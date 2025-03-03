Буллинг в школе: что делать, если вашего ребенка травят

Буллинг в школе — это постоянное давление, насмешки, бойкоты, издевательства и даже кибербуллинг в социальных сетях. К сожалению, многие дети остаются один на один со своей болью и не знают, к кому обратиться за помощью. В этой статье мы поднимем этот непростой вопрос, найдем причины возникновения и подскажем, что делать. А наш эксперт — Елизавета Свирина, врач-невролог детской клиники «Будь Здоров» — объяснит, какие последствия для здоровья могут возникнуть у жертв буллинга, и как они могут проявляться в будущем.
Что такое буллинг простыми словами
Буллинг — это молодежный сленг, который описывает постоянное и целенаправленное запугивание, унижение или издевательство над другим человеком. Этот термин происходит от английского слова «bully», что переводится как «хулиган» или «грубиян». Одно обидное слово — это еще не буллинг, но, если ребенка систематически травят, это серьезная проблема.
Тема буллинга хорошо раскрыта в советской киноленте «Чучело», где героиня Лена Бессольцева становится жертвой жестоких насмешек и травли. Одноклассники отвергают ее, издеваются, создают вокруг нее атмосферу изоляции. Это показывает, насколько разрушительными могут быть последствия буллинга.
Виды буллинга
Буллинг бывает разным: от скрытых манипуляций до откровенной агрессии. Иногда это безобидные на первый взгляд шутки, которые разрушают самооценку, а иногда — полное игнорирование и исключение из коллектива. Давайте разберем основные виды буллинга, чтобы понять, как его распознать и почему каждый из них опасен.
Психологический буллинг
Этот вид буллинга может казаться незаметным, но его последствия бывают разрушительными. Он включает в себя манипуляции, угрозы, унижения и моральное давление, но без физического насилия. Это постепенно подрывает самооценку жертвы и заставляет ее чувствовать себя беспомощной.
Формы психологического буллинга:
- социальная изоляция — исключение человека из круга общения, игнорирование и бойкот;
- манипуляции — использование угроз и шантажа для достижения своих целей, подрыв доверия к жертве;
- эмоциональное давление — постоянное высмеивание, критика и унижение, оскорбления, угрозы и распространение слухов;
- кибербуллинг — распространение негативной информации о человеке через интернет, социальные сети и мессенджеры.
Такой буллинг не оставляет синяков, но сильно подрывает уверенность в себе и может вызывать тревожность и даже депрессию. Яркий пример такой травли представлен в книге Гордона Риса «Мыши», где главная героиня, девочка-подросток Шелли, подвергается жестокой травле со стороны одноклассников. А ее мама — Элизабет испытывает давление и насмешки коллег и не может дать отпор. Из-за постоянного психологического давления они решаются переехать, но и на новом месте ситуация опять повторяется.
Социальный буллинг
Социальный буллинг — это очень коварная форма психологической агрессии. Дети, находящиеся в условиях такого типа травли, могут физически находиться среди сверстников, но их игнорируют, не зовут на праздники и не берут в игры.
Приведем пример: девочка Аня всегда была общительной, но однажды случайно обидела лидера класса, не согласившись с его мнением. После этого одноклассники прекратили с ней общение, не приглашали на дни рождения и прогулки. Скоро она стала чувствовать себя невидимкой: разговоры затихали при ее появлении, а на переменах вокруг нее образовывалось пустое пространство. Когда Аня пыталась разобраться, ей лишь отвечали: «Никто тебя не трогает».
Социальный буллинг особенно опасен тем, что его последствия могут длиться долго после того, как травля закончилась. Восстановить утраченные отношения и репутацию бывает очень сложно.
Физическая травля
Это одна из самых явных и болезненных форм агрессии, с которой могут столкнуться школьники. Самая очевидная форма — насилие. Это удары, толчки, пинки, уничтожение личных вещей. Такая травля не только причиняет физическую боль, но и может вызвать страх, стресс и низкую самооценку у жертвы. Эти ситуации требуют немедленного вмешательства взрослых.
