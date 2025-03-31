Страшная сила. Врач Зубова рассказала, почему детям опасна косметика

Интерес к маминой косметичке появляется у девочек чуть ли не с рождения. И растет вместе с ними. Ведь желание «быть, как мама» — базовое. Но когда девочка становится старше, она начинается краситься еще и для того, чтобы казаться взрослее.

Красива всегда

Нет ли опасности в раннеми с какого возраста краситься допустимо, aif.ru рассказала

Применение специализированной детской косметики допускается уже с трехлетнего возраста. И частота ее использования не ограничена. А вот, чтобы пользоваться взрослой косметикой, придется сильно подождать.

«Девочки берут в руки косметику, как правило, для того, чтобы быть похожими на маму, на модель из социальных сетей или с экрана, что абсолютно нормально в этом возрасте. Опасности в этом нет, но только, если они соблюдают правила личной гигиены, а также этапности очищения кожи от макияжа, а также некоторые другие правила и не злоупотребляют косметическими средствами», — говорит эксперт.

Тем не менее слишком выраженное пристрастие к косметике у подростка должно настораживать. Недавно даже появился новый термин — косметикорексия (по аналогии с анорексией). Он означает болезненную зависимость от косметики. Современные девочки, которые следят за блогерами, ошибочно считают, что без всех этих средств они не могут быть красивыми. В соцсетях даже появился новый тренд: девочки лет 10–12 выкладывают видео о том, как делать полноценный макияж взрослой косметикой. Подписчики выражают как одобрение, так и осуждение. Одним нравится, как выглядят малышки со взрослым макияжем, другие от этого в шоке. Но, по мнению нашего эксперта, злоупотребляя косметическими средствами, всегда нужно помнить о том, что это может повлиять на оценку собственной красоты, что в дальнейшем может отразиться на психическом здоровье. А родителям дочерей врач-дерматовернеролог советует чаще разговаривать с ребенком и объяснять девочкам, что они красивы не только с макияжем, но и без.

Внимание на этикетку

Не любая косметика подходит юношеской, а тем более детской коже. В состав детской и подростковой косметики, по словам нашего эксперта, не должны входить парабены, фталаты, искусственные красители, формальдегид, ароматизаторы, а также сульфаты.

Также там не должны присутствовать антивозрастные компоненты типа некоторых пептидов или фитоэстрогенов. И дело не только в том, что юной коже они ни к чему, но они могут даже навредить, вызвав индивидуальную непереносимость продукта, что может привести к развитию аллергической реакции. Но к раннему старению увлечение косметикой сызмальства не приводит. Хотя именно этим пугали и продолжают пугать девочек родители, бабушки и учителя. «Старение кожи — процесс генетический, кто-то выглядит молодо и в 45 лет, у кого-то первые признаки старения могу появиться уже в 20. Если девочка будет использовать специальную детскую косметику, не пренебрегать правилами ухода, частотой нанесения косметики, то негативного влияния на ее кожу не будет», — говорит эксперт.

Не раньше 12

Косметикой для взрослых можно пользоваться не ранее, чем с 12 лет. Это связано с тем, что взрослые средства могут содержать в своем составе агрессивные химические вещества и синтетические добавки, которые будут небезопасны для чувствительной детской кожи. Если вы не уверены, вызовет ли аллергическую реакцию косметика, которую выбрала ваша дочь, сперва нанесите немного средства на небольшой участок кожи девочки (например на запястье) и подождите 15 минут. Если покраснения или зуда не появилось, можно приступать к использованию.

Впрочем, риск индивидуальной непереносимости может представлять и детская косметика. Поэтому необходимо наблюдать, как реагирует кожа ребенка на конкретный косметический продукт, даже если на нем есть пометка «детский».

Чем опасно использование взрослой косметики?

Это может вызвать следующие неприятности:

1. Аллергические реакции, раздражение кожи. Кожа детей более чувствительна и подвержена воздействию различных химических веществ больше, чем взрослая.

2. Забивание пор. Взрослая косметика часто содержит более тяжелые текстуры и масла, которые иногда забивают поры и приводят к акне или другим проблемам с кожей. А ведь у подростков и без этого кожа часто проблемная.

3. Токсическое воздействие. Некоторые продукты могут содержать потенциально опасные или токсичные вещества (например, парабены или фталаты), которые крайне нежелательны для использования на детской коже.

Мамина школа

Чтобы дочка пользовалась косметикой правильно, мама должна обучить ее важным правилам. Вот, по мнению, эксперта, главные из них.

Правило №1. Не пользоваться косметикой мамы без ее разрешения.

Объясните это тем, что в составе взрослых средств могут содержаться небезопасные компоненты, которые могут повлиять на ее чувствительную кожу. Вместо этого можете предложить ребенку поиграть в салон красоты и проявить интерес к ее косметике, тем самым дав понять, что ее косметика ничем не хуже вашей.

Правило №2. Соблюдать правила утреннего и вечернего ухода, всегда смывать макияж перед сном.

Правило №3. Соблюдать этапность очищения кожи. В подростковом возрасте она та же, что и для взрослых. Для снятия макияжа или SPF-средства рекомендуется использовать мицеллярную воду, гидрофильное масло, затем уже гель или пенку для умывания.

Правило №4. Краситься правильно, то есть безопасно (избегая попадая косметики в глаза) и эстетично. Важно объяснить, что боевой раскрас не улучшит внешность, а скорее отпугнет окружающих. Да и взрослый макияж на подростке — это не красота, а дурновкусица.

Правило №5. Не злоупотреблять косметикой. Краситься там, где это уместно. В таком возрасте предпочтительно пользоваться декоративной косметикой только по особым случаям, среди которых праздники, фотосессии, выступления.