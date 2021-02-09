Ребенок и гаджет: две вещи (не) совместные?

Разбираемся в том, как перестать демонизировать роль гаджетов в жизни детей и направить их влияние в мирное русло.
Давайте для начала поймем, какую цель мы преследуем, вручая маленькому ребенку гаджет?
Мы устали и хотим занять ребенка? Такое бывает, и это нормально. Ресурс – штука не бесконечная, и любой родитель имеет право побыть самим с собой, в тишине или в конце концов, просто «потупить» или поспать. Здесь самое главное – быть последовательным. Обозначить и себе, и ребенку четкие правила: мы сейчас смотрим мультики или играем в айпад, скажем, час. И за этот час не должны выходить ни родители, ни дети. Не установив эти границы, мы рискуем столкнуться с дальнейшими попытками прогнуть нас на «подольше» и истериками в ответ на любое «нет» с нашей стороны.
Теперь другая ситуация. Мы хотим, чтобы ребенок знал английский язык и умел считать, не успев научиться ходить. Поэтому раньше первого прикорма начинаем включать ему «развивашки». Так вот, существуют определенные нормы развития для разных возрастов, и они придуманы не случайно. Если мы будем ждать, чтобы ребенок в год или два будет решать примеры и знать три языка, вместо того чтобы заниматься с ним мелкой моторикой и позволять ему активно изучать окружающую среду, мы перегрузим ему психику, и это грозит серьезными проблемами в дальнейшем.Да, мы живем в эпоху, когда жизнь летит очень быстро, но не ускоряйте ее еще больше для своего ребенка. Никто не просит вас склеивать с ними палочки для счета, он может научиться считать с помощью приложения на айпаде, просто дайте всему произойти в свое время.
Чуть позже, в 3-4 года ребенок начинает отделяться от родителей и учиться занимать себя сам. Важно отпускать и поддерживать эту игру, поощрять исследовательский интерес, тогда зависимость от гаджетов ему не грозит.
Подростки
Гаджеты в подростковом возрасте – это про общение. Нам, родителям, может быть неприятно, но факт остается фактом: сейчас большая часть общения происходит онлайн. Но и тут важна грань: если навык очного общения не страдает, если у ребенка есть друзья как офлайн, так и онлайн – это нормально. В случае, если общение ограничивается только интернетом, бессмысленно что-либо запрещать. Лучше пойти к психологу, потому что причиной ухода в сеть может быть что угодно: от травли в школе до неуверенности в себе.
Вред
Хорошо, а как определить, что гаджет начал приносить ребенку вред? Очень просто. Когда ребенок не может занять себя ничем другим. Когда ребенок грустит и расстраивается после «расставания» с мультиком или игрой – это нормально, но когда он не может переключиться ни на какую другую деятельность, – вот это уже звоночек.
Чем раньше мы выстроим границы и введем правила «пользования» гаджетами, тем проще им самим будет ограничивать самих себя в более старшем возрасте.
Безопасность
Мы живем в реальности, когда проблемы порой кроются еще глубже, чем кажется. Речь идет о таких неочевидных вещах, как онлайн-буллинг, терроризм, порнография, абьюз. Важно знать, как защитить ребенка, как привить ему навыки безопасности в сети. В том числе для этого существуют различные слубы помощи, например, «Твоя территория», специалисты которого оказывают детям и молодежи психологическую помощь онлайн. Написать сюда может любой человек до 23 лет. Общение происходит строго конфиденциально, и обратиться можно без участия родителей. Здесь можно почувствовать себя в безопасности и обсудить не только эмоциональное состояние, проблемы дома, в школе, в отношениях и, но и проблемы, с которыми пришлось столкнуться в интернете.
Чего еще важно делать
Смириться. Онлайн – это огромная часть нашей жизни, – не обесценивайте ее.
Не начинайте войну с ребенком, вы ее проиграете. Никакие запреты не сработают. Ребенок все равно сделает то, что вы ему запретили, с той только разницей, что вы об этом не узнаете.
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Фото: Getty Images
ТЕКСТ: MARIE CLAIRE EDITORIAL
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