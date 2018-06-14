Загадки-обманки

Один глаз, один рог, но не носорог? (Корова из-за угла выглядывает)
Кто получит бесплатный сыр в мышеловке? (Вторая мышка)
На обед сыночку Ване Мама варит суп в… (Не в стакане, а в кастрюле)
Что делает сторож, когда у него на голове сидит воробей? (Спит)
Воробей может съесть горсточку зерна, а лошадь не может.
За что обычно учеников выгоняют из класса? (За дверь)
Маленький, серенький, на слона похож. Кто? (Слонёнок)
Каких камней нет в море? (Сухих)
Одно яйцо варится 3 минуты. Сколько минут будут вариться 2 яйца? (3 минуты)
Попросила мама Юлю Ей чайку налить в… (Не кастрюлю, а в чашку)
Во дворе трещит мороз — Шапку ты одень на… (Не на нос, а на голову)
Подобрать себе я смог пару варежек для… (Не для ног, а для рук)
И капризна, и упряма, В детский сад не хочет… (Не мама, а дочка)
Черный весь, как-будто грач, С нашей крыши лезет… (Не врач, а трубочист)
Круглой формы голова, Той же формы буква… (Не А, а О)
У бабушки Глаши есть внучка Саша, Кот Снежок и собака Пушок. Сколько внучат у бабушки Глаши? (Одна – Саша)
Имя первой женщины в мире освоившей летательный аппарат. (Баба Яга)
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