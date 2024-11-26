Тыквенно-банановый кекс

Ингредиенты
Банан спелый - 1 шт.
Яйца куриные - 2 шт.
Масло растительное - 30 г
Сахар - 100 г
Корица молотая - 0,5 ч.л.
Тыквенное пюре - 200 г
Мука пшеничная - 250 г
Разрыхлитель - 10 г
Ванилин - по вкусу
Соль - 1 щепотка
Грецкие орехи - 70 г
- 277 кКал
- 50 мин.
- Б: 5.98
- Ж: 11.7
- У: 37.8
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите необходимые продукты для приготовления тыквенно-бананового кекса. Тыквенное пюре я приготовила накануне, но если у вас его нет, то можно приготовить удобным для вас способом. Тыкву можно запечь в духовке, микроволновке или отварить, предварительно ее почистив. А затем измельчить в однородное и гладкое пюре. Банан для кекса возьмите очень спелый. Касательно количества сахара, если вам нравится сладкая выпечка, то добавьте его немного больше. Я не очень люблю приторную выпечку, мне нравится чувствовать вкус каждого продукта, а не только сахар. Поэтому, возможно, для сладкоежек, сахара, указанного в ингредиентах, будет маловато.
В подходящую посуду вбейте куриные яйца, добавьте соль, сахар, ванилин и корицу.
Перемешайте массу миксером или венчиком. Влейте растительное масло без яркого вкуса и запаха. Перемешайте.
Добавьте тыквенное пюре и нарезанный на небольшие кусочки банан. Банан также можно размять в пюре. Соедините ингредиенты миксером на невысоких оборотах.
Всыпьте просеянную рисовую муку и разрыхлитель.
Перемешайте, чтобы получилось однородное тесто по консистенции как "густая сметана".
Грецкие орехи порубите на небольшие кусочки и добавьте в тесто. Перемешайте.
Тесто выложите в форму для кекса и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.
Достаньте испеченный кекс. Готовность проверьте деревянной шпажкой - она должна выйти из середины тыквенно-бананового кекса абсолютно сухой. Дайте ему постоять в форме минут 10, а затем переверните на блюдо и снимите аккуратно форму. Если пользуетесь не силиконовой формой, то ее необходимо смазать маслом или выстелить пергаментом. Кекс остудите и по желанию, присыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!!!
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