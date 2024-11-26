Тыквенно-банановый кекс

Соберите необходимые продукты для приготовления тыквенно-бананового кекса. Тыквенное пюре я приготовила накануне, но если у вас его нет, то можно приготовить удобным для вас способом. Тыкву можно запечь в духовке, микроволновке или отварить, предварительно ее почистив. А затем измельчить в однородное и гладкое пюре. Банан для кекса возьмите очень спелый. Касательно количества сахара, если вам нравится сладкая выпечка, то добавьте его немного больше. Я не очень люблю приторную выпечку, мне нравится чувствовать вкус каждого продукта, а не только сахар. Поэтому, возможно, для сладкоежек, сахара, указанного в ингредиентах, будет маловато.

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В подходящую посуду вбейте куриные яйца, добавьте соль, сахар, ванилин и корицу.

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Перемешайте массу миксером или венчиком. Влейте растительное масло без яркого вкуса и запаха. Перемешайте.

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Добавьте тыквенное пюре и нарезанный на небольшие кусочки банан. Банан также можно размять в пюре. Соедините ингредиенты миксером на невысоких оборотах.

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Всыпьте просеянную рисовую муку и разрыхлитель.

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Перемешайте, чтобы получилось однородное тесто по консистенции как "густая сметана".

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Грецкие орехи порубите на небольшие кусочки и добавьте в тесто. Перемешайте.

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Тесто выложите в форму для кекса и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.

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Достаньте испеченный кекс. Готовность проверьте деревянной шпажкой - она должна выйти из середины тыквенно-бананового кекса абсолютно сухой. Дайте ему постоять в форме минут 10, а затем переверните на блюдо и снимите аккуратно форму. Если пользуетесь не силиконовой формой, то ее необходимо смазать маслом или выстелить пергаментом. Кекс остудите и по желанию, присыпьте сахарной пудрой.

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Приятного аппетита!!!