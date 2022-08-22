ГЛАВА ДЕПОБРА ВОЛОГОДЧИНЫ: «СРОЧНО ПРОВЕСТИ РАБОТУ (ПО ОЦИФРОВКЕ) С РОДИТЕЛЯМИ И УЧИТЕЛЯМИ - СРОКИ ГОРЯТ!»

В начале прошлой недели в Вологодской области состоялся областной педсовет «Единое образовательное пространство региона: стратегия и практика развития». Мероприятие было важным для всей консервативной родобщественности и защитников традиционного образования: на нем глава депобра региона Елена Рябова честно и откровенно сообщила нам о том, как в нарушение федеральных законов и Конституции родителей, детей и учителей будут загонять в «цифровую школу». Более того, она дала прямые распоряжения, как это сделать поскорее командно-административными методами. По аналогичной схеме начали синхронно работать и в других регионах. «Катюша» рассказывает, на примере цитат и слайдов из презентации госпожи Рябовой, что на самом деле скрывается под ласкающими слух патриотов лозунгами о «едином образовательном пространстве».

Вообще было довольно забавно наблюдать за этим собранием под руководством Минпросвета и цифролоббистов из Правительства. Теперь реализация глобального проекта «Образование-2030» от ОЭСР, ООН и доморощенных форсайтщиков именуется у них созданием «единого образовательного пространства региона». Для иллюстрации перейдем к самой интересной, заключительной части педсовета – выступлению главы депобра Вологодской области Елены Рябовой.

«Хотела бы остановиться на стратегических вещах, которые нам нужно будет исполнить в этом году… Это в недрение цифровой образовательной среды через ФГИС «Моя школа» (подробности о ней см. в материале РИА «Катюша» - прим. ред.).

С 1 января 2023 г. все школы должны использовать исключительно государственные электронные обр. ресурсы, и теперь с помощью «Моей школы» можно выстраивать индивидуальную образовательную траекторию на основе одобренного Минпросветом цифрового контента (мы не сомневались, что цифровое антиобразование будет только персонифицированным и настроенным на «определение судьбы» учеников – прим. ред.).

С прошлого года ФГИС апробируется в 15 субъектах РФ (очевидно, в рамках проекта ЦОС – прим. ред.), а уже с 1 января 2023 г. этот государственный сервис БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ во всех школах страны. Доступ туда будет предоставляться только через ЕСИА (портал Госуслуг), учетная запись ЕСИА – универсальный ключ к получению электронных госуслуг и сервисов.

У нас осталось совсем немного времени, поэтому важно провести работу с педагогами, обучающимися, родителями – чтобы все сервисы ФГИС были доступны им для получения возможности использования качественных цифровых образовательных сервисов (вот такая тавтология от чиновницы – сервисы ради сервисов – прим. ред.).

В связи с этим, уважаемые коллеги, необходимо до 1 сентября обеспечить регистрацию всех педагогов школ области в ЕСИА – как базовое условие доступа во ФГИС «Моя школа», до 1 октября 2022 г. провести разъяснительную работу с родителями, обеспечить им реализацию (реализацию кого/чего? ;)) – прим. ред.) и регистрацию их детей в ЕСИА, и до 1 октября этого года необходимо обеспечить регистрацию педагогов и обучающихся на коммуникативной платформе «Сферум». Обеспечить встраивание верифицированного контента в образовательные программы…», - дала наказ Рябова, далее назвав ответственных за исполнение чиновников.

Вот так Рябова (на самом деле не Рябова, а федеральные цифросектанты) лоббирует тотальную оцифровку школы под ширмой создания «единого образовательного пространства». Она прямо, не стесняясь говорит о тотальной принудиловке и загоне всех участников образовательного процесса в цифру (во ФГИС, на портал Госуслуг и т.д.) на государственно-административном уровне (!!!). И дает соответствующие наказы руководителям школ, которые должны были отметиться на региональном педсовете. Хотя итоги эксперимента ЦОС только должны были официально подводить в конце этого года… как мы и ожидали, это была просто формальность. Цифровые трансформеры увидели минимальное сопротивление общества и теперь займутся нашими детьми по полной.

И вот ведь какая подмена понятий: в ФЗ, против принятия которого выступала родобщественность, говорилось об использовании только отечественного «цифрового контента» в образовании, а вовсе не об обязательности его внедрения, не об обязаловке использования ФГИС «Моя школа» в каждом классе каждого учреждения… Впрочем, о том, какую «экспертизу» прошел этот самый контент этим летом, как была организована работа научного совета при Минпросвете, одним махом утвердившего 300 разных «электронных учебников», мы недавно тоже рассказывали.

