Загадки-обманки

Один глаз, один рог, но не носорог? (Корова из-за угла выглядывает)

Кто получит бесплатный сыр в мышеловке? (Вторая мышка)

На обед сыночку Ване Мама варит суп в… (Не в стакане, а в кастрюле)

Что делает сторож, когда у него на голове сидит воробей? (Спит)

Новости СМИ2 Воробей может съесть горсточку зерна, а лошадь не может.

За что обычно учеников выгоняют из класса? (За дверь)

Маленький, серенький, на слона похож. Кто? (Слонёнок)

Каких камней нет в море? (Сухих)

Одно яйцо варится 3 минуты. Сколько минут будут вариться 2 яйца? (3 минуты)

Попросила мама Юлю Ей чайку налить в… (Не кастрюлю, а в чашку)

Во дворе трещит мороз — Шапку ты одень на… (Не на нос, а на голову)

Подобрать себе я смог пару варежек для… (Не для ног, а для рук)

И капризна, и упряма, В детский сад не хочет… (Не мама, а дочка)

Черный весь, как-будто грач, С нашей крыши лезет… (Не врач, а трубочист)

Круглой формы голова, Той же формы буква… (Не А, а О)

У бабушки Глаши есть внучка Саша, Кот Снежок и собака Пушок. Сколько внучат у бабушки Глаши? (Одна – Саша)