Как подобрать к ребенку ключик

Что нужно знать родителям старшего, среднего, младшего и единственного ребенка в семье Что нужно знать родителям старшего, среднего, младшего и единственного ребенка в семье

Каждый человек хочет быть счастливым, хотя, что такое счастье, возможно никому точно не известно. И пусть не бывает универсального счастья, но, может быть, существуют хотя бы его предпосылки. Разве каждая мама, каждый папа или бабушка хотят чего-то иного для своего ребенка, кроме счастья?

Мы очень часто пытаемся повлиять на наших детей, привить им ценные привычки и сформировать в них ответственность. Поскольку ребенок растет и меняется каждый день, наша совместная жизнь часто сводится к преодолению повседневных трудностей. Многие родители, даже не предполагают, что в зависимости от порядка рождения, ребенок будет развиваться по разному, часто сильно отличаясь от своих братье с сестер.

Особенности характера и поведения ребенка во многом зависят от его «позиции» в родительской семье, то есть наличия или отсутствия братьев и сестер и порядка его появления на свет. О порядковых позициях в семье и его решающем значении существует целая теория, автором которой является Альфред Адлер – ученый с мировым именем в области психологии, создатель своей, индивидуальной теории личности.

Рожденный первым

Согласно теории Адлера, положение первенца завидно, пока он – единственный ребенок, «центр Вселенной» в своей семье. Получая безграничную любовь и заботу родителей, он наслаждается своим безопасным и безмятежным существованием.

Старшие дети, как правило, стремятся к совершенству, успеху и чаще всего достигают его. А если нет, то бросают начатое. Они серьезны, упрямы, ответственны. Причем чувство ответственности может быть завышенным: вследствие этого старший ребенок иногда превращается в глубоко тревожную личность.

«Слабое звено» первенца – перфекционизм, корни которого лежат в ощущении отверженности и потери родительской любви после появления на свет младшего ребенка. «Я стану самым лучшим, чтобы вернуть любовь родителей», — принимает неосознанное решение первенец. Так формируется механизм «зарабатывания любви», который действует впоследствии в отношениях с партнерами.

Причем возраст ребенка практически не значим. Обида на родителей может жить в душе первого ребенка всю жизнь. Как известно, именно на первого ребенка обрушивается шквал различных, часто противоречащих друг другу воспитательных мер. Отсюда эмоциональная нестабильность и склонность кидаться из одной крайности в другую.

Родителям и педагогам, воспитывающим старшего ребенка необходимо помнить:

Ребенок не выбирает себе роль старшего, а, следовательно, любые претензии к нему бессмысленны и даже жестоки. Родители, могут предложить первенцу роль «партнера», помощника в воспитании младшего, не забывая, что он, в любом возрасте, остается ребенком, которому нужна доля индивидуального родительского внимания и снисхождения.

Запрет на выражение «плохих» эмоций: недовольства, обиды, разочарования – один из худших «подарков», получаемых первенцами от взрослых.

Второй ребенок

Второму ребенку неведома та ситуация «всеобщего преклонения», о которой тоскует его старший брат или сестра. Второму ребенку с самого начала задает темп его старший брат или старшая сестра: ситуация стимулирует его побивать рекорды «соперника». Благодаря этому он нередко развивается быстрее, чем старший. Например второй ребенок может раньше, чем первый, начать разговаривать или ходить.

Второй, но не последний, ребенок в семье является одновременно и старшим, и младшим, и поэтому может проявлять черты как старшего, так и младшего, и даже невообразимые их комбинации… Подводный камень в воспитании среднего ребенка состоит в том, что основное внимание обычно уделяется старшему (например, он первым становится школьником) и младшему (как самому беспомощному).

Средний же ребенок может испытывать ощущение, что он «никакой», и либо купаться в чувстве мнимой «неполноценности», либо привлекать к себе внимание плохим поведением, всевозможными надоедливыми, навязчивыми привычками, либо с удвоенной энергией бороться за свое место под солнцем, конкурируя с братом или сестрой.

Второго ребенка надо учить оценивать себя самого по сравнению с самим собой в прошлом ( раньше не умел, но теперь научился). А не исключительно по сравнению с братом или сестрой. Второй ребенок нуждается в укреплении личных границ и личного пространства.

