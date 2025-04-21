Как не раздражаться на ребенка

Даже самая спокойная и добродушная мама теряет терпение, когда приходится в сотый раз объяснять или напоминать ребенку одно и то же. Как же научиться не выплескивать на малыша свое раздражение?



Светлана Левченко Врач-хирург Новости СМИ2 , невзирая на протесты, ведь завтра рано вставать, и все опять не выспятся. Мама трехлетнего Максима, устало глядя на часы, уже в третий раз напоминает сыну о том, что пора спать.Но сын, увлеченный постройкой башни из кубиков, ее не слышит и никак не реагирует. Голос мамы уже раздраженный, и ей уже хочется схватить непослушного отпрыска подмышку, шлепнуть и понести в ванную , невзирая на протесты, ведь завтра рано вставать, и все опять не выспятся.

Правда, истоки материнского раздражения – вовсе не в беспокойстве о том, что малыш поспит на 10 минут меньше обычного, а в том, что завтра на работе начальник потребует готовый отчет, а писать его уже нет сил, а когда Максимка наконец угомонится – их тем более не будет... Недовольство и раздражение громоздятся друг на друга, а у подножия этих Гималаев маленький мальчик увлеченно строит башенку из кубиков, готовясь стать невольной жертвой маминой усталости и негодования.

Знакомая картина?

Физиологи называют раздражением воздействие на живую клетку, под влиянием которого она изменяет свое состояние. Так же и в нашей повседневной жизни – мы меняемся под влиянием раздражения, за считанные мгновения превращаясь из добрейшего человека и разумного родителя в какого-то дикаря с ремнем. И самое страшное, что весь этот кошмар обрушивается на тех, кого мы любим больше всего на свете, на наших детей. И даже если мы изо всех сил пытаемся сохранять олимпийское спокойствие, рано или поздно раздражение, обиды и нервное напряжение, скрытое под безмятежной улыбкой, находят выход.

Что с этим делать?

Копить напряжение внутри недопустимо – его необходимо выпускать наружу. И пока оно не превысило допустимый уровень, делать это спокойно. Да, чтобы Максимка лучше услышал просьбу мамы – нужно спокойно и без раздражения заранее начать помогать ему, чем добиваться того, чтобы он сделал все сам, когда все лимиты терпения будут исчерпаны.

Если это не помогает и состояние раздражения по-прежнему тяготит вас, задумайтесь о причинах вашего гнева, ведь не всегда они лежат на поверхности: нам кажется, что нас бесит непослушание отпрыска, а на самом деле мы просто не выспались, да еще и кран на кухне неделю уже капает, и зуб снова ноет, и муж опять оставил невымытую чашку из-под кофе... Раздражение складывается из мелочей, накапливается слой за слоем, и превращается в форменное испытание для нашей психики. Повседневный негатив щедро удобряет почву для стресса, а стресс в свою очередь может запросто превратиться в настоящую депрессию.

Боремся с напряжением грамотно

Итак, у нас есть стресс. Что с ним делать? Во-первых, можно устранить причину стресса: например, все-таки починить кран на кухне или уволиться от начальника-самодура. Во-вторых, можно изменить свое отношение к проблеме: уйти в другую комнату, чтобы не слышать навязчивой капели из крана, или войти в положение начальника, который не такой уж и самодур, просто у него тоже свои проблемы и жизнь тяжелая.

В-третьих, сложно вообще ничего не делать и продолжить накапливать свое раздражение, до поры до времени изливая его на того, кто в семье слабее всех – на ребенка. До поры до времени – потому что безнаказанность со временем исчезнет, и подросшее чадо не преминет напомнить маме о детских обидах.

Разумеется, первый вариант решения ситуации – идеальный, но он не всегда возможен. Например, разразившийся экономический кризис, из-за которого найти новую работу не так-то просто, при всем нашем желании не устранить – можно лишь изменить свое отношение к нему, принять его как данность и перестать тратить на ситуацию силы и нервы. О третьем варианте и говорить не хочется: позиция страуса с головой, воткнутой в песок, ну никак не красит Человека Разумного. Остается второй путь: работать над своим восприятием проблем.

