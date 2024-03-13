Как понять подростка: все о «страшном» пубертате

Отношения с подростком надо перезапустить
Граница пубертата все время сдвигается. Сейчас уже 10-летние дети проявляют признаки подросткового – провокативного – поведения.
Невозможно сохранить прежнее послушание ребенка, когда он переживает возраст полового созревания. Все, к чему вы привыкли за первые 10-12 лет его жизни, перестает работать. И в это время родителям очень важно перезапустить свои отношения с подростком, чтобы остаться с ним действительно близкими людьми на всю жизнь.
У ребенка меняется эмоциональный «запах»
Как распознать начало пубертата? Есть несколько признаков.
1. Непонятные эмоции. Дети до пубертата, как правило, довольно радостные создания, они открытые добрые, легко забывают о неудачах. Но как только у ребенка появляются внешние изменения, связанные с половым созреванием, меняется и его эмоциональный «запах» – появляются либо эмоциональные взрывы, либо депрессивность. Часто эти изменения настолько внезапны, что родители утрачивают ощущение контакта с ребенком.
2. Непонятные реакции. С наступлением подросткового возраста ребенок закрывается, отдаляется от родителей. Ребенок перестает быть «прозрачным» – он не делится с вами своими переживаниями, как раньше, хлопает дверью, замолкает. «Отстань», «Все нормально», «Закрой дверь в мою комнату». Но это не потеря связи, а переход на новый уровень. Связь можно потерять, только если в течение долгого времени (например, нескольких лет) реагировать на поведение подростка неправильно.
3. Непонятные мысли. Ребенок вдруг не только по-другому себя ведет и реагирует, но и думает иначе. Подростковый возраст психологи считают возрастом пробуждения самосознания (взгляды на жизнь, система ценностей). И крайне редко ценности подростка 14-15 лет и его семьи совпадают. Обычно возникает разрыв. И родители с этим ничего не могут сделать.
Важно помнить, что все эти изменения – не ошибки в воспитании, а норма для подросткового возраста.
У ребенка впервые появляется желание быть подальше от родителей, но это не «сломавшиеся» отношения, а потребность в уединении. Почаще вспоминайте себя в этом возрасте. Как бы странно ваш ребенок в пубертате ни выглядел, какие бы жесткие слова ни говорил, на самом деле – он очень ранимый и уязвимый.
Не «плохой характер», а субклиническая депрессия
Какое поведение подростка должно насторожить родителей? Есть несколько «лампочек тревоги», когда нельзя все списывать на возрастные особенности, а нужно быстро что-то предпринять.
1. Нарушения сна. К сожалению, это бывает гораздо чаще, чем мы можем думать. Ребенок систематически, в течение нескольких дней испытывает трудности с засыпанием или часто просыпается, и при этом вы замечаете депрессивные моменты в его поведении. В этом случае нужно пойти на консультацию к неврологу или психиатру.
2. Долго (не дни, а недели) у ребенка глаза на мокром месте, у него плохое настроение, он все время плачет, и это уже даже не бурные срывы, а постоянная мрачность. Это тоже признак депрессивного состояния. Иногда родители думают, что у подростка испортился характер, а он уже в субклинической (малой) или клинической депрессии.
3. Развилась зависимость от телефона, планшета, компьютера. Без телефона ребенок становится нервным, не может ни секунды провести без пролистывания соцсетей, что он там делает, – непонятно. Если вы вынуждены забирать телефон и прятать его на ночь, если это длится неделями, это уже тревожный сигнал, и также – повод проконсультироваться со специалистами.
Что работает в общении с подростком
В общении с подростком не работают железная дисциплина и инструкции. Это встречает только сопротивление. Не стоит требовать «прозрачности»: «расскажи мне все, я ведь твоя мать/отец». Если не обращаться к перечисленным стратегиям, это будет уже огромный шаг, вы сделаете для подростка очень много.
Что на самом деле стоит делать.
Шаг первый – возьмите паузу (от 15 минут). Если вы растеряны, не знаете, что сказать и как поступить (например, вскрылось вранье подростка или он сказал вам что-то очень неприятное), можно обозначить паузу: «Я не знаю, что сейчас сказать и как быть, мне нужно время подумать о том, что ты мне сказал». Иногда пауза и отсутствие комментария – лучший способ реакции.
Шаг второй – выбирайте нейтральное время. Вы взяли паузу, а потом вернулись к разговору. Иногда не надо это делать через 15 минут. Чем серьезнее ситуация, тем более спокойной должна быть обстановка. Выбрать нейтральное, хорошее время – это огромное умение, которое нужно всем для разговоров, для выяснений отношений.
Шаг третий – не ждите быстрых ответов от подростка. Не думайте, что, если вы взяли паузу и правильно выбрали время для разговора, то ребенок скажет: «Мамочка, я все понял, я буду учиться хорошо». Если он так скажет, это, скорее всего, неправда.
Шаг четвертый – дайте «разрешение на посадку». Вам важна не скорость реакции подростка, а чтобы он вас понял и услышал. Подросток должен получить от вас это послание: «Я готова выслушать тебя, когда у тебя будет желание говорить. Я не буду тебя мучить, терзать расспросами, но мне не все равно, что с тобой происходит. Я не буду выпытывать, что у тебя произошло, хотя мне очень интересно. Будешь готов – расскажешь». Это и есть «разрешение на посадку».
Иногда подростку важно самому выбрать время для разговора, или он не может поговорить с родителем, ему нужен другой взрослый – подруга мамы, старшая сестра, психолог.
Одно из главных умений родителей подростка – научиться реагировать на любое его поведение нетравматично для себя.
Тогда эта реакция будет безопасна и для ребенка. Можно весь период провести в собственном доме, как на войне. Я предлагаю посмотреть на этот возраст как на новый уровень игры или новый вид спорта, и тогда все получится.
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