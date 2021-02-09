Ребенок и гаджет: две вещи (не) совместные?

Теперь другая ситуация. Мы хотим, чтобы ребенок знал английский язык и умел считать, не успев научиться ходить. Поэтому раньше первого прикорма начинаем включать ему «развивашки». Так вот, существуют определенные нормы развития для разных возрастов, и они придуманы не случайно. Если мы будем ждать, чтобы ребенок в год или два будет решать примеры и знать три языка, вместо того чтобы заниматься с ним мелкой моторикой и позволять ему активно изучать окружающую среду, мы перегрузим ему психику, и это грозит серьезными проблемами в дальнейшем.

Да, мы живем в эпоху, когда жизнь летит очень быстро, но не ускоряйте ее еще больше для своего ребенка. Никто не просит вас склеивать с ними палочки для счета, он может научиться считать с помощью приложения на айпаде, просто дайте всему произойти в свое время.