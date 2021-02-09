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Ребенок и гаджет: две вещи (не) совместные?

Разбираемся в том, как перестать демонизировать роль гаджетов в жизни детей и направить их влияние в мирное русло.

Ребенок и гаджет: две вещи (не) совместные?

Давайте для начала поймем, какую цель мы преследуем, вручая маленькому ребенку гаджет?

Мы устали и хотим занять ребенка? Такое бывает, и это нормально. Ресурс – штука не бесконечная, и любой родитель имеет право побыть самим с собой, в тишине или в конце концов, просто «потупить» или поспать. Здесь самое главное – быть последовательным. Обозначить и себе, и ребенку четкие правила: мы сейчас смотрим мультики или играем в айпад, скажем, час. И за этот час не должны выходить ни родители, ни дети. Не установив эти границы, мы рискуем столкнуться с дальнейшими попытками прогнуть нас на «подольше» и истериками в ответ на любое «нет» с нашей стороны.

Ребенок и гаджет: две вещи (не) совместные?

Теперь другая ситуация. Мы хотим, чтобы ребенок знал английский язык и умел считать, не успев научиться ходить. Поэтому раньше первого прикорма начинаем включать ему «развивашки». Так вот, существуют определенные нормы развития для разных возрастов, и они придуманы не случайно. Если мы будем ждать, чтобы ребенок в год или два будет решать примеры и знать три языка, вместо того чтобы заниматься с ним мелкой моторикой и позволять ему активно изучать окружающую среду, мы перегрузим ему психику, и это грозит серьезными проблемами в дальнейшем.

Да, мы живем в эпоху, когда жизнь летит очень быстро, но не ускоряйте ее еще больше для своего ребенка. Никто не просит вас склеивать с ними палочки для счета, он может научиться считать с помощью приложения на айпаде, просто дайте всему произойти в свое время.

Чуть позже, в 3-4 года ребенок начинает отделяться от родителей и учиться занимать себя сам. Важно отпускать и поддерживать эту игру, поощрять исследовательский интерес, тогда зависимость от гаджетов ему не грозит.

Подростки

Ребенок и гаджет: две вещи (не) совместные?

Гаджеты в подростковом возрасте ­– это про общение. Нам, родителям, может быть неприятно, но факт остается фактом: сейчас большая часть общения происходит онлайн. Но и тут важна грань: если навык очного общения не страдает, если у ребенка есть друзья как офлайн, так и онлайн – это нормально. В случае, если общение ограничивается только интернетом, бессмысленно что-либо запрещать. Лучше пойти к психологу, потому что причиной ухода в сеть может быть что угодно: от травли в школе до неуверенности в себе.

Вред

Хорошо, а как определить, что гаджет начал приносить ребенку вред? Очень просто. Когда ребенок не может занять себя ничем другим. Когда ребенок грустит и расстраивается после «расставания» с мультиком или игрой – это нормально, но когда он не может переключиться ни на какую другую деятельность, – вот это уже звоночек.

Чем раньше мы выстроим границы и введем правила «пользования» гаджетами, тем проще им самим будет ограничивать самих себя в более старшем возрасте.

Ребенок и гаджет: две вещи (не) совместные?

Безопасность

Мы живем в реальности, когда проблемы порой кроются еще глубже, чем кажется. Речь идет о таких неочевидных вещах, как онлайн-буллинг, терроризм, порнография, абьюз. Важно знать, как защитить ребенка, как привить ему навыки безопасности в сети. В том числе для этого существуют различные слубы помощи, например, «Твоя территория», специалисты которого оказывают детям и молодежи психологическую помощь онлайн. Написать сюда может любой человек до 23 лет. Общение происходит строго конфиденциально, и обратиться можно без участия родителей. Здесь можно почувствовать себя в безопасности и обсудить не только эмоциональное состояние, проблемы дома, в школе, в отношениях и, но и проблемы, с которыми пришлось столкнуться в интернете.

Чего еще важно делать

Ребенок и гаджет: две вещи (не) совместные?

Смириться. Онлайн – это огромная часть нашей жизни, – не обесценивайте ее.

Не начинайте войну с ребенком, вы ее проиграете. Никакие запреты не сработают. Ребенок все равно сделает то, что вы ему запретили, с той только разницей, что вы об этом не узнаете.

Учите извлекать пользу. Найдите увлекательные лекции по истории и литературе, скачайте программы по монтажу, рисованию и языкам, подсадите на подкасты Арзамаса.

Эксперт:
Митряхин Артём

психолог, эксперт детского и семейного лагеря JUST DILIJAN IT!.

Фото: Getty Images

ТЕКСТ: MARIE CLAIRE EDITORIAL

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