Гаджеты для ребенка. За и против

Стоит ли пытаться оградить детей от современных технологий или сопротивляться прогрессу бесполезно? Сегодня это – тема нашей дискуссии.

Планшеты, смартфоны, компьютеры и прочие электронные устройства давно стали неотъемлемой частью нашей жизни и зачастую выполняют роль детских игрушек и школьных учебников.

Михаил, 41 год, менеджер

У меня двое детей. Одному десять лет, другому шесть. Если бы не было планшета, я бы с ума сошел! Например, представьте себе, что вам нужно отвести ребенка в поликлинику и просидеть в очереди пару часов. Как занять сына или дочку, чтобы за время ожидания они не сошли с ума от скуки и не измучили родителей и других посетителей? Принести с собой мешок игрушек? По-моему, гораздо проще взять один-единственный планшет. Поставить мультики или игру какую-нибудь включить. И все! Ребенок при деле, никому не мешает, не ноет! Недавно мы с детьми в отпуск ездили. Перелет был довольно долгим, да еще и рейс задержали. Если бы не было планшета, в который дети играли в аэропорту и в самолете, им было бы намного сложнее выдержать ожидание. Я не говорю, что планшет должен быть единственной детской игрушкой, но с ним действительно намного проще!

Алексей, 38 лет, банковский служащий

Не нужно сопротивляться прогрессу. Никому же не придет в голову отправлять ребенка в школу не на автобусе, а в гужевой повозке или пользоваться лучиной вместо электричества. Хорошо это или плохо, но компьютерные технологии – такая же часть нашей жизни, как холодильник, телефон, метро или самолет. Обойтись без них уже невозможно.

Яна, 34 года, стилист

Планшет – это точно такой же помощник в учебе, как книжка. Только более компактный, а Интернет способен заменить целую библиотеку. И зачем отказываться от всего этого? Сейчас нагрузка в школе очень большая. Без компьютера просто невозможно обойтись. Это раньше ребенок мог найти время, чтобы сходить в библиотеку, а теперь у большинства школьников каждая минута на счету.

Наталья, 31 год, администратор

Мы же не в каменном веке живем! Попробуйте представить себе свою жизнь без планшетов, смартфонов, компьютеров. Как встретиться в людном месте, если нет мобильника? Как отправить письмо, если нет электронной почты? Как быстро набрать текст, если нет компьютера? Как оплатить счет за воду и электричество, если нет Интернета? Конечно, можно придумать способы, чтобы решить все эти проблемы без электронных устройств. Только зачем? Ведь гаджеты созданы для того, чтобы облегчить нам жизнь! Так или иначе вашим детям тоже придется научиться ими пользоваться! Сейчас даже в школе без знания компьютера учиться тяжело! Часть учебников электронные, компьютерные классы есть практически везде. Рано или поздно ребенку все равно придется столкнуться с современными технологиями. И лучше, если эти устройства не будут пугать малыша. Чем раньше он научится ими пользоваться, тем лучше! Конечно, нужно соблюдать меру, чтобы не испортить осанку и зрение. Но ведь мера нужна абсолютно во всем!

Анна, 48 лет, домохозяйка

Сколько раз твердили родителям, что от всех этих модных игрушек портится зрение, страдает осанка, появляются другие проблемы со здоровьем. В детстве, когда организм только формируется, очень важно заложить хорошую основу. Но родители думают только о себе: лишь бы малыш был чем-то занят и не приставал к взрослым. А как увлечение компьютерами отразится на его здоровье в будущем, маме с папой неинтересно!

Иван, 37 лет, инженер

Недавно отдыхал в Турции. Так получилось, что в нашем отеле в основном жили родители с маленькими детьми. Наблюдал процесс воспитания. Сунут ребенку в руки планшет, мультики включат, а сами или пиво пьют, или просто друг с другом общаются, а на ребенка – ноль внимания. Дети, видимо, уже привыкли. Пока планшет в руках, ни звука не издают, но стоит его отнять – сразу в крик. А потом родители удивляться будут, почему их дети не научились общаться вживую, почему у них друзей нет.

Павел, 33 года, дизайнер

К сожалению, все эти гаджеты вызывают у детей зависимость. Сужу по собственной дочке. Мы с женой сначала не запрещали ей на компьютере играть. Конечно, по времени ограничивали, но не очень-то за этим следили. Если ребенок просил поиграть еще минут десять, всегда разрешали. А потом стали замечать, что отогнать дочь от монитора стало практически невозможно, – настоящая истерика начиналась, если пытались компьютер выключить! Пришлось совсем игры запретить. Слез было море! Но лучше один раз потерпеть, чем каждый день скандалить.

Ирина, 42 года, бухгалтер

Не так давно дочке в школе задали сделать открытку к Дню учителя своими руками. Оказалось, что мой ребенок ровно бумагу отрезать не может! Аккуратно приклеить или нарисовать что-то тоже оказалось ей не под силу. Зато пазлы на планшете дочка складывает отлично! То есть с пространственным мышлением все хорошо, а вот моторика совсем не развита. Думаю, это результат нашего увлечения компьютерами. Теперь постараюсь побольше с дочкой рисовать на бумаге, лепить и вырезать.