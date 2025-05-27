Ингредиенты
Лаваш - 1 шт.
Сыр сулугуни - 100 г
Масло сливочное - 10 г
- 276 кКал
- 1 ч.
- Б: 12.27
- Ж: 12.98
- У: 27.49
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Сулугуни в лаваше на мангале готовим из двух основных ингредиентов + немного сливочного масла.
Сыр натереть на крупной тёрке.
Лаваш нарезать полосками.
Положить на лаваш сыр (чем больше, тем вкуснее).
Подвернуть лаваш несколько раз, чтобы получился такой треугольник.
Если остается кончик, его можно смочить водой, подвернуть на одну из сторон треугольника и "склеить".
Промазать треугольники сливочным маслом.
Готовить сыр сулугуни в лаваше на мангале на "седых" углях.
Подрумянивается лаваш очень быстро, следите за процессом.
Как обе стороны подпеклись - можно убирать.
Закуска готова.
Приятного аппетита.
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