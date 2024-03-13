Как понять подростка: все о «страшном» пубертате

Шаг четвертый – дайте «разрешение на посадку». Вам важна не скорость реакции подростка, а чтобы он вас понял и услышал. Подросток должен получить от вас это послание: «Я готова выслушать тебя, когда у тебя будет желание говорить. Я не буду тебя мучить, терзать расспросами, но мне не все равно, что с тобой происходит. Я не буду выпытывать, что у тебя произошло, хотя мне очень интересно. Будешь готов – расскажешь». Это и есть «разрешение на посадку».