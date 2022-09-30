Анна Митянина: «Мы стали спокойно относиться к переживаниям наших детей»

1 июня - Международный день защиты детей. В Северной столице (по данным на начало 2021 г.) зарегистрированы свыше 900 тыс. юных жителей. Что делается, чтобы они были обеспечены всем необходимым? Как в сложной ситуации маленьким горожанам найти понимание и поддержку? Об этом «АиФ» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

Одиночество в семье

Елена Данилевич, SPB.AIF.RU: Анна Владимировна, для большинства из нас дети - самое дорогое, что есть на свете. Сегодня время относительно благополучное. Так от кого, каких опасностей приходится защищать наших малышей?

Анна Митянина: Как ни прискорбно, порой от нас самих - родителей, близких. Подсчитано: в обычной семье, где папа и мама работают, на воспитание ребенка от силы в день тратится 17 минут. Что можно успеть за это время? Мы должны защищать детей и от непонимания, эмоционального вакуума в доме, словесного и физического насилия, разного рода зависимостей - наркотиков, алкоголя, снюсов, никпэков... Это болевые точки. Нельзя забывать и о преступлениях - жестоком обращении, педофилии, убийствах, торговле новорожденными, а также о возросшем криминале в самой детской среде.

- Отдельной угрозой вы выделяете информационную безопасность. Считаете ее даже важнее пандемии. Почему эти вопросы вызывают столько беспокойства?

- Коронавирус рано или поздно победят. А вот когда ребенок бесконтрольно «ныряет» в виртуальное пространство и там растворяется - как это потом скажется на его судьбе, никто не знает. Это одна из ключевых тем в перечне современных вызовов. Правда в том, что наши дети часто беззащитны перед изменяющейся средой и намного больше, чем взрослые, подвержены негативному влиянию социальных сетей, с которым могут столкнуться. Они не умеют анализировать информацию, у них нет столь необходимого жизненного опыта, при этом зашкаливают любопытство и стремление к самостоятельности. У нас почти отсутствует культура безопасности, и воспитать ее у подрастающего поколения - общая забота родителей, педагогов, школы и социальных учреждений.

- Также вы неоднократно обращали внимание на пятикратный рост детских суицидов в последние два года. Что стало причиной трагических случаев? Где подростки могут найти понимание и защиту?

- Мы подробно разбирались и пришли к выводу, что сработало сочетание факторов. Здесь и самоизоляция в период ограничений, зажатость в квартире, усложнение жизни семьи, психологические срывы взрослых, связанные, например, с потерей работы. Стрессом стало и дистанционное обучение, когда родителям пришлось примерить роль педагога, а на детей обрушился большой объем заданий. Нервы не выдерживали. Альтернативу многие нашли в сети, где все легко и интересно. Это беда, и с ней непонятно, как справляться. Появились, например, «группы смерти». Я читала внутреннюю переписку таких сообществ, которую, в том числе, анализировали правоохранительные органы и IT-специалисты. По распечаткам видно, как руководитель «проекта» ведет ребенка от начала, появления первых мыслей, - до конца… Причем обсуждаются разные варианты ухода - прием смертельных доз лекарств, прыжки из окна, гибель под колесами машины. Деятельность таких групп надо незамедлительно пресекать.

Никто ничего не замечал?

- Вы открыто выступаете и против анимэ, на что ваши оппоненты парируют, что это всего лишь анимация. Нет ли здесь преувеличения?

- Нередко слышу: «Что вы нападаете на мультик? Какое зомбирование?». Но там герои разными способами заканчивают жизнь самоубийством, что не мешает им возрождаться вновь. В итоге подросток с его неокрепшей психикой копирует образ и воспринимает все происходящее как реальность, а это опасно. В Колпинском районе мальчик хотел покончить с собой, как в японском комиксе. Ведь умирая - я не умру… Мне говорят: «Суициды были всегда». Но они не имели такого подспорья из интернета! Поэтому я неоднократно обращалась в Роскомнадзор с просьбой закрыть сайты, которые пагубно влияют на детей и подталкивают их к непоправимому. Но юные граждане, попавшие в сложную ситуацию, в городе не одиноки. В каждом районе открыта служба психологической помощи, работают немало медицинских, социальных учреждений, круглосуточно включен и Детский телефон доверия*. Причем в экстренных случаях звонки принимаются сразу по семи линиям, поэтому без ответа никто не останется.

