БОЛЕЕ СТА ДЕТЕЙ УЖЕ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ ЭПИДЕМИИ. КРЫСЫ РАЗНОСЯТ "ЛОЖНЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗ"

В Красноярске вновь зарегистрировали вспышку тяжёлого инфекционного заболевания. Несколько десятков школьников попали в больницу в состоянии средней тяжести. Следствие уже выяснило, что причиной является заболевание, распространяемое крысами. Но "Первому русскому" стало известно, что это уже далеко не первое массовое отравление населения в Красноярском крае. Эпидемиологическое состояние этого региона стремится в мрачное средневековье.

По информации регионального управления Следственного комитета в период с 17 февраля по 2 марта почти у 114 учащихся юного возраста, от 7 до 14 лет, врачи обнаружили признаки ложного туберкулёза (иерсиниоза). Удивляет факт неторопливого разбирательства властей вспышки тяжёлого заболевания: случаи инфицирования фиксировались на протяжении двух недель, заболели учащиеся 25 образовательных учреждений в Октябрьском и Советском районах Красноярска. 63 ребёнка попали в состоянии средней тяжести в инфекционную больницу.

Краевое управление МВД возбудило уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" (предусматривает лишение свободы до двух лет), а Следственный комитет решил, что те, кто отравил детей, должны отвечать за "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Крысиные короли там правят бал

Этот состав преступления тоже предусматривает возможность отправить виновника в колонию на два года.

Иерсиниоз – инфекционное бактериальное заболевание, вызывающее острое поражение кишечника, печени и суставов. Поскольку вызывает иммунный ответ в виде высокой температуры, то организм реагирует на него весьма тяжело. Единственный эффективный путь распространения – через пищу.

Немытые руки поваров и отсутствие термической обработки продуктов – благоприятные условия для распространения инфекции, которая зачастую переносится крысами.

При отсутствии лечения болезнь может повлечь пневмонию, дать осложнения на сердце и вызвать гнойные поражения внутренних органов.

По сообщению источника Царьграда в региональном министерстве здравоохранения, на сегодня 23 отравившихся ребёнка всё ещё находятся на стационарном лечении.

В Минздраве поискали и нашли крайнего в рядах другого министерства. Там считают, что во всём виноват директор подведомственной министерству образования средней школы № 144 Красноярска Наталия Алексеева, которая не смогла всерьёз оценить размеры бедствия и не сообщила вовремя и всем об отравлении. Ситуация так и остается непрозрачной. Последнее официальное заявление на сайте минздрава об иерсениозе датировано 2008 годом.

В КРАСНОЯРСКЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ ВСПЫШКУ ТЯЖЁЛОГО ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРИЧИНОЙ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ИНФЕКЦИЯ, РАСПРОСТРАНЯЕМАЯ КРЫСАМИ. ФОТО: R. KOENIG/GLOBAL LOOK PRESS

Министерство образования края сегодня сообщило, что найден источник заражения. Это салаты, приготовленные из свежих овощей. Медики установили цепочку заражения. Питание в школах, где отравились дети, организует компания "Развитие", ей продукты поставляет фирма "Респект" и СПК "Алёнушка". На всех предприятиях выявлены многочисленные нарушения. Решениями судов деятельность ООО "Респект" и СПК "Алёнушка" приостановлена на 85 суток. Следы крыс, распространителей иерсиниоза, специалисты Роспотребнадзора обнаружили в "Алёнушке".

Вспышка слева, вспышка справа. Инфекционный ренессанс

Красноярский край ворвался в 2021 год громкими новостями о массовых отравлениях. Один-два раза – случайность. Большее количество тянет уже на системную ошибку. Но в январе этого года в краевом центре было зарегистрировано 158 случаев заболевания острой кишечной вирусной инфекцией. Тогда пострадали 90 детей. Фиксировались инциденты со средней степенью тяжести заболевания. Виновника Роспотребнадзор нашёл быстро: за подачу грязной воды был наказан местный поставщик холодной воды "Краском". Учредителями организации являются местные власти города (11%), краевое правительство (15%) и ООО "Красжилкоминвест" (74%). Выручка "Краскома" в 2019 году составила 5,1 млрд рублей. Чистая прибыль, в том числе за поставку воды, – 312,2 млн рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ответственность грозит главе "Краскома", бывшему вице-мэру Красноярска Олегу Гончерову.

2 февраля в Красноярском крае ученики железногорской Школы космонавтики отравились предположительно продуктами питания в ведомственной столовой. По данным Федерального медико-биологического агентства, проводившего эпидемиологическое расследование, причиной заболевания стал стафилококк, который обнаружили в салатах, щах и макаронных изделиях.

Такое обилие продуктов с возбудителем инфекции можно объяснить только тем, что повар принципиально никогда не моет руки. Поставщиком питания является КГБУ (краевое государственное бюджетное учреждение) "Центр питания".

А сейчас это уже третья вспышка массового заражения детей опасной инфекцией. Только в наступившем году. Но ведь похожие ситуации возникали и раньше.

Несколько лет назад иерсиниоз уже диагностировали у воспитанников красноярского реабилитационного центра "Росток". Тогда региональное управление Роспотребнадзора проводило расследование. Большого скандала удалось избежать. Тот случай показал, что детские учреждения стали рассадником смертельной заразы и нуждаются в противоэпидемиологических мероприятиях. Сейчас мы наблюдаем последствия того, что бывает, если инфекцию не уничтожить.

Ударим по инфекции

Что может сделать со всем этим власть? По-видимому, только закрутить гайки. Роспотребнадзор штампует административные дела, суды приостанавливают деятельность поставщиков продуктов питания, Следственный комитет и МВД возбуждают уголовные дела.

Губернатор Александр Усс заявил, что нужно "ужесточить надзор" и поручил создать реестр добросовестных поставщиков качественных продовольственных продуктов. Насколько эта мера окажется эффективной, покажет время.