Фермы по торговле детьми совершенно спокойно продолжают работать в России. В год дельцы зарабатывают до 2 млрд евро. О нерешаемой проблеме рассказал зампредседателя Госдумы Пётр Толстой.

В стране есть целая когорта чиновников, заинтересованных в том, чтобы торговля русскими детьми с отправкой за рубеж продолжалась. Иначе чем объяснить, что необходимый России проект закона о запрете суррогатного материнства для иностранцев забалтывается и не принимается на протяжении двух лет?

Норма прошла лишь первые чтения, после чего - при практически единогласной поддержке законопроекта - авторов засыпали огромным количеством замечаний на уровне ведомств. На проблему в ходе пресс-конференции в ТАСС сегодня обратил внимание заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой:

Это огромный бизнес по продаже детей. Сегодня около 300 компаний занимаются им. Оборот оценивается примерно в 2 миллиарда евро в год. Соответственно, у этого бизнеса достаточно обширные лоббистские возможности. Не буду скрывать, что лоббисты такого способа торговли детьми находятся, к сожалению, и в органах исполнительной власти, и в других очень высокопоставленных местах. Люди, по всей видимости, получают какой-то материальный профит из-за того, что Россия остаётся фабрикой продажи детей. Судьба этих детей не отслеживается. Часть продаётся на органы, часть передают гомосексуальным парам.

Большая дискуссия о необходимости принятия законопроекта с новой силой началась после того, как в период пандемии ковида в России обнаружили целые фермы, готовящие малышей для последующей переправки за границу. Из-за эпидограничений заказчики не смогли вовремя забрать детей.