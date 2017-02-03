Екатерина Стриженова: "Руки нашей дочери зять попросил по скайпу"

Принципы воспитания девочек и традиции в семье Стриженовых

Известная телеведущая, мать двоих дочерей, жена режиссера и продюсера Александра Стриженова и просто очень красивая женщина рассказала, почему она против гражданских браков, как ей удалось организовать свадьбу мечты для старшей дочери и зачем начала заниматься благотворительностью.

— Екатерина, у Вас с дочерьми доверительные отношения?

— Мне хочется думать, что дочери со мной достаточно откровенны. По крайней мере, они знают, что я умею хранить секреты. Я никогда не была родителем-диктатором, но в то же время, когда нужно, могу спросить по всей строгости. Настя уже взрослая, живет отдельно, но до сих пор с удовольствием проводит с нами отпуск. Мне кажется, это говорит о многом, ведь дети, взрослея, часто отстраняются и хотят проводить время с друзьями, а не с родителями.



Екатерина Стриженова с дочерью Александрой

Источник фото: Instagram.com

— Что в Вашей семье девочкам было категорически запрещено и за что они могли быть наказаны?

— Дома, особенно за столом, у нас запрещено находиться с гаджетами. Мы выключаем все, иначе получается, что наше общение обесценивается. Значит, тебе важнее дать знать малознакомым людям, чем ты живешь и о чем думаешь, нежели посвятить больше времени родным и близким.

— Екатерина, с какими сложностями столкнулись при рождении дочерей?

— Когда появилась на свет наша первая дочь, мы с Сашей были совсем юные студенты. Но какое же это было счастье!!! Нам помогали родители, поэтому мы смогли сдать сессии и закончить институт. А ведь в то время еще не было памперсов и приходилось каждый день стирать, кипятить и гладить море пелёнок. Я до года кормила Настю грудью, а Саша купал дочь и гулял с ней. Он очень трогательный отец — наша реальная опора, наш вожак! В то время была мода: мужчина работает, пишет, к примеру, диссертацию, а женщина «в ссылке», на какой-нибудь подмосковной даче растит ребёнка, и в редкие свободные от карьеры минуты он их навещает. Так, по крайней мере, жили многие мои подруги. Но мы с Сашей старались быть вместе и когда хотели куда-нибудь пойти или поехать, просто клали Настю в корзинку и брали с собой. Прошли годы, Настя попросила сначала собачку, потом кошечку, птичку, потом стала мечтать о братике или сестрёнке. И когда старшей дочери исполнилось 12 лет, родилась младшая — Александра. Многие мои коллеги считали рождение ребенка на таком этапе карьеры губительным шагом, но я, продолжая кормить грудью, вышла на работу. Когда дочке было 2 месяца, конечно, пришлось отказываться от новых ролей и гастролей в пользу семьи, но это какие-то незначительные эпизоды по сравнению со счастьем материнства.



Анастасия и Александра, дочери Екатерины Стриженовой

Источник фото: Instagram.com

— Какие сейчас отношения у Анастасии и Александры? Удается ли им поддерживать близкую связь, несмотря на разницу в возрасте и на то, что они живут в разных странах?

— У них очень теплые отношения, они постоянно общаются по скайпу и телефону. Настя сейчас живет в Нью-Йорке. Но мы стараемся все вместе отмечать праздники, важные события, и сами часто ездим к ней.

— Екатерина, когда и как Вы узнали, что у Вашей старшей дочери серьезные отношения с молодым человеком?

— Настя с Петей познакомились, когда мы впервые в жизни полетели отдыхать без папы Саши на Тенерифе. Я отпустила дочь на дискотеку в соседний отель, в котором отдыхал Петр с родителями. Там Настя с Петей и познакомились, потом какое-то время общались, созванивались. А мы впервые Петра увидели лишь 2 года спустя, когда он заехал за дочерью к нам домой в новогоднюю ночь, чтобы отвезти Настю к ее друзьям.



Анастасия с мужем Петром

Источник фото: Instagram.com

— Екатерина, Вы категорически против гражданских браков, о чем говорите и в интервью, и в программе «Они и мы», которую ведете с Александром Гордоном. Если бы Анастасия решила жить в гражданском браке с Петром, как бы вы отреагировали?

— Мы это обсуждали, поскольку все современные люди живут вместе. И Настя, находясь заграницей, может делать все, что угодно. Но я ей как раз говорила: «Настя, если вы сейчас начнете жить вместе, то зачем жениться?» Наши девушки часто не теряют время и быстро с зубной щёткой в сумочке съезжаются со своими молодыми людьми. Но у Насти перед глазами другая модель — наш с Сашей брак. Отсюда — ответственность к выбору своей второй половины. Они 5 лет встречались перед тем, как пожениться. Посмотрим, как все сложится — жизнь покажет. Никто не застрахован от расставаний, но сейчас они счастливы! Когда есть возможность, мы летаем в гости к Насте и Петру. И я вижу, что они — семья.

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— Как будущий зять попросил руки Вашей дочери?

— Руки нашей дочери он попросил очень современным способом — по скайпу (смеется).