Участники буллинга и их характеристика
Буллинг — это не только контакт между агрессором и жертвой. В этом процессе участвуют и другие люди, каждый из которых играет свою роль. Кто-то становится инициатором травли, кто-то страдает от нападок, а кто-то просто наблюдает, опасаясь вмешиваться. Понимание этих ролей помогает лучше разобраться в механизме издевательств и в том, как можно помочь.
|Участники
|Характеристики
|Агрессор
|Чувствует власть, при этом часто имеет проблемы в семье или низкую самооценку
|Жертва
|Чаще всего тихий, ранимый или не вписывающийся в коллектив ребенок
|Наблюдатели
|Молчат или подыгрывают агрессору, боясь стать следующей жертвой. Делятся на пассивных (молчат) и активных (поддерживающих агрессора)
Чем опасен буллинг: возможные последствия
Буллинг — это не просто детские конфликты, которые «закаляют характер». Последствия могут быть слишком долгосрочными и для жертвы, и для агрессора, и для очевидцев травли. Психологические травмы, снижение самооценки и даже трудности во взрослой жизни — все это может быть последствиями буллинга.
Художественная литература часто затрагивает эту тему. В повести Тамары Крюковой «Ведьма» рассказывается о девочке Тоне, которая стала жертвой травли из-за своей необычности (она страдала лунатизмом). К сожалению, история заканчивается трагически: Тоня погибает, и вина за это ложится на девочку-агрессора Людку. Сюжет этой книги показывает, как буллинг может привести к трагичным последствиям и разрушить жизни детей.
Для жертвы:
- низкая самооценка и неуверенность в себе;
- развитие тревожных расстройств и депрессии;
- проблемы с доверием к людям;
- изоляция и одиночество;
- психосоматические заболевания (головные боли, проблемы с пищеварением);
- склонность к саморазрушительному поведению.
Для агрессора:
- укрепление склонности к насилию и жестокости;
- возможные проблемы с законом в будущем;
- трудности в построении здоровых отношений;
- конфликты с учителями и родителями;
- неспособность к эмпатии и сотрудничеству.
Для свидетелей:
- чувство вины за бездействие;
- эмоциональный стресс и страх стать следующей жертвой;
- потеря доверия к школе и взрослым;
- привыкание к агрессии как к нормальному поведению.
Причины буллинга в школе
Буллинг в школе никогда не появляется на пустом месте — за этим стоят сложные психологические, социальные и семейные проблемы. Мы спросили у нашего эксперта Елизаветы Свириной, почему одни дети становятся агрессорами, а другие — жертвами.
«Существует ряд причин, которые могут повлиять на агрессию детей. Вот некоторые из них:
- теория о врожденном инстинкте, для защиты территории;
- фактор семьи — ребенок растет в доме, где он видит насилие;
- биологический фактор — гормоны, нейромедиаторы;
- социальные факторы — бедность, неравенство;
- культурные факторы, предполагающие решение конфликтов силой и агрессией.
Важно понимать, что на одного ребенка может действовать один или сразу несколько факторов».
Как родителям понять, что ребенка буллят
Как понять, что с ребенком что-то не так, если он молчит? Дети, подвергающиеся буллингу, не всегда рассказывают о своих проблемах — им может быть стыдно, страшно или они просто не знают, как выражать свои чувства. Но тревожные звоночки есть всегда. В нашей беседе невролог Елизавета Свирина рассказала о том, как понять, что ребенку некомфортно в коллективе.
Тревожные признаки:
- плохой сон;
- отказ ходить в школу, на кружки (даже которые раньше нравились);
- замкнутость;
- низкие оценки (которых раньше не было);
- снижение аппетита;
- жалобы на здоровье — головные боли, боли в животе, усталость без видимой причины, проблемы со сном;
- самоуничижительные фразы — говорит, что он плохой, никому не нужен и никто его не любит;
- навязчивые действия, движения, тики и гиперкинезы (например, грызет ногти, сосет ручку, дергает ногой).