- Что делать родителям? Как не пропустить моменты, которые могут быть предвестником трагедии?

- Меня это очень беспокоит. Считается, что срывам подвержены неблагополучные, заброшенные дети. Ничего подобного. В феврале этого года покончила с собой на детской площадке 10-летняя Галя (имя изменено. - ред.). Ее обожали близкие, она отлично училась, посещала художественную школу, побеждала в конкурсах. Школьный психолог дала заключение, что никаких отклонений нет, но наверняка ребенок долго вынашивал страшную идею - и никто ничего не замечал.

У нас нет настороженности, эмоциональной чуткости, мы стали спокойно относиться к тому, что переживают наши дети. Раньше, в советское время, они были полностью заняты: ходили в кружки, занимались общественной работой, их подхватывала пионерия. О плохом некогда было думать. Сегодня школе, похоже, недосуг вникать в трудности переходного возраста. Родителям тоже - они «покупают тишину»: «Вот гаджет, и чтобы я тебя не слышал». Но такое спокойствие - тревожное. Конечно, чтобы стать ребенку другом, понимать его, надо потратить много душевных сил. Сегодня их найти сложно, многим живется трудно. Однако это не снимает с взрослых ответственности за судьбу собственных детей.

Где жилье для сирот?

- Немало проблем и у воспитанников детских домов. Одна из острых - жилье. Почему не удается в срок обеспечить им всех, кому метры положены по закону?

- Среди основных причин запаздывания - недостаток однокомнатных квартир и высокие цены. Ранее мы гордились, что сироты в городе ждут жилье менее года (для сравнения: в других регионах очередь растягивалась на десятилетия. - ред.). Но сейчас ситуация изменилась, и время ожидания может длиться до двух лет. В это время дети находятся в госучреждениях, общежитиях или семьях опекунов. В прошлом году из 1467 сирот получили квартиры всего 509 человек. С моей точки зрения, чтобы решить проблему, можно использовать новые механизмы. Например, ввести жилищные сертификаты. Эти вопросы на контроле администрации, и в текущем году уже получили жилье свыше 400 сирот. Им предоставлены квартиры в домах нового строительства и за счет фонда, который освобождается в районах.

- В городе увеличивается число многодетных. Молодые люди хотят строить большие семьи и надеются, что город их поддержит. Ожидания не напрасны?

- Сейчас в городе более 47 тыс. семей, где трое и больше детей (в 2018-м - 42 тыс. - ред.). Хочу подчеркнуть: у нас социально ориентированный бюджет, и как бы ни было трудно, «детские» статьи никогда не сокращаются. Наоборот - число социальных гарантий увеличивается, и материальная поддержка постоянно расширяется. Выплачиваются различные пособия, компенсации, материнский региональный капитал, предоставляются земельные сертификаты. Так, при рождении двойни маме помогает няня, работа которой оплачивается за счет бюджета. А в роддоме № 10 реализуют такой проект: мама, ждущая ребенка, может приехать туда вместе со всеми детьми, оставить их под присмотром и за день пройти обследование у врачей. Ей не нужно много раз приезжать на консультации и переживать, с кем в это время будут малыши.

Говорят, подрастающее поколение - тот камертон, по которому определяется состояние и отдельной семьи, и целого государства. В Китае детей называют «жемчужиной на ладони». В этом образном выражении глубокий смысл - их драгоценная жизнь в наших руках. Мы должны окружить их заботой, любовью, и эта работа начинается с каждого из нас.

Досье. Анна Митянина.

Родилась в сентябре 1971 года.

Окончила юридический факультет СПбГУ. В 2002-2003 гг. являлась представителем губернатора в Уставном суде города. В 2017-м назначена вице-губернатором Петербурга. В феврале 2020 года избрана уполномоченным по правам ребенка. Заслуженный юрист РФ. Замужем, имеет двоих сыновей.