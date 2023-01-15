Игра в принцесс: как не испортить характер девочек

Сколько существует человечество, всегда были интеллектуальные и социальные столкновения между разными поколениями. Это не откровенная вражда, а скорее недопонимание друг друга.
Подобное может обнаружить каждый желающий, обратив на характер поведения, предпочтений, способа мышления старшего и младшего от себя поколения.
- Первые будут наверняка более консервативные, строгие и скованные.
- Вторые наоборот, будут проявлять большую свободу мысли, равноправие и желание заниматься любимым делом.
Строго судить, что из этого хорошо, а что плохо, очень сложно. Ведь у человека разного возраста разнится отношение к одной и той же ситуации или событию. Но попробовать можно.
Особенно это касается маленьких девочек, которые все сейчас любят представлять себя настоящими принцессами.
Чем принцессы опасны
Опасность такого детского увлечения может заключаться в проявлении нежелательных и негативных последствий. Они могут возникнуть как в раннем возрасте, так и по мере подрастания.
Под понятием «принцесса» маленькие девочки представляют красивую девушку, которую добивается принц.Это приводит к тому, что они сами всячески стараются стать красивее.
Начинаются требования к родителям купить красивые платья, детскую косметику и даже игрушечную корону.
Данный процесс надо контролировать, иначе дети возьмут из этого образа только самое плохое.
- Они могут стать заносчивыми, считаться только со своим мнением, требовать от всех, чтобы их слушали, возносить себя над другими, проявлять неуважение к остальным. Это ужасные качества и черты характера.
Когда это будет происходить в игре, девочки не будут замечать, как невольно становятся такими в реальной жизни. Когда они станут старше, это может укорениться настолько, что уже останется на всю оставшуюся жизнь.
Стоит понимать, что общество таких людей не любит, и им будет сложно найти себе настоящих друзей и любящих мужей.
Правильная реакция
Запрещать девочки быть принцессой это слишком жестоко. Иногда такое представление не помешает. Но, тут следует проводить параллели.
Ребенка нужно учить только характерным хорошим качествам принцессы.
- Говорить им, что такие девушки должны быть добрыми, проявлять заботу к другим, помогать родителям, слушаться взрослых, хорошо учиться.
Возможно, они захотят быть похожими именно на такой типаж, что естественно будет плюсом как для них самих, так и для родителей.
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