Сулугуни в лаваше на мангале готовим из двух основных ингредиентов + немного сливочного масла.

Фото 1

Сыр натереть на крупной тёрке.

Лаваш нарезать полосками.

Фото 2

Положить на лаваш сыр (чем больше, тем вкуснее).

Фото 3

Подвернуть лаваш несколько раз, чтобы получился такой треугольник.

Фото 4

Если остается кончик, его можно смочить водой, подвернуть на одну из сторон треугольника и "склеить".

Фото 5

Промазать треугольники сливочным маслом.

Фото 6

Готовить сыр сулугуни в лаваше на мангале на "седых" углях.

Фото 7

Подрумянивается лаваш очень быстро, следите за процессом.

Как обе стороны подпеклись - можно убирать.

Фото 8

Закуска готова.

Фото 9

Приятного аппетита.