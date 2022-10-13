Ходунки для ребенка: вред или польза

Ходунки для современных родителей стоят в списке необходимых покупок для ребенка рядом с коляской и кроваткой. Этот незаменимый помощник является важным и практичным подарком для новорожденного. Так ли это на самом деле? Попробуем разобраться.
Преимущества:
Этот вопрос необходимо рассматривать с двух сторон – ребенка и родных, потому что плюсы будут ощутимы всем. Несложная конструкция на колесах, в которой сиденье крепится к раме, привнесет свои плюсы:
- Освободит мамины руки. А значит, ручной малыш дает возможность маме заняться делами на какое-то время.
- Переводит малыша в вертикальное положение. Меняется обзор, а значит, в мозг поступает новая информация.
3. Детвора просто обожает резвиться в ходунках.
4. Появляется возможность двигаться и дотягиваться до интересного предмета, а значит, удовлетворяется потребность в познании окружающей среды.
5. Безопасность. Если ходунки прочные, из качественного материала.
Вред:
Разве не забавно наблюдать, как юный гонщик гоняет по дому? Сначала может показаться, что использование ходунков совершенно безобидно, столько плюсов, какой может быть вред? Ортопеды в один голос говорят о том, что вредно. И вот почему:
- Зачем ребенку самостоятельно делать шаги, если можно находиться в вертикальном положении?
- Малыши, которые рано освоили бег в ходунках, пропускают очень важный этап развития – ползанье. А значит, от этого идет большая нагрузка на спинку и позвоночник.
- Отсутствует навык падения. Это очень важно. Вне ходунков дети учатся группироваться, поднимать голову, падать на бок или ягодицы.
- Для того чтобы двигаться, малышу чаще всего приходится отталкиваться от опоры носочной частью стопы. А это ведет к привычке – ходить на носочках.
- Если попытаться опустить сидение чуть ниже для того чтобы опора была на всю стопу, появляется другая проблема – ребенок двигается в полуприседе или с наклоном вперед. Это приводит к плоскостопию/косолапости.
- Травматизм. С одной стороны, ребенок вроде защищен бамперной зоной. Благодаря крепкой конструкции перевернуться практически не возможно.
Но с другой стороны, малыши разгоняются на ровной поверхности и, не рассчитывая скорость, врезаются в мебель – комоды, шкафы с которых могут упасть опасные предметы.
Рассмотрев все плюсы и минусы, подведем итог:
Использовать приспособление можно с того момента, когда малыш может уверенно сидеть, ползать и стоять в кровати.
Правильно отрегулированная высота, поможет избежать проблем с ногами.
Желательно использовать ортопедическую обувь.
Подбирайте прочный, устойчивый и надежный аксессуар для своего драгоценного малыша.
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