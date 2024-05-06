Что такое синдром Хейнера?

Синдром Хейнера — заболевание, вызванное гиперчувствительностью к белкам коровьего молока и характеризующееся преимущественным поражением легких. Впервые синдром был описан американским педиатром Дугласом Хейнером в 1960 году. Патология возникает у детей в возрасте от 3 месяцев до 2-3 лет, с одинаковой частотой поражает мальчиков и девочек.

Какие причины развития синдрома Хейнера?

Проявления патологии возникают в раннем возрасте, начиная с третьего месяца жизни. Их развитию предшествует введение в рацион ребенка цельного коровьего молока либо содержащих его смесей. Причины развития синдрома окончательно не установлены. Специалисты считают, что легкие — это орган, в котором развивается аллергическая реакция III типа, в результате которой образуются антитела IgG к белкам коровьего молока. Образуя иммунные комплексы, антитела поражают сосуды, повышают проницаемость капилляров и разрушают сосудистые стенки. В результате этого в легких откладывается гемосидерин — темно-желтый пигмент, состоящий из оксида железа и образующийся при распаде гемоглобина. Также происходит утолщение межальвеолярных перегородок, что является причиной фиброза легочной ткани.

Какие признаки заболевания и как его лечат?

Основными клиническими признаками заболевания являются симптомы со стороны респираторной системы: кашель, шумное свистящее дыхание, одышка, кровохарканье и заложенность носа. У некоторых может возникать отит, рецидивирующая лихорадка, потеря массы тела, рвота, колики, диарея, кровь в стуле.

Лечение основано на исключении из рациона коровьего молока, а также продуктов на его основе (включая смеси для детского питания) и симптоматической терапии. Также положительный результат достигается при применении антигистаминных средств — происходит улучшение работы ЖКТ, быстрее исчезают инфильтраты в легких.

Какие бывают осложнения?

В острый период развития синдрома угрозу представляют легочные нарушения, способные осложняться вторичной бактериальной инфекцией с развитием жизнеугрожающих пневмоний с дыхательной недостаточностью.

Источники:

https://volgograd.medsi.ru/