Родителям и педагогам, воспитывающим среднего ребенка необходимо помнить:

Второго ребенка часто не замечают, а ему так нужны доказательства любви. Если его не замечать, поведение будет казаться наглым и агрессивным или будет напоминать поведение маленького ребенка. Помогите среднему не вести себя так.

Младший ребенок

По Адлеру, положение последнего ребенка уникально тем, что он никогда не испытывает шока «лишения трона» и, будучи «малышом» или «баловнем» семьи, часто окружен заботой и вниманием со стороны не только родителей, но и старших братьев и сестер.

Во-вторых. Если родители ограничены в средствах, у него практически нет ничего своего, и ему приходится пользоваться вещами других членов семьи – отсюда отсутствие чувства независимости.

В-третьих. Младший ребенок растет в среде, где «большие» старшие дети обладают привилегиями и задают тон. На этой почве у младшего могут развиться чувство неполноценности и высокая мотивация превзойти старших. Адлер говорил о «борющемся младшем ребенке» как о возможном будущем революционере.

Родителям и педагогам, воспитывающим младшего ребенка необходимо помнить:

Воспитывайте у него чувство ответственности. Оберегайте младшего ребенка от слишком рискованных поступков, ведь чувствуя что у него есть надежный тыл из старшего и родителей, он не всегда правильно оценивает свои силы. Младший быстро привыкает к помощи окружающих. Это будет мешать ему. Когда на пути встретятся серьезные препятствия он будет ожидать и даже требовать поддержки.

Младшие дети не стремятся лидировать среди сверстников и могут оказаться на последних ролях. Помогите младшему поверить в себя. Необходимо организовать для младшего ребенка свое личное пространство, свои игрушки, одежду, комнату. Дружба со старшими будет от этого только крепнуть.

Единственный

Позиция единственного ребенка уникальна, потому что ему не приходится конкурировать с братьями и сестрами. Она часто приводит единственного ребенка к сильному соперничеству с отцом. Он слишком долго и много находится под контролем матери и ожидает такой же защиты и заботы от других. Главной особенностью этого стиля жизни становится зависимость и эгоцентризм.

Единственный ребенок нередко лишен необходимой для развития свободы: при малейшем затруднении моментально поспевает «скорая помощь» взрослого. Существуют семьи, в которых единственных детей буквально «выучивают беспомощности», тщательно оберегая от волнений и переживаний. От построения отношений со сверстниками, от опыта проживания конфликтных ситуаций и самостоятельного поиска решений.

Единственный же ребенок при правильном подходе может получить большие преимущества – если родители относятся к нему сообразно возрасту, вовремя отпуская от себя, позволяя общаться. Дружить и выяснять отношения со сверстниками и выстраивать действительно здровые, близкие отношения. Обычно дети – одиночки более искусны в отношениях со взрослыми, способны быстро – гораздо быстрее, чем со сверстниками – находить с ними общий язык.

Единственный ребенок лишен возможности играть роль «учителя» и «старшего» для своих младших братьев и сестер, поэтому среди его друзей должны быть не только сверстники, но и малыши, с которыми он почувствует себя взрослым, умным, сильным, заботливым.

Родителей единственного ребенка подстерегает опасный соблазн – реализовать в сыне или дочери собственные несбывшиеся желания или представления об идеальном наследнике, например, настоять на выборе профессии. Однако более чем какой – либо другой, единственный ребенок наследует характеристики своего родителя того же пола и крепкую привязанность к родителям. Тогда он становится их преемником и последователем – но по доброй воле.

Родителям и педагогам, воспитывающим единственного ребенка необходимо помнить:

Главное в воспитании единственного ребенка – снять с ребенка груз завышенных ожиданий и требований и не взращивать «комплекс отличника». Навсегда забыть фразу «ты не оправдал моих надежд» и позволить ему выбирать самому: друзей, увлечения, и хобби, впоследствии – профессию и спутника жизни…

Единственный ребенок может стать искусным манипулятором. Поэтому он должен видеть, что родительская тактика по отношению к нему однозначна. И вообще у них есть собственный, взрослый мир, другие интересы в жизни, не касающиеся его самого. Необходимо также понимать, что если разница в возрасте между детьми больше 5-6 лет, каждый из них будет приближаться по своим характеристикам к единственному ребенку.

Воспитание ребенка – долгий путь, который сулит немало трудностей. От того, что родители вложат в сердца и умы своих чад в раннем возрасте, зависит вся будущая жизнь детей.

Автор: Татьяна Новожилова / полная версия статьи: Доступная психология