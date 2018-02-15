BECЁЛЫЕ CTИШКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ MAЛЫШЕЙ

Сохраните себе, чтоб не потерять!

Киска с бантиком играла,

Тихо лапками катала,

Убегала, догоняла:

«Мяу! Мяу! Я устала!»

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У мышонка целый пир,

Ест мышонок вкусный сыр.

Маму просит:«Пи-пи-пи!

Сыра мне еще купи!»

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Кричит ворона в небе:

— Кар-р!

В лесу пожар-р, в лесу пожар-р!

А было просто очень:

В нём поселилась осень.

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Ливень, ливень льёт везде.

Рады птенчики в гнезде.

Мама дома посидит.

Никуда не улетит.

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Дождик, дождик, кап да кап!

Ты не капал бы на пап,

Ты не капал бы на мам —

Приходил бы лучше к нам:

Папам — сыро, мамам - грязно,

Нам с тобою — распpeкрасно!

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Раз, два, три, четыре, пять

Пошли пальчики гулять,

Подружились, покружились

И друг другу поклонились!

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Высокий дом многоэтажный,

Как великан — большой и важный.

Приземистый и низкий домик

В сравненьи с великаном — гномик.

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Раз — подскок!

Два — подскок!

Высоко потолок!

Я скачу, я лечу,

Стать высоким хочу!

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— Мышка, мышка, что не спишь,

Что соломою хрустишь?

— Я боюсь уснуть, сестрица,

Кот усатый мне приснится!

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Вышли волки на охоту.

Бродят стаей по болоту.

Между прочим, говорят,

Волки ягоды едят.

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В лужице хрюшку увидела хрюшка:

– Это, конечно, не я, а подружка!

Ну и грязнуля подружка моя!

Просто прекрасно, что это не я!

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Осень, осень, погоди!

И с дождями не спеши,

Дай еще нам лета,

Солнышка и света!