Простые рецепты борьбы с раздражением

Еда. Стресс можно «заесть», это всем известная аксиома, вот только не надо понимать ее буквально. Пожирание чипсов и шоколадок, на которые так и тянет от нервного перенапряжения, ничего, кроме лишнего веса и целлюлита вам не даст. Заедать стресс надо с умом. Повысьте количество витамина В6 и магния в своем рационе, и нервное перенапряжение вам больше не грозит. Витамин В6 содержится в бобовых культурах, бананах, рыбе, печени и дрожжах. Магний – в мюсли, овсянке, орехах, горьком шоколаде и сухофруктах. Не забывайте и о витамине С – это не только известный антиоксидант, но и прекрасный антидепрессант. Ягоды, фрукты, клюква, отвар шиповника и зелень помогут поднять настроение.

Полезные упражнения. Легкая гимнастика, в том числе дыхательная, поможет вам вернуть душевное равновесие.

Встаньте, вытяните руки над головой, ладони соедините. Глубоко вдохните и медленно опускайте руки в стороны до соприкосновения ладоней с бедрами. Подумайте, а лучше скажите несколько раз: « Я совершенно спокойна».

Я совершенно спокойна». Резко, с силой выдохните воздух на слоге «Ха!», буквально выталкивая его из легких. А после этого тихо, медленно и глубоко вдохните.

Нахмурьтесь изо всех сил, а затем расслабьте мышцы лица и широко улыбнитесь. Повторите несколько раз и, даже если настроение совсем не радужное, создайте видимость улыбки на лице. Работа мимических мышц снимет эмоциональное напряжение и даже может избавить вас от головной боли.

Встаньте перед зеркалом и покривляйтесь – от души, словно ребенок. Чем забавнее получится, тем лучше. Это нехитрое упражнение опять-таки помогает снять напряжение, разгоняет кровь и... поднимает настроение!

Гимнастика и физическая нагрузка. О пользе спорта, особенно для занятой молодой мамы, уже сказано столько, что повторять не хочется. Но для снятия стресса важен не столько спорт и физические нагрузки (хотя и они прекрасно работают), сколько возможность выплеснуть эмоции. А это проще всего сделать в танце, недаром практически все древние народы считали, что женщина должна танцевать. Необязательно записываться в кружок, да и уметь танцевать необязательно: просто найдите для себя хотя бы пять минут за закрытыми дверями, включите любимую музыку и сбросьте с себя оковы стереотипов и сомнений. А можно, например, потанцевать в душе, представляя себя под теплым тропическим ливнем, смывающим с вас стресс и негатив.

Хобби. Откуда взять на него время, скажете вы? Конечно, порой выкроить хотя бы полчаса на занятие тем, что нравится, очень сложно. Впрочем, некоторые увлечения прекрасно сочетаются даже с напряженным жизненным графиком. Например, вязание может пропутешествовать с вами на работу и дождаться обеденного перерыва, а блокнот для зарисовок можно взять на прогулку с малышом и порисовать прямо сидя на скамеечке у песочницы. Главное – захотеть и позволить себе хоть немного времени потратить именно на себя.

Рецепт мудрых китайцев. Научитесь приноравливаться к темпу жизни ребёнка, как это делают китайцы – хотя бы на полчаса в день (например, когда вы идете вместе из детского сада). Пусть это будет время вашего малыша, и только его. Об отчетах и проблемах на работе на эти полчаса нужно забыть. Полюбуйтесь веточками, листиками, цветочками, пройдитесь по бордюрам, поговорите... Не торопите ребенка в это время, пусть он покажет вам свой мир, полный необычайных сокровищ – такая прогулка обновит вас, даст необходимую передышку от проблем. А потом, после такого отдыха и игры, и проблемы предстанут перед вами в совершенно в ином свете.