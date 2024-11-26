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Тыквенно-банановый кекс

Предлагаю приготовить кекс с тыквой и бананом, с добавлением корицы и грецких орехов. Выпечка с тыквой для меня - самая любимая! Вкусная, невероятно ароматная и яркая - это то, что нам необходимо в прохладные осенние дни. А если соединить тыкву с бананами и добавить немного корицы, то получится еще более ароматный, яркий и сочный кекс. Если вы любите выпечку с тыквой, то настоятельно рекомендую приготовить этот кекс. Это очень вкусно!

Ингредиенты

Банан спелый - 1 шт.

Яйца куриные - 2 шт.

Масло растительное - 30 г

Сахар - 100 г

Корица молотая - 0,5 ч.л.

Тыквенное пюре - 200 г

Мука пшеничная - 250 г

Разрыхлитель - 10 г

Ванилин - по вкусу

Соль - 1 щепотка

Грецкие орехи - 70 г

Форма 22x12 см
  • 277 кКал
  • 50 мин.
  • Б: 5.98
  • Ж: 11.7
  • У: 37.8

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите необходимые продукты для приготовления тыквенно-бананового кекса. Тыквенное пюре я приготовила накануне, но если у вас его нет, то можно приготовить удобным для вас способом. Тыкву можно запечь в духовке, микроволновке или отварить, предварительно ее почистив. А затем измельчить в однородное и гладкое пюре. Банан для кекса возьмите очень спелый. Касательно количества сахара, если вам нравится сладкая выпечка, то добавьте его немного больше. Я не очень люблю приторную выпечку, мне нравится чувствовать вкус каждого продукта, а не только сахар. Поэтому, возможно, для сладкоежек, сахара, указанного в ингредиентах, будет маловато.

 

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В подходящую посуду вбейте куриные яйца, добавьте соль, сахар, ванилин и корицу.

 

Фото 2

 

 

Перемешайте массу миксером или венчиком. Влейте растительное масло без яркого вкуса и запаха. Перемешайте.

 

Фото 3

 

 

Добавьте тыквенное пюре и нарезанный на небольшие кусочки банан. Банан также можно размять в пюре. Соедините ингредиенты миксером на невысоких оборотах.

 

Фото 4

 

 

Всыпьте просеянную рисовую муку и разрыхлитель.

 

Фото 5

 

 

Перемешайте, чтобы получилось однородное тесто по консистенции как "густая сметана".

 

Фото 6

 

 

Грецкие орехи порубите на небольшие кусочки и добавьте в тесто. Перемешайте.

 

Фото 7

 

 

Тесто выложите в форму для кекса и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.

 

Фото 8

 

 

Достаньте испеченный кекс. Готовность проверьте деревянной шпажкой - она должна выйти из середины тыквенно-бананового кекса абсолютно сухой. Дайте ему постоять в форме минут 10, а затем переверните на блюдо и снимите аккуратно форму. Если пользуетесь не силиконовой формой, то ее необходимо смазать маслом или выстелить пергаментом. Кекс остудите и по желанию, присыпьте сахарной пудрой.

 

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Приятного аппетита!!!

 

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Тыквенно-банановый кекс, рецепт с фото
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