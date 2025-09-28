Почему Луна иногда круглая, а иногда нет: объяснение для детей и советы родителям

Иногда дети думают, что Луна «пропадает» и потом снова появляется. Но на самом деле она всегда остаётся на небе. Просто в фазе новолуния её освещённая часть повёрнута от Земли, и мы не можем её увидеть. Это как если бы мяч освещался сзади: он есть, но нам видна только тень.