Ходунки для ребенка: вред или польза

Ходунки для современных родителей стоят в списке необходимых покупок для ребенка рядом с коляской и кроваткой. Этот незаменимый помощник является важным и практичным подарком для новорожденного. Так ли это на самом деле? Попробуем разобраться.

Преимущества:

Этот вопрос необходимо рассматривать с двух сторон – ребенка и родных, потому что плюсы будут ощутимы всем. Несложная конструкция на колесах, в которой сиденье крепится к раме, привнесет свои плюсы:

Освободит мамины руки. А значит, ручной малыш дает возможность маме заняться делами на какое-то время. Переводит малыша в вертикальное положение. Меняется обзор, а значит, в мозг поступает новая информация.

3. Детвора просто обожает резвиться в ходунках.

4. Появляется возможность двигаться и дотягиваться до интересного предмета, а значит, удовлетворяется потребность в познании окружающей среды.

5. Безопасность. Если ходунки прочные, из качественного материала.

Вред:

Разве не забавно наблюдать, как юный гонщик гоняет по дому? Сначала может показаться, что использование ходунков совершенно безобидно, столько плюсов, какой может быть вред? Ортопеды в один голос говорят о том, что вредно. И вот почему:

Зачем ребенку самостоятельно делать шаги, если можно находиться в вертикальном положении? Малыши, которые рано освоили бег в ходунках, пропускают очень важный этап развития – ползанье. А значит, от этого идет большая нагрузка на спинку и позвоночник. Отсутствует навык падения. Это очень важно. Вне ходунков дети учатся группироваться, поднимать голову, падать на бок или ягодицы. Для того чтобы двигаться, малышу чаще всего приходится отталкиваться от опоры носочной частью стопы. А это ведет к привычке – ходить на носочках. Если попытаться опустить сидение чуть ниже для того чтобы опора была на всю стопу, появляется другая проблема – ребенок двигается в полуприседе или с наклоном вперед. Это приводит к плоскостопию/косолапости. Травматизм. С одной стороны, ребенок вроде защищен бамперной зоной. Благодаря крепкой конструкции перевернуться практически не возможно.

Но с другой стороны, малыши разгоняются на ровной поверхности и, не рассчитывая скорость, врезаются в мебель – комоды, шкафы с которых могут упасть опасные предметы.

Рассмотрев все плюсы и минусы, подведем итог:

Использовать приспособление можно с того момента, когда малыш может уверенно сидеть, ползать и стоять в кровати.

Правильно отрегулированная высота, поможет избежать проблем с ногами.

Желательно использовать ортопедическую обувь.

Подбирайте прочный, устойчивый и надежный аксессуар для своего драгоценного малыша.