Луч крадётся золотой. В какие детские игры можно поиграть с солнышком?

В наших краях солнце бывает не так уж часто. Даже летом. Поэтому, как только оно выглядывает из-за туч, мы скорее бежим на улицу. Ведь именно в это время удастся поиграть в особые солнечные игры.

Охота на зайцев

Пускать солнечных зайчиков умеют все или почти все. Никаких особых навыков для этого не надо – лови себе солнышко в зеркало. Но просто так пускать зайчиков быстро наскучит. Поэтому берём в напарники малыша.

Суть игры проста: ведущий зайчиков пускает, а игрок, выступающий в роли охотника, ловит. Зайчик может бегать по стене, ковру, полу. Главное – по тем местам, до которых может достать рукой охотник. И не просто достать рукой, а накрыть ладошкой солнечный блик.

Это игра на скорость реакции. Задача ведущего сделать так, чтобы зайчик вовремя убежал, задача же охотника – вовремя поймать беглеца.

Устройте театр

Для этой игры тоже понадобится зеркало. Но не совсем маленькое, а средних размеров (дамское зеркальце из пудреницы не подойдёт). Перед началом игры вырежьте из бумаги силуэты любимых сказочных героев. Не умеете сами рисовать? Найдите рисунки в детских журналах. Затем на зеркало наклейте силуэты.

Дальше, как и в предыдущей игре, ловим солнечный лучик зеркальцем. Отражение смотрим на земле – там, на импровизированной сцене, появляются силуэты любимых героев. Поупражнявшись, можно научиться их передвигать. Смещаешь зеркало влево – силуэт движется влево. Наоборот – идёт направо. Таким образом можно разыгрывать целые пьесы, придумывать новые сказки.

Рисунок на память

Наклейки и детские тату пользуются огромной популярностью. Будьте оригинальны, сделайте свою солнечную татуировку. Вырежьте из самого обычного простого лейкопластыря картинку. Нарисуйте её сами, это может быть что угодно: дом, рыба, птица… Главное, чтобы контуры рисунка были без мелких деталей.

Не нужно часами коптиться на солнце, чтобы получилось хорошее тату. Достаточно походить с наклеенным рисунком несколько дней – и, о чудо, на теле появится светлый чёткий рисунок.

Включаем фантазию

Когда тени особенно яркие? Конечно, в полдень. Не упустите момент, найдите площадку, где больше всего переходов света и тени. Обведите очертания тени на земле мелом. Позже, когда солнце сместится, начинайте творить.

Точная примета

Народные приметы – это не только кладезь мудрости, но и отличный источник для наблюдения и игр. Найдите время, сядьте с ребёнком и понаблюдайте за закатом, деревьями, насекомыми.

Научите малыша быть предсказателем погоды (красный закат – к хорошей погоде на следующий день), наблюдателем (вечером вьются, словно купаются в солнце, мошки), сказочником (солнце пробивается из-за кроны деревьев, и вот каждый листик начинает светиться, оживает и рассказывает свою историю).

Свет и тень

В эту игру нужно играть на площадке, где есть и тень, и солнце. При помощи считалки выбирают ведущего. Он считает до десяти, в это время игроки бегут в тень. Все участники должны разбежаться по площадке, а не группироваться в одном месте (например, в тени одного раскидистого дуба). Ведущий снова считает до десяти, и на последний счёт игроки должны выбежать из своего теневого укрытия и, пробежав по солнечной стороне, встать в другую тень. Задача ведущего – осалить игрока, пока он бежит по солнцу. Тогда этот игрок становится ведущим.

Устройте театр

Для этой игры тоже понадобится зеркало. Но не совсем маленькое, а средних размеров (дамское зеркальце из пудреницы не подойдёт). Перед началом игры вырежьте из бумаги силуэты любимых сказочных героев. Не умеете сами рисовать? Найдите рисунки в детских журналах. Затем на зеркало наклейте силуэты.

Дальше, как и в предыдущей игре, ловим солнечный лучик зеркальцем. Отражение смотрим на земле – там, на импровизированной сцене, появляются силуэты любимых героев. Поупражнявшись, можно научиться их передвигать. Смещаешь зеркало влево – силуэт движется влево. Наоборот – идёт направо. Таким образом можно разыгрывать целые пьесы, придумывать новые сказки.

Первый читатель

Гера, группа «Стрелки»:

– В детстве мы с помощью солнца разжигали огонь, пускали зайчиков, играли с тенями, а сейчас на съёмках играем с солнцем, как с отличным источником освещения.