Свадьба Анастасии и Петра

Источник фото: Instagram.com

— Завоевать расположение родителей невесты — это трудный экзамен для жениха. Вашему зятю сразу это удалось или ему пришлось завоевывать ваше расположение?

— Когда я впервые увидела Петю, мне сразу стало все понятно — он настолько похож на Сашу в юности! А Саша не воспринимал эти отношения всерьез, пока дети не обручились. Наверное, ему сложно было осознать, что Анастасия уже выросла. Я говорила ему: «Ведь ты же не хочешь, чтобы дочь всю жизнь была привязана к нам?» Петр — очень самостоятельный человек, получил прекрасное образование, строит карьеру. Но главное — он очень любит Настю. И мы рады, что, несмотря на то, что дочь находится так далеко от дома, она в надежных руках. Хотя мы и скучаем по ней очень сильно.



Виктория Андреянова, сестра Екатерины Стриженовой, и Петр, муж дочери Екатерины Стриженовой

Источник фото: Instagram.com

— Екатерина, Вы занимались подготовкой к свадьбе. Что далось сложнее всего и с какими трудностями пришлось столкнуться?

— Это было очень хлопотно — мы полгода занимались подготовкой. Но при этом сами получали огромное удовольствие, стараясь подарить ребятам невероятный запоминающийся праздник. Мы согласовывали с ними каждый шаг — мне даже пришлось летать в Нью-Йорк, чтобы вместе с Настей выбрать образцы ткани для свадебного платья. Его, кстати, шила моя сестра, модельер Виктория Андреянова. А когда мы выбирали торт, я объездила всю Москву и перепробовала все возможные начинки. Я поправляюсь, просто глядя на сладкое, поэтому можете себе представить, какая это была жертва? (смеется). Пришлось отказаться от съемок в интересном кинопроекте, взять отпуск за неделю до свадьбы, чтобы полностью посвятить себя подготовке. Но это все были радостные и очень приятные хлопоты и одно из главных событий в жизни для меня и Саши. И главной наградой стали слова Анастасии и Петра — «Это была свадьба нашей мечты!»

— Екатерина, Вы уже обсуждаете с Настей вопросы будущего материнства, даете какие-то советы, готовите как-то к будущей роли как дипломированный психолог?

— Как дипломированный психолог я могу видеть какие-то моменты, которые надо скорректировать, по моему мнению. А как любящая мама я воздерживаюсь от непрошеных советов.

— Екатерина, что касается Вашей младшей дочери, то чем Александра будет заниматься в каникулы? Как проведет это лето?

— Александра сейчас занимается в «Тодесе». У нее период активных тренировок, недавно был большой концерт. 6 июня был день рождения у папы, и это событие стало главным мероприятием июня. Скоро Александра поедет в Нью-Йорк к Анастасии в гости, а потом — в спортивный лагерь. Она уже была в этом лагере в прошлом году, это замечательное место. Там выключен интернет, и у детей забирают все гаджеты. Все сделано для того, чтобы ребенок общался, а не сидел за компьютером в социальных сетях. Дети выполняют разные задания, занимаются. Я видела, как в прошлом году Саша, словно белка, перепрыгивала с одного дерева на другое, занималась рафтингом, играла в теннис. Все направлено на спорт, общение и изучение английского языка. Когда Александра вернется в Москву, если все будет хорошо, то она поедет в «Орленок», в специальный отряд «Тодеса». Я сама в детстве была и в «Артеке», и в «Орленке», и это были мои самые лучшие воспоминания, когда ты можешь завести не виртуальных друзей, а настоящих, проявить себя, получить удовольствие от общения. 10 августа у нас будет юбилей дедушки, и в этот день Саша будет в Москве. На самые главные семейные торжества мы всегда стараемся собираться всей семьей.

— Вы активно занимаетесь благотворительностью. Почему вы решили посвятить себя этой теме?

— Человек может называться человеком лишь тогда, когда его взгляд обращен не только внутрь себя, но и когда он готов помогать другим, облегчить чьи-то страдания. Особенно больно, когда страдают дети. Поэтому я не могла остаться в стороне, когда мне предложили стать послом благотворительной программы ВТБ «Мир без слез», цель которой — помощь детским больницам в разных городах России.

— Какова ваша роль в этой благотворительной программе?

— Для меня большая честь стать послом этой программы и помогать привлекать к ней как можно больше внимания неравнодушных людей. Ведь важно не кричать на каждом шагу, что «Дети — наше будущее», а что-то реально делать для них, чтобы они росли здоровыми и счастливыми. На сегодняшний день в рамках благотворительной программы ВТБ «Мир без слез» уже куплено дорогостоящее оборудование и прочие необходимые вещи для больниц в 20 городах страны. Помимо финансовой помощи, в рамках программы «Мир без слез» мы устраиваем больным детишкам праздник. Несмотря на юный возраст, они — настоящие бойцы, и многим взрослым стоить взять с них пример. Даже пребывая в больницах, малыши находят в себе силы улыбаться и радоваться, получая удовольствие от представлений, которые им устраивают, и забывая обо всех бедах.