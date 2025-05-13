Последствия пассивного курения для детей

Вы беспокоитесь о том, как пассивное курение может повлиять на здоровье вашего ребенка? Хотите знать, что можно сделать, чтобы защитить его? В данной статье рассказывается о воздействии пассивного курения и мерах, которые можно предпринять, чтобы оградить детей от негативных последствий табачного дыма.

дома родственников или друзей;

детский сад;

школьное окружение;

рестораны, кафе;

спортивные соревнования или концерты;

большие торговые центры;

детские площадки.

Пассивное курение – это вдыхание окружающего воздуха, содержащего продукты курения табака. В таком воздухе находятся как вредные компоненты дыма, образующегося от сгорания табачных изделий (сигареты, сигары или табак в курительной трубке), – так называемый побочный дым (он более токсичный и опасный), так и дым, который выдыхает курящий человек, – так называемый основной дым. Вместе они образуют вторичный табачный дым, который состоит из приблизительно четырех тысяч химических соединений (а по некоторым данным, из более семи тысяч), многие из которых вызывают серьезные заболевания. Химические соединения приносят вред не только курильщику, но и окружающим людям, которые вынуждены вдыхать этот дым. Пассивное курение часто канцерогенно и способно вызвать рак легких, а также сердечно-сосудистые заболевания и заболевания дыхательной системы.Пассивным курильщиком, жертвой вторичного табачного дыма, ребенок может стать практически где угодно. Даже если в вашей семье не курят, он может ощутить негативные последствия пассивного курения в часто посещаемых местах, например, таких как:

Последствия пассивного курения во время беременности



Вы и ребенок, который развивается внутри вас, можете серьезно пострадать от вторичного табачного дыма. Если вы подвергаетесь воздействию вредных химических веществ, ваш ребенок тоже подвергается этому воздействию. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как:

преждевременное прерывание беременности (выкидыш);

преждевременные роды;

рождение мертвого ребенка;

малый вес новорожденного;

детские респираторные расстройства;

синдром внезапной детской смерти (СВДС);

синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ);

психическая неполноценность.

Чем раньше вы бросите курить и будете избегать пассивного курения, тем больше шансов у развивающегося малыша не пострадать, успешно пройти внутриутробное развитие и родиться здоровым. Все беременные женщины должны избегать вдыхания вторичного табачного дыма и изменить образ жизни, если их близкие курят.



Опасности пассивного курения для детей



Даже когда ваши малыши подрастут, непрерывное и постоянное воздействие вторичного табачного дыма может иметь для них негативные последствия. Дети больше подвержены опасностям пассивного курения, чем взрослые, так как у них более высокая частота дыхания и их организм продолжает расти.



Считается, что у детей, постоянно подверженных воздействию вторичного табачного дыма, развиваются следующие недуги и хронические заболевания:

респираторные инфекции, такие как бронхит и пневмония;

астма и приступы удушья;

хронический кашель и выделение мокроты;

ушные инфекции;

легочные расстройства;

пороки сердца;

кариес.

У детей, которые подвергаются воздействию вторичного табачного дыма, чаще возникают одышка и кашель, и, как правило, они дольше восстанавливаются после перенесенных бронхо-легочных инфекций. Также пассивное курение может вызывать постоянные головные боли, раздражение слизистой оболочки глаз, воспалительные процессы в горле и осиплость голоса.



Для детей, страдающих астмой, пассивное курение – настоящий яд, оно приводит к постоянным хроническим инфекциям дыхательных путей, вследствие чего приступы становятся серьезнее и требуют частого вентилирования легких и поездок в больницу.



Долгосрочные последствия пассивного курения



Дети, у которых родители или члены семьи курят, скорее всего, приобретут эту привычку, когда вырастут. Кроме того, они часто подвергаются влиянию сверстников, которые курят в школе или университете. А значит, дети либо начинают курить сами, либо постоянно находятся под воздействием вторичного табачного дыма других курильщиков. Пассивное курение имеет не только немедленный эффект, но и вызывает проблемы со здоровьем у детей в более позднем возрасте. Вот некоторые из этих проблем:

болезни глаз, такие как ранняя катаракта;

недостаточное развитие легких;

карцинома легких;

пороки сердца и сердечно-сосудистые заболевания;

хронический бронхит;

психические расстройства.

