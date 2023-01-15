Игра в принцесс: как не испортить характер девочек

Сколько существует человечество, всегда были интеллектуальные и социальные столкновения между разными поколениями. Это не откровенная вражда, а скорее недопонимание друг друга.

Подобное может обнаружить каждый желающий, обратив на характер поведения, предпочтений, способа мышления старшего и младшего от себя поколения.

Первые будут наверняка более консервативные, строгие и скованные.

Вторые наоборот, будут проявлять большую свободу мысли, равноправие и желание заниматься любимым делом.

Строго судить, что из этого хорошо, а что плохо, очень сложно. Ведь у человека разного возраста разнится отношение к одной и той же ситуации или событию. Но попробовать можно.

Особенно это касается маленьких девочек, которые все сейчас любят представлять себя настоящими принцессами.

Чем принцессы опасны

Опасность такого детского увлечения может заключаться в проявлении нежелательных и негативных последствий. Они могут возникнуть как в раннем возрасте, так и по мере подрастания.

Под понятием «принцесса» маленькие девочки представляют красивую девушку, которую добивается принц.Это приводит к тому, что они сами всячески стараются стать красивее.

Начинаются требования к родителям купить красивые платья, детскую косметику и даже игрушечную корону.

Данный процесс надо контролировать, иначе дети возьмут из этого образа только самое плохое.

Они могут стать заносчивыми, считаться только со своим мнением, требовать от всех, чтобы их слушали, возносить себя над другими, проявлять неуважение к остальным. Это ужасные качества и черты характера.

Когда это будет происходить в игре, девочки не будут замечать, как невольно становятся такими в реальной жизни. Когда они станут старше, это может укорениться настолько, что уже останется на всю оставшуюся жизнь.

Стоит понимать, что общество таких людей не любит, и им будет сложно найти себе настоящих друзей и любящих мужей.

Правильная реакция

Запрещать девочки быть принцессой это слишком жестоко. Иногда такое представление не помешает. Но, тут следует проводить параллели.

Ребенка нужно учить только характерным хорошим качествам принцессы.

Говорить им, что такие девушки должны быть добрыми, проявлять заботу к другим, помогать родителям, слушаться взрослых, хорошо учиться.

Возможно, они захотят быть похожими именно на такой типаж, что естественно будет плюсом как для них самих, так и для родителей.