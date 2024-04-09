Во вред. Остеопат назвал опасные последствия неправильного массажа у детей

Детский массаж — прцедура деликатная. Зачастую его назначают еще младенцам для общего укрепления здоровья и гармоничного развития. И важно выполнять его правильно, не совершая ряда распространенных ошибок. Каких именно и чем они могут быть чреваты, aif.ru рассказал врач-остеопат, руководитель клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

Ошибка первая: пытаться массажем исправить асимметрию

Это одна из самых распространенных, и главное — опасных ошибок. Пример из практики — голова ребенка расположена асимметрично к туловищу с поворотом преимущественно в одну из сторон. При этом массажист пытается чуть «вытянуть» шею ребенка, чтобы расположить его головку визуально более ровно. Такое воздействие может привести к двум негативным факторам. Первое — возникновению искривления или асимметрии в другом отделе, которое в дальнейшем может «вылиться» в сколиоз. Второе — к неврологическим проблемам, например, нарушению сосания, сна, речевого развития. Дело в том, что первопричиной асимметрии в некоторых случаях является родовая травма основания черепа. А долгие попытки исправить внешнюю асимметрию, игнорируя родовые повреждения, могут привести к плачевным последствиям, которые я описал выше.

Ошибка вторая: попытка вылечить нарушения мышечного тонуса ребенка с помощью массажа

При наличии повышенного или пониженного мышечного тонуса у ребенка, важно работать не с самими мышцами, стимулируя их или расслабляя, а с первопричиной этого состояния. А она опять же может крыться либо в родовой травме основания черепа, либо в повреждении шейного отдела позвоночника. Совет родителям: сперва проконсультироваться с неврологом и остеопатом, пройти диагностику, и только затем решать вопрос о лечении.

Если же нарушение мышечного тонуса вызвано родовой травмой, важно, чтобы специалист работал именно с источником проблемы — как раз в области травматизации, будь то зона головы или шеи.

А вот игнорирование первопричины нарушений мышечного тонуса у малыша и воздействие массажем исключительно на сами мышцы опять же могут привести к негативным последствиям в будущем — от развития сколиоза до синдрома гиперактивности и проблемам с вниманием.

Важно понимать, что причина нарушения тонуса мышц не в самих мышцах, а в нервной системе, которая ими управляет. А массаж — это всегда вспомогательный метод лечения, не основной. Сначала всегда важно разобраться с первопричиной патологии малыша и устранить ее. А затем уже, понимая диагноз, проконсультироваться с врачом по поводу метода лечения — будь то массаж, приемы невролога или остеопатические сеансы.

Ошибка третья: делать массаж, если ребенок голодный или устал

Тут нужна золотая середина — с одной стороны, не рекомендуется делать массаж на голодный желудок, с другой — на полный. Массаж в состоянии голода может вызвать недомогание, головокружение у ребенка. А манипуляции сразу после еды грозят срыгиванием. В идеале, массаж стоит делать малышу спустя час после кормления либо за час до него, когда он активен, не слишком голоден и пока еще не хочет спать.

Ошибка четвертая: делать массаж, если ребенок болеет

Я бы не рекомендовал делать массаж ребенку при ОРВИ, хотя есть методики, которые помогают справиться, например, с откашливанием мокроты. В любом случае в острой фазе заболевания, и уж тем более при температуре, лихорадке у малыша от массажа лучше отказаться. Так или иначе это повышенная нагрузка на организм ребенка, который и так занят борьбой с вирусом. Как результат — манипуляции не облегчат состояние, а, наоборот, ухудшат его.

Ошибка пятая — делать массаж, если ребенок резко на него реагирует

Например, вы делаете массаж ребенку, а он непрерывно плачет. Причин может быть множество: малыш устал, его что-то беспокоит либо массажист действительно не рассчитывает силу и делает ребенку больно. Важно: массаж ни в каком виде не должен быть болезненным. И уж тем более не должен приносить негативных эмоций. Если ребенок по какой-либо причине слишком сенситивный, можно попробовать ограничиться поглаживающими движениями, а по мере привыкания к ним, перейти к более активному воздействию. Если причина такой реакции ребенка кроется в болезненности действий массажиста либо в банально некомфортной атмосфере для малыша, крайне важно изменить эти условия. Найти другого специалиста, либо перейти на домашний массаж. Если нет противопоказаний по здоровью, и массаж используется не как метод лечения патологии, его можно делать самостоятельно (сейчас есть множество руководств) — включая приятную музыку, приглушая свет, напевая малышу.