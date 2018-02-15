Сохраните себе, чтоб не потерять!
Киска с бантиком играла,
Тихо лапками катала,
Убегала, догоняла:
«Мяу! Мяу! Я устала!»
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У мышонка целый пир,
Ест мышонок вкусный сыр.
Маму просит:«Пи-пи-пи!
Сыра мне еще купи!»
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Кричит ворона в небе:
— Кар-р!
В лесу пожар-р, в лесу пожар-р!
А было просто очень:
В нём поселилась осень.
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Ливень, ливень льёт везде.
Рады птенчики в гнезде.
Мама дома посидит.
Никуда не улетит.
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Дождик, дождик, кап да кап!
Ты не капал бы на пап,
Ты не капал бы на мам —
Приходил бы лучше к нам:
Папам — сыро, мамам - грязно,
Нам с тобою — распpeкрасно!
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Раз, два, три, четыре, пять
Пошли пальчики гулять,
Подружились, покружились
И друг другу поклонились!
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Высокий дом многоэтажный,
Как великан — большой и важный.
Приземистый и низкий домик
В сравненьи с великаном — гномик.
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Раз — подскок!
Два — подскок!
Высоко потолок!
Я скачу, я лечу,
Стать высоким хочу!
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— Мышка, мышка, что не спишь,
Что соломою хрустишь?
— Я боюсь уснуть, сестрица,
Кот усатый мне приснится!
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Вышли волки на охоту.
Бродят стаей по болоту.
Между прочим, говорят,
Волки ягоды едят.
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В лужице хрюшку увидела хрюшка:
– Это, конечно, не я, а подружка!
Ну и грязнуля подружка моя!
Просто прекрасно, что это не я!
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Осень, осень, погоди!
И с дождями не спеши,
Дай еще нам лета,
Солнышка и света!
Becёлые ctишки для развития речи maлышей
Сохраните себе, чтоб не потерять!
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