Тем временем, Рябова не унималась. Она указала администрации школа на главный инструмент обработки мозгов родителей – родчаты в мессенджерах. Там должны писать только проверенные люди, вроде классных руководителей, никаких лишних вопросов, заявлений, никакой критики оцифровки там, естественно, не допустят:

«Для оперативного доведения информации для родителей важно выстроить алгоритм взаимодействия в чатах. Этому моменту уделяется очень много внимания на всех уровнях. В каждом классе должен быть создан родчат, необходимо провести ревизию этих чатов еще до 1 сентября 2022 г.», - дала наказ Рябова.

Аналогичная ситуация с продвижением ЦОС/ФГИС «Моя школа» по всей стране. Через педсоветы (местами – не такие публичные и пафосные, как в Вологодской области, для которой записал выступление сам министр цифропросвещения Кравцов) власти региона обрабатывают мозги руководства школ и муниципальных чиновников. Ну а те уже кошмарят учителей и рядовых сотрудников, которые, в свою очередь, тащат в цифру родителей и детей. Схема переноса ответственности и провоцирования социальных конфликтов стара как мир, но она работает. Вот каким образом подают тему регистрации на во ФГИС «Моя школа» (и на портале Госуслуг, соответственно), и также – с 1 января 2023 г., в школах Санкт-Петербурга. В данном случае ничего о добровольности тоже не сказано, хотя и явной принудиловки в формулировках не найти. Но есть очевидное мотивирующее подкрепление для всех родителей.

Остановимся на других важных аспектах презентации Рябовой. Чиновница с Вологодчины показала еще и «эталонную» таблицу единой госполитики в сфере образования. Что же мы на ней видим?

«Единая информационная политика + мотивирующий мониторинг». Последний введен соответствующим приказом Минпросвета в осенью 2021 г. для того, чтобы выделять «эффективных» чиновников от образования и директоров, внедряющих цифру в школы. То есть его функция предельно проста – создать дополнительный стимул властям на местах для тотального перевода образования в цифру. А под теми, кто не будет этого делать, зашатаются кресла. По факту это самая настоящая дискриминация и лоббирование на правительственном уровне – по принципу отношения человека к «цифровой трансформации» образования.

«Министерством разрабатывается новая система показателей для мотивирующего мониторинга, определяющая степень встроенности муниципальных систем образования в единое образовательное пространство страны и региона. В первой половине декабря пройдут собеседования по итогам проблем работы муниципалитетов, выявленных в ходе мониторинга», - сообщила Рябова.

Переведем на простой русский – муниципальные чиновники, в округах которых дети не будут учиться в ЦОС/«Моей школе»/не будут иметь профиль на Госуслугах, либо будут делать все это крайне неохотно, не разделяя дикого оптимизма Кравцова, Рябовой и Ко, такие чиновники сначала получат нагоняй, а потом и вовсе будут изгнаны из кресел.

Вот один наглядный пример использования этого мотивирующего мониторинга: Управление образования Администрации Анапы в апреле 2022 г. направило в адрес директоров школ письмо No 24 -12-1833/22, где дается строгое предписание – «завершить регистрацию всех школ города-курорта на платформе «Сферум» до 20.04.2022 г.», учителям и ученикам в ультимативной форме (ни слова о добровольном выборе/возможности отказа) предписано зарегистрироваться на платформе «Сферум» до 25 мая 2022 г. и подтвердить активность (выполнить вход в свой профиль) до 25 мая 2022 г.

Ультимативное письмо обосновано Приказом Минобрнауки Краснодарского края от 19.10.2021г. No 3242 «Об управлении системой общего образования, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей на основе результатов достижения показателей Мотивирующего мониторинга».

И в завершение разбора озвученных устами Рябовой планов форсайтщиков – еще один интересный момент. С 1 сентября 2022 г. каждый первый урок понедельника в вологодских школах (очевидно, и по всей России) будет начинаться с внеурочного занятия «Разговор о важном». Темы занятий будут разрабатываться на федеральном уровне. И тут настает время сильно напрячься – какой «контент» будут представлять детям ориентирующиеся исключительно на западную модель «трансформации» образования Кравцов и Ко, регулярно отчитывающиеся глобалистам (из той же ОЭСР, см. видеофакт здесь) по изменению как формы, так и содержания российского образования по лекалам их всемирной антисистемы? Родителям придется очень тщательно фильтровать, что заливают в уши их детям, потому что во времена активной фазы ковидобесия школьникам на классных часах вещали об… огромной пользе ковид-вакцин и генетической модификации собственного организма. Куда мы пойдем дальше со Всероссийским движением школьников «Большая перемена», ведомого грефо-кириенковским методологическим обществом «Знание» - большой вопрос.

Так что готовимся к тотальной атаке на наши и детские мозги и не забываем – никто не обязан исполнять хотелки оцифровщиков образования. Правовые рекомендации и конкретные инструкции по сопротивлению цифровому машинному антиобразованию – с перстраекториями и электронными учебниками вместо живых учителей – можно найти/запросить на сайте Общественного уполномоченного по защите семьи.

РИА Катюша