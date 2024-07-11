«Не нужно быть идеальной»: психолог Павел Зыгмантович о работающих мамах и чувстве вины

Вот как это работает. Если человек считает что-либо для себя значимым, он старается уделять этому чему-то как можно больше времени, старается достичь идеала.

Например, если для человека значима работа, он старается уделять ей столько времени, чтобы стать идеальным специалистом. Если важна семья, то стремится статьили идеальным отцом.