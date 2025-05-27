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Сулугуни в лаваше на мангале

Сыр сулугуни идеален для приготовления на мангале. Завернув его в лаваш, вы получите вкуснейшую горячую закуску на пикнике. Сегодня я делала без каких-то дополнительных добавок, но всем известно, что сыр хорошо сочетается с зеленью, чесноком или томатами, можно поэкспериментировать в процессе. Кстати, такой сыр и в холодном виде остаётся мягким и тягучим.
Берите рецепт на вооружение, впереди много тёплых деньков.

Ингредиенты

Лаваш - 1 шт.

Сыр сулугуни - 100 г

Масло сливочное - 10 г

  • 276 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 12.27
  • Ж: 12.98
  • У: 27.49

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Сулугуни в лаваше на мангале готовим из двух основных ингредиентов + немного сливочного масла.

 

Фото 1

 

 

Сыр натереть на крупной тёрке.

 

Лаваш нарезать полосками.

 

Фото 2

 

 

Положить на лаваш сыр (чем больше, тем вкуснее).

 

Фото 3

 

 

Подвернуть лаваш несколько раз, чтобы получился такой треугольник.

 

Фото 4

 

 

Если остается кончик, его можно смочить водой, подвернуть на одну из сторон треугольника и "склеить".

 

Фото 5

 

 

Промазать треугольники сливочным маслом.

 

Фото 6

 

 

Готовить сыр сулугуни в лаваше на мангале на "седых" углях.

 

Фото 7

 

 

Подрумянивается лаваш очень быстро, следите за процессом.

 

Как обе стороны подпеклись - можно убирать.

 

Фото 8

 

 

Закуска готова.

 

Фото 9

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 10

 

 

Сулугуни в лаваше на мангале, рецепт с фото
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