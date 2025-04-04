Как научить ребенка писать: пошаговая инструкция и рекомендации эксперта

Многие родители ориентируются на возраст, полагая, что обучать письму стоит в 5—6 лет, когда ребенок готовится к школе. Но гораздо важнее не цифры, а уровень развития когнитивных и моторных функций, которые обеспечивают успешное освоение этого навыка. Некоторые дети готовы к обучению в 5 лет, но есть и те, кто будут испытывать сложности и в семилетнем возрасте — в формировании письменной речи все очень индивидуально.