Бездымная окружающая среда для детей



Для того чтобы ваш ребенок не страдал от тяжелых последствий побочных эффектов пассивного курения, очень важно обеспечить для него и поддерживать бездымную окружающую среду. Вот некоторые способы создания такой среды для вашего ребенка:

Бросьте курить. Если вы курили все эти годы, бросьте прямо сегодня! Если дети видят, что вы курите, они захотят попробовать сами. Родительское влияние является главным фактором, который подталкивает ребенка к курению. Кроме того, если вы курите, пассивное курение неблагоприятно воздействует на ваших детей. Начните с себя и своего дома.

Если вы курили все эти годы, бросьте прямо сегодня! Если дети видят, что вы курите, они захотят попробовать сами. Родительское влияние является главным фактором, который подталкивает ребенка к курению. Кроме того, если вы курите, пассивное курение неблагоприятно воздействует на ваших детей. Начните с себя и своего дома. Заберите своих детей из мест, где они подвергаются опасности пассивного курения. Кажется, что можно чувствовать себя в безопасности в тех местах, где в данный момент никто не курит. Но опасность пребывания в таких местах не исчезает. Даже если никто не курит, когда ваш ребенок рядом, химические вещества, присутствующие в табачном дыме, часами сохраняются в воздухе и на поверхностях в местах, где курили ранее. Старайтесь, чтобы ребенок избегал мест, где может подвергнуться опасности пассивного курения.

Кажется, что можно чувствовать себя в безопасности в тех местах, где в данный момент никто не курит. Но опасность пребывания в таких местах не исчезает. Даже если никто не курит, когда ваш ребенок рядом, химические вещества, присутствующие в табачном дыме, часами сохраняются в воздухе и на поверхностях в местах, где курили ранее. Старайтесь, чтобы ребенок избегал мест, где может подвергнуться опасности пассивного курения. Запретите курение в автомобиле. Хотя вы можете не курить, но родственники или друзья курят в вашей машине, лучше попросить их прекратить это делать, так как дым оседает на разных поверхностях вашего автомобиля и циркулирует по системе вентиляции и кондиционирования. Это может нанести вашему ребенку большой вред. Помните: чтобы очистить воздух, недостаточно просто открыть окно автомобиля.

Хотя вы можете не курить, но родственники или друзья курят в вашей машине, лучше попросить их прекратить это делать, так как дым оседает на разных поверхностях вашего автомобиля и циркулирует по системе вентиляции и кондиционирования. Это может нанести вашему ребенку большой вред. Помните: чтобы очистить воздух, недостаточно просто открыть окно автомобиля. Поддерживайте бездымную среду в школах и детских садах. Старайтесь всячески поддерживать окружающую среду без табака. Записывайте детей в школы, на территориях которых курение запрещено. Пусть ваш ребенок не курит сам и агитирует сверстников бросить курить.

Отказ от курения и избегание мест, опасных пассивным курением



Если вы курите или бываете в местах, где подвергаетесь опасности пассивного курения, самый главный выбор, который вы должны сделать, это отказаться от курения и избегать мест с опасностью пассивного курения. Это лучший способ избежать последствий воздействия вторичного табачного дыма на вашего ребенка и вас самих. Ваш дом – это то место, где вы должны сделать первый шаг – создать зону свободную от курения. Опасность развития респираторных заболеваний существенно снижается, если ваш ребенок не подвергается опасности пассивного курения.



Так как все знают об угрозе, которую несет вдыхание вторичного табачного дыма, мы должны оградить наших детей от пассивного курения и курильщиков. Кроме того, нужно поддерживать стремление детей не курить. Изменение образа жизни и некоторые меры предосторожности – это все, что вам нужно, чтобы ваш ребенок оставался крепким и здоровым!