Что делать, если дети постоянно дерутся друг с другом, и почему это происходит

Старайтесь не вставать на сторону одного из детей — это сделает его в глазах остальных любимчиком и вызовет еще больше ярости. Кроме того, ребенок, почувствовавший себя фаворитом, может пользоваться своим, якобы привилегированным, положением, решив, что теперь ему можно все.

Изолируйте детей друг от друга, но не в качестве наказания, а чтобы они могли прийти в себя и успокоиться. Когда страсти улягутся и царящее в воздухе напряжение испарится, восстановить мир будет гораздо легче.

Когда дети успокоятся, поговорите с каждым из них наедине. Исходите из того, что никто не виноват больше, чем другие. Все кричали, все дрались, все обижали. Постарайтесь не занимать ничью сторону.