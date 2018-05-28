Родители победили систему: власть свернула безумный образовательный эксперимент в Архангельской области





Министерство образования и науки Архангельской области поставило точку в скандальной истории средней школы поселка Урдома. Напомним, в результате ливановской «оптимизации» данное учреждение возглавил «продвинутый» директор Владимир Додонов, утвердивший, вместо привычных школьных оценок, американскую буквенную систему оценки знаний «ABCDF» в 1-9 классах. Новости СМИ2 подробно рассказывало РИА «Катюша». После нашей публикации сенатор Мизулина направила запрос в Архангельск, известный журналист Константин Семин снял фильм, в целом ряде СМИ прошли разоблачающие сюжеты--но Додонов по-прежнему сидел на своем месте, продолжая эксперименты. Главная заявительница, мать двоих детей Валентина Кушмылева, даже объявляла голодовку-и вот в конце концов, возможно, под влиянием изменений в Минпросвете, система сдала назад



Прокуроры, чиновники, судьи, в своих ответах на родительские запросы неизменно говорили об отсутствии в Урдомской средней школы какого-либо криминала. Мол, все «инновации» вводились в соответствии с ФГОС и ФЗ №273 «Об образовании в РФ». Ситуация усугублялась тем, что г-н Додонов полностью контролировал совет школы. Самое активное сопротивление ему оказывала Валентина Кушмылева – мать двоих учеников школы. После безрезультатных писем в Генпрокуратуру и Минобрнауки РФ женщина объявила бессрочную голодовку. На нее тут же ополчилась местная уполномоченная по правам ребенка и врачи, посчитавшие, что ее протест может нести угрозу жизни и здоровью детей. Параллельно в школе началась спланированная травля дочери Валентины.



Что же так сильно разозлило руководство школы и поддерживающий его муниципалитет? Это несложно понять, если ознакомиться с последним заявлением Кушмылевой в федеральный центр. Она требовала немедленно снять с должностей без права преподавания директора СОШ в Урдоме и его супругу (замдиректора по учебно-воспитательной работе) за грубое нарушение законодательства России, предательство интересов страны и пропаганду гомосексуализма.



«В течение 10 лет в учебном процессе использовалось запрещенное пособие по превентивному обучению «Полезные навыки», которое ведет к нарушениям прав учащихся и их родителей, его содержание противоречит целям обучения и воспитания, требованиям к образованию, закрепленным в законодательстве. Речь идет о воспитании гражданина с измененным сознанием и утратой традиционных российских ценностей. Вот что говорил директор урдомской школы (цитата по Накануне.ru): «А мы просто, чтобы порвать с традицией, и в сознании учителей, и в сознании родителей, и в сознании учащихся, стали обозначать эти уровни (оценки знаний) не арабскими цифрами, а буквами английского алфавита».



В интервью корреспонденту РЕН ТВ в мае прошлого года Додонов поделился своим «профилактическим» подходом к проблеме употребления школьниками наркотиков. «Если к ребенку придет наркодилер, он не скажет – давай употреблять наркотики! Герыч, травка, марихуана – вот что он ему скажет. И если эти слова не назовем мы… он будет не предупрежден, а значит, не вооружен». В том же интервью Додонов высказывается по поводу ЛГБТ-тематики: «Я не очень понимаю, как на государственном уровне приняли запрет на пропаганду гомосексуализма?»».



Несмотря на доказательства в виде классных работ в тетрадке дочери, посвященных различным видам наркотиков и их свойствам, а также записанным ребенком вопросам вроде «Что ты сделаешь, если тебе предложат половой акт?», Кушмылева проиграла судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданный против нее директором школы. Под раздачу попали и разоблачающие Додонова видеоматериалы ряда федеральных СМИ, которые пришлось оперативно удалять.



Но бомбардировка ответственных лиц запросами все же не прошла даром. 25 мая в аппарат Общественного уполномоченного по защите семьи в Петербурге, чьи юристы, среди прочих, также пытались помогать Валентине Кушмылевой в ее борьбе, пришел ответ на наше обращение в минобрнауки Архангельской области. Из него следует: при отсутствии нарушений прав учащихся и родителей, равно как и нарушений образовательного стандарта РФ, Совет школы 9 апреля 2018 года отменил буквенное оценивание знаний школьников, вернувшись к классической пятибалльной системе. А еще раньше, в августе 2017 г., решением Совета из школьной программы был исключен курс «Полезные привычки, навыки, выбор».





















То есть, с одной стороны, зафиксированных нарушений нет – наказывать Додонова как бы не за что. А с другой – подконтрольный директору Совет школы по-тихому убирает из образовательной системы все инородные элементы, чтобы у очередной проверки не было никаких зацепок. Понятно, что Додонов остановил западный социальный эксперимент, который сам же и затеял, не от хорошей жизни. И испугался он, скорее всего, не новой инспекции, а протеста народа, уставшего от безумных либеральных «реформ».



Ну а мы фиксируем еще одну маленькую, но важную победу патриотической общественности вскоре после окончательного краха «Контингента обучающихся». В декабре 2018 г. школу Урдома ждет комплексная выездная проверка в рамках федерального контроля качества образования. Пока Додонов, связей которого, как видим, хватило для сохранения должности, будет сидеть тихо. А общественникам не следует почивать на лаврах: случай в Архангельске вопиющий, но далеко не единственный идущий в России эксперимент по трансформации образования и сознания подрастающего поколения.



РИА Катюша