о ржавый гвоздь или другой грязный предмет, а вы не помните, есть ли у вашего чада прививка от столбняка. Обязательно привейте ребенка, если с момента последней вакцинации прошло более 10 лет.

Чем можно помочь:

Промойте рану. Прохладной кипяченой водой. Или теплой с мылом, если есть загрязнения

Продезинфицируйте. Перекисью водорода, хлоргексидином. Сойдет и раствор фурацилина (1 таблетка на стакан кипячёной воды). Также можно использовать порошки «Банеоцин» (содержит антибиотики) и «Ранавексим» (со стрептоцидом). Вместо йода и зеленки, которые сжигают кожу, лучше применить растворы и мази с повидон-йодом («Бетадин», «Йодопирон»).

Остановите кровь. Если рана большая, понадобятся жгут и давящая повязка.

Унять небольшое кровотечение поможет чистый лист подорожника. Можно и просто приложить к ране чистую салфетку и, надавив на нее, немного подержать. Если ссадина мелкая, то на этом все лечение можно окончить. Открытая ранка заживет на воздухе быстрее.

Закройте рану. Если ссадина велика, необходимо все-таки наложить повязку из стерильной марли. Прибинтовывать надо крепко, но не туго, чтобы не нарушить кровообращение и не вызвать отёк ниже расположенных мягких тканей. Сетчатый эластичный бинт — лучшее решение. Повязки меняйте 1-2 раза в день. Только не рывком. Если марля прилипла, размочите ее, налив сверху антисептик или просто кипяченую воду.

Используйте для долечивания заживляющие гели. Препараты с декспантенолом («Бепантен», «Пантенол», «Д-Пантенол») и средства на основе крови телят («Актовегин» и «Солкосерил»). Подойдут и народные средства: масло шиповника и облепихи, чайного дерева, лаванды, пчелиный воск, мед, экстракт арники. Когда ранка подсохнет, закрывать ее повязкой уже не следует.

Жирные мази хороши, когда ранка затянется, а если она еще мокнет, то не надо их применять, это лишь затянет процесс. При присоединении гнойной инфекции можно использовать средства с антибиотиком (мази «Левомеколь» и «Левосин»). Если рана стала сильнее болеть, краснеть и пульсировать, срочно к врачу.

Укусы жалящих насекомых (пчел, ос, шмелей и прочих)

Чем опасно:

Развитием острой аллергической реакции. Особенно тревожно, если ребенок подвергся нападению сразу нескольких насекомых. Или если пчела или оса укусила в лицо, язык или гортань. Для аллергика фатальным может стать и единственный укус, если не помочь вовремя. Поэтому при возникновении у укушенного ребенка слабости, головокружения, сыпи, сильного отека сразу вызывайте скорую помощь.

Чем можно помочь:

Тщательно промойте место укуса, смыв грязь и остатки яда.

Вытащите пчелиное жало (осы не оставляют жало в ране). Так вы прервете дальнейшее всасывание яда. Делать это надо аккуратно, чистыми руками или обработанным антисептиком пинцетом.

Продезинфицируйте ранку. Спиртом, йодом, зелёнкой, перекисью водорода, раствором фурацилина, любым антисептиком. Хотя бы просто обычным мылом.

Приложите к отекшему месту грелку с холодной водой. Или ватку, смоченную сердечными каплями на спиртовой основе. Это поможет снять отек.

Дайте ребенку любое антигистаминное средство, даже если ранее аллергических реакций на укусы насекомых не было. Все когда-то начинается впервые.

Обеспечьте пострадавшему покой и как можно обильнее поите его водой.

Укус клеща

Чем опасно:

Клещи могут быть переносчиками многих инфекций, самая опасная из которых — вирусный клещевой энцефалит, способный приводить к инвалидности и даже смерти. В Подмосковье от клещей чаще можно заразиться болезнью Лайма (боррелиозом), которая поражает суставы, почки, центральную нервную систему, опорно-двигательный аппарат.

Чем можно помочь:

1. Быстрее выньте клеща. Лучше не руками, а пинцетом или ниткой. Ухватите кровососа как можно ближе к голове, а не за брюшко (чтобы не оторвать тельце). Вынимайте не рывком, а осторожно выкручивая по часовой стрелке или раскачивая из стороны в сторону.

2. Продезинфицируйте ранку спиртом. Самого клеща не уничтожайте, а положите в контейнер, чтобы не задохнулся, и живым доставьте в лабораторию для анализа. Исследование расскажет, инфицирован ли кровосос. Если нет, то и волноваться нечего.

3. Если возможности доехать до лаборатории нет, еще в течение 3 недель будьте начеку. Все это время измеряйте укушенному температуру тела и осматривайте место укуса. Если началась лихорадка или появилось красное пятно вокруг укуса, срочно везите ребенка к врачу-инфекционисту.

Солнечный ожог

Чем опасно:

Даже небольшой солнечный ожог, помимо того, что причиняет боль, повышает в дальнейшем риск развития рака кожи. Причем риск тем выше, чем моложе ребенок. Есть и другие риски (для глаз, например). Поэтому лучше всегда использовать солнцезащитные кремы, очки и панамки и стараться не бывать на открытом солнце с 11:00 до 15:00. Сильные ожоги, сопровождающиеся значительной болью, повышением температуры, обширными поражениями кожи, волдырями, надо лечить в стационаре. С небольшими можно справиться самим.

Чем можно помочь:

Поставьте ребенка под прохладный душ. Это поможет охладить разгоряченную кожу. Но в ледяную воду лезть ему не надо, так как большой температурный контраст может дополнительно повредить кожу. Использовать при мытье щелочное мыло нельзя категорически.

Дайте обезболивающее (нурофен, ибупрофен, парацетамол). Лекарство снимет боль, озноб и повышенную температуру.

При сильном зуде кожи дайте антигистаминные лекарства (лоратадин). Облегчают зуд и наружные средства («Псило-бальзам», «Фенистил гель»).

Поите ребенка как можно больше. Но не ледяной водой. Лучше, чтобы жидкость была прохладной. А вот от чая и кофе лучше воздержаться, они лишь усилят обезвоживание.

Нанесите на покрасневшие участки крем с декспантенолом. Он успокоит кожу, снимет воспаление и раздражение. Если под рукой такого средства нет, мажьте сметаной, кефиром, простоквашей, алоэ вера, настоем мяты, раствором соды. Но никакого жира: он образует пленку, под которой пострадавшая кожа не сможет дышать.

На этапе заживления кожи применяйте подсушивающие средства против воспаления (спрей «Олазоль», лосьон «Каламин», цинковая мазь, крем «Деситин», мази «Солкосерин», «Актовегин»).