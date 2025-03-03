Буллинг в школе: что делать, если вашего ребенка травят

Буллинг в школе — это постоянное давление, насмешки, бойкоты, издевательства и даже кибербуллинг в социальных сетях. К сожалению, многие дети остаются один на один со своей болью и не знают, к кому обратиться за помощью. В этой статье мы поднимем этот непростой вопрос, найдем причины возникновения и подскажем, что делать. А наш эксперт — Елизавета Свирина, врач-невролог детской клиники «Будь Здоров» — объяснит, какие последствия для здоровья могут возникнуть у жертв буллинга, и как они могут проявляться в будущем.