Можно ли инициаторов буллинга в школе привлечь к ответственности
Когда ребенок сталкивается с травлей в школе, у родителей возникает закономерный вопрос: можно ли наказать агрессора? В российском законодательстве нет отдельного закона о буллинге, но это не значит, что виновные должны оставаться безнаказанными. Главное — не молчать и действовать в рамках закона. Какие меры воздействия возможны?
- Школа может применить дисциплинарные меры (выговор, перевод в другой класс, отчисление).
- Родители агрессора: штраф за ненадлежащее воспитание (ст. 5.35 КоАП РФ).
- Административная ответственность (с 16 лет): штраф за оскорбления, мелкое хулиганство.
- Уголовная ответственность (с 14 лет): наказание за побои, угрозы, клевету.
- Школа может понести ответственность, если не реагирует на жалобы (ст. 293 УК РФ — халатность).
Что делать, если ребенка буллят в школе
Если ваш ребенок стал жертвой буллинга в школе, то важно помнить, что вы не одни. Есть шаги, которые можно предпринять, чтобы помочь ему справиться с этой ситуацией.
Поговорите с ребенком
Первый и самый важный шаг — это откровенный разговор. Главное — доверие. Без обвинений и давления узнайте, что происходит. Дайте понять, что вы рядом. Постарайтесь понять, как часто происходит буллинг, кто именно участвует и какие способы насилия используются.
Поддержите эмоционально
Объясните ребенку, что он не виноват. Помогите ему восстановить уверенность в себе.
Привлеките психолога, если необходимо, чтобы ребенок мог проработать свои эмоции и переживания.
Документируйте инциденты
Чтобы решить проблему, важно зафиксировать все случаи буллинга. Если инциденты сопровождаются угрозами или физическим насилием, фиксируйте даты и детали происшествий. Эти данные могут быть полезны при обращении в школу или в органы правопорядка.
Обратитесь к администрации школы
После того как вы собрали информацию, обратитесь к руководству школы. Подготовьтесь к встрече с учителем, директором или школьным психологом, чтобы обсудить ситуацию. Если реакции нет, немедленно обращайтесь в полицию, прокуратуру, Министерство образования.
Оцените возможность перевода в другую школу
Если ситуация не меняется, и ребенок продолжает подвергаться травле, рассмотрите возможность перевода в другую школу. Иногда смена окружения поможет ребенку начать заново и восстановить свою уверенность. Однако следует понимать, что это — крайняя мера. Лучше решать саму проблему, чем бежать от нее.
Обучите ребенка стратегиям поведения
Научите ребенка, как реагировать на агрессию со стороны сверстников. Например, посоветуйте ему сохранять спокойствие, не вступать в конфликты и вовремя обращаться за помощью.
Следите за ситуацией и поддерживайте контакт со школой
После того как вы обратились в школу, не забывайте следить за развитием ситуации. Регулярно общайтесь с учителями и школьным персоналом, чтобы убедиться, что проблема решается.
Какие действия не помогут жертве буллинга
В борьбе с буллингом важно не только знать, какие шаги помогут решить проблему, но и понимать, что некоторые действия лишь усугубят ситуацию. Вот чего не следует делать.
1. Молча переживать и не делиться проблемой. Если ребенок скрывает свои проблемы, то лишается возможности получить помощь. Буллинг не исчезнет сам собой, и молчание лишь увеличивает стресс и чувство беззащитности.
2. Попытки отомстить обидчикам. Хотя желание отомстить кажется естественным, оно приведет к еще большему насилию и эскалации конфликта. Месть не решает проблему, а наоборот, ухудшает отношения с окружающими и приводит к наказанию как для жертвы, так и для агрессора.
3. Перекладывать вину на себя. Некоторые дети думают, что они сами виноваты в том, что происходят неприятности, и что с ними что-то не так.
4. Пренебрегать школьной поддержкой. Школа должна обеспечить безопасную обстановку для всех учеников, поэтому, если возникла проблема буллинга, незамедлительно обращайтесь к педагогам.
5. Уходить в виртуальные миры. Дети, переживающие буллинг, могут уйти в виртуальные миры: игры или социальные сети. Хотя это и дает временное облегчение, но такое поведение не решает основную проблему и приводит к изоляции от реального мира.
Профилактика буллинга
Профилактика буллинга очень важна для создания безопасной обстановки в школе. Дети и взрослые должны работать вместе, чтобы создать атмосферу уважения и поддержки. Вот несколько способов, которые помогут предотвратить травлю в школе:
- учителя должны регулярно встречаться с учениками, чтобы объяснять, какие последствия может иметь травля;
- для педагога также важно сразу замечать конфликты и помогать детям, которые могут пострадать от травли;
- родители обязаны прививать ребенку правильную систему ценностей (как интеллектуальное, так и физическое развитие) и обучать его стратегии поведения в стрессовых ситуациях — на роль жертвы обидчики выбирают не каждого;
- со стороны родителей также требуется умение подать личный пример корректного поведения — большинство детей неосознанно копирует модели поведения отца и матери;
- ни учителя, ни родители не должны прививать ребенку комплекс вины, обесценивать его достижения или подшучивать над ним — чувство самоуважения у детей формируется из множества факторов, включая отношение взрослых (3).
Советы эксперта
Наш эксперт Елизавета Свирина поделилась своим мнением о буллинге и его возможных последствиях.
«Вы знаете, бытует мнение, что дети, прошедшие через буллинг, впоследствии сами могут стать агрессорами. Это вовсе необязательно: кто-то может совсем забыть, что было школе. Однако есть ряд проблем, которые жертва буллинга может иметь во взрослой жизни. Например, достигаторство, проблемы с самооценкой, отношениями, непроходящей тревожностью, фобиями.
Один из подходов к профилактике заключается в анализе конкретных ситуаций с использованием ролевых моделей (например, на примере персонажей из сказок или книг). Это помогает развивать у ребенка критическое мышление. Задайте ему наводящие вопросы: “Как ты считаешь, правильно ли поступил этот герой? Почему? Что могло бы произойти, если бы он выбрал другой путь?”
Вы будете удивлены тем, какими неожиданными могут быть ответы. Такие обсуждения помогают детям научиться анализировать ситуации и принимать собственные решения. Родители должны объяснять различные варианты развития событий и делиться своим личным опытом. Обсуждайте с ребенком последствия причинения боли другим, будь то вербально или физически. Особенно важно донести до ребенка мысль, что если кто-то проявляет агрессию по отношению к нему, он должен обязательно сообщить об этом».
Главное о буллинге в школе
Совершенно точно с буллингом необходимо бороться и понимать его разрушительные последствия для жертв. Мы подготовили для вас список основных разделов нашей статьи.
- Буллинг — это постоянное запугивание, унижение или издевательство над другим человеком.
- Психологические травмы, низкая самооценка, тревожные расстройства, депрессия — все это последствия травли ребенка.
- Причины буллинга могут быть связаны с взаимоотношениями в семье, культурными и социальными факторами.
- Плохой сон, резкий отказ ходить в школу, замкнутость, низкие оценки, жалобы на здоровье могут говорить о том, что вашего ребенка буллят.
- В случае травли вашего ребенка нужно поддержать его, документировать инциденты, обратиться в администрацию школы.
- Эксперт рекомендует родителям обучать детей критическому мышлению и анализу происходящего — это поможет предотвратить буллинг и сделать ребенка психологически устойчивым.
Список литературы:
- Т. М. Жекулина «Травля в школе. Нарративный подход к работе с проблемой». 2018.
- Волкова Е.Н., Реан А.А., Волкова И.В. Проблема подросткового буллинга. 2020.
- Министерство образования Иркутской области «Методические рекомендации по снижению частоты ситуаций буллинга и профилактике скулшутинга в колледже для педагогов и родителей». 2021
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