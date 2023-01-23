Частенько дети не хотят есть ничего, кроме конфет и чипсов. Это должно тревожить родителей, потому что чипсы и сладости необходимы для детей только в определенных количествах.

Сладости для детей это часть детства. Нет ничего плохого в том, что дети любят сладости. Человек нуждается в простых углеводах, которые находятся в сахаре или меде. Эти углеводы быстро превращаются в энергию и дают мозгу ощущение сытости.

Сколько сахара можно съесть ребенку?

Диетологи считают, в день ребенок может съесть 20 г сахара, что составляет около двух чайных ложек с шапкой. Конечно трудно придерживаться таких норм, но поверьте, оно того стоит.

Опасные конфеты!

Конфеты и леденцы отрицательно влияют на состояние зубов. Сахар задерживается на зубах и способствует их разрушению. Самое опасное есть конфеты перед сном. Ночью ребенок не чистит зубы и в полости рта выделяется не достаточно слюны. Бактерии размножаются, в эмали зубов появляются дефекты, ведущие к дальнейшему его разрушению.

Какие сладости дают детям?

Лучшие сладости сделаны из злаков, арахиса, кунжута и мюсли. Также полезен шоколад, в котором содержится железо и кальций.

Сладости должны быть в каждом доме, но дети не должны есть их в больших количествах.