Неожиданно! Почему элитные детишки поголовно учатся в Британии

Дети нуворишей и власть имущих поголовно учатся в Британии. Причина проста. Она сокрыта в том, что российские чиновники прекрасно осведомлены о проводимых реформах в системе образования в родном Отечестве и на берегах Туманного Альбиона. Те, кто желает вырастить своего дитяти умным, отправляет его в Британию.

С момента старта программ по дебилизации подрастающего поколения в России (иначе назвать не получается), введение ЕГЭ, уничтожение советского просвещения и переход на методики обучения, которые выворачивают мозги школьникам и учителям, прошло 10 лет.

За этот же период времени в Великобритании, тихо и скромно завершили внедрение скопированной у нас подчистую советской системы всеобщего среднего образования.

Об этом заявил министр образования Англии. Он рассказал, что все средние школы и наиболее престижные учебные заведения Соединенного Королевства Британии и Северной Ирландии реформированы. Отныне английские школьники будут получать знания, черпая их из учебников Колмогорова, Успенских, Абрамова, Розенталя и других великих педагогов СССР.

В течение десяти последних лет в министерстве образования Великобритании трудились над переводом учебных пособий с русского на английский язык. В настоящий момент эта самая сложная часть работы завершена. Первые эксперименты по программе обучения детей по учебникам советской эпохи показали мощный рост повышения грамотности и успеваемости среди школьников Итона.

По «счастливой случайности» именно в школах этого города учатся «элитные» дети со всего мира.

В том числе и из России.

По словам министра, великолепные результаты, полученные в ходе реформ британской системы школьного образования, вселяют оптимизм и на этом его ведомство останавливаться не собирается.

На следующем этапе планируется изменение высших учебных заведений, в которых, как и в СССР, появятся кандидаты наук.

Министр образования Великобритании поблагодарил российских коллег, которые настойчиво вводят западные стандарты образования у себя на родине. Он уверен, «когда западный мир копирует и внедряет у себя все лучшее с Востока, а в России поступают зеркально», в мире непременно возникнут условия стабильного